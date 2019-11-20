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 Політика України
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Все про:ГПУ (3377) прокурор (386) Горбатюк (331)

 Атестація прокурорів зупинила не лише розслідування справ Майдану, але і всю роботу ГПУ, - Горбатюк

Колишній начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк вважає, що атестація прокурорів не має нічого спільного з визначенням професійної компетентності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, перспективи розслідування справ Майдану в поганому стані.

"По-перше, атестація зупинила не лише розслідування справ Майдану, а й усю роботу Генеральної прокуратури. Генеральний прокурор визначив, що важливішим є знання напам’ять законодавства, а не результати роботи прокурорів та якісне виконання ними своїх обов’язків", - вважає Горбатюк.

Він зазначає, що не можна сказати, що всі слідчі і прокурори нічого не роблять, утім, ті, хто совісно ставляться до своєї роботи і продовжують якісно її виконувати, – у завідомо нерівних умовах з тими, хто на неї плює і вчить тести.

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"Фактично ця атестація не має нічого спільного із визначенням професійної компетентності. Знати закони напам’ять – абсолютно не дорівнює вмінню їх застосовувати, збирати докази, допитувати, складати процесуальні документи тощо. Таке реформування – це показуха та обман суспільства, що триває вже чотири чи п`ять років у багатьох державних органах", - наголосив Горбатюк.

Горбатюк заявив, що обман полягає в тому, що всім кажуть: ми зараз визначимо, чи знають вони закони, проведемо з ними співбесіди, і все зміниться.

"Нічого не зміниться! Суспільство незадоволене (і правильно) роботою прокуратури, яка має дуже низький рівень довіри. Але відновити її можна, якщо притягати до відповідальності прокурорів за конкретні порушення вимог законодавства. І звільняти за це", - вважає Горбатюк.

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Нагадаємо, 19 вересня український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про першочергові заходи щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 % прокурорів.

Також журналістка Ірина Ромалійська повідомила, що для того, щоб пройти переатестацію, прокурори мають написати заяву, що суперечить духу закону. Близько 200 співробітників ГПУ із 1300 відмовилися це робити і будуть звільнені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160702
 
 
 Топ коментарі
 
Горбатюк - это абсолютно бесполезное существо. Пять лет расследовал и никто не сидит. В ходе интенсивного расследования преступлений против Майдана, по большинству эпизодов уже истекли сроки исковой давности, а это значит, что окружение Януковича не привлекут к ответственности. При всем этом Горбатюк только за 2019 год получил выплат из наших с вами уплаченных налогов 2,5 миллиона (зарплата, премии, выходное пособие). С такими Горбатюками и врагов не надо.
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"Мыслитель", не ты ли в общественных туалетах пишешь "мудрости" для потомков?
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я не понял ,ты кто - вад или балаболка - определись в конце концов))
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порохосос со стажем! пять лет твоему пете и этому уроду оказалось "мало", что б довести до суда расследования по Майдану?!
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я понял на балаоблку обиделось - так пиши по людски - и тогда не будет возможности тебя спрашивать - вот какие вы зебилы )))))
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Как грабить так слуги народа хорошо работают. Прокуратура им нужна только для политических репрессий это успеется.
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аттестовать прокуроров надо проверенным дедовским способом - через стакан, выговорил после трехсот грамм без закуси пгокугог - значит аттестован
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какая была работа? получать нехилую зарплату , вот и вся ваша работа Аттестация прокуроров остановила не только расследование дел Майдана, но и всю работу ГПУ, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9736
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Сергей Горбатюк считает, что аттестация прокуроров не имеет ничего общего с определением профессиональной компетентности.

Это да. Мы уже мусоров и судей аттестовали. Выжило самое пронырливое гадьё. Аттестация прокуроров остановила не только расследование дел Майдана, но и всю работу ГПУ, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5425
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Аттестация прокуроров остановила не только расследование дел Майдана...

Ну надо же.... 5 лет прошло и толку - ноль. А тут вдруг вот "остановила". Что остановила??? Прожирание народных денег впустую??? Остановили и правильно, давно пора. Если за полгода толку нет - нужно гнать этих прокуроров сраной метлой...
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***.. та скажите прямо и честно что НИКТО не заинтересован с верхушки бывшей и нынешней власти расследовать дела по Майдану , и давайте эту тему похороним или отложим на потом !! Аттестация прокуроров остановила не только расследование дел Майдана, но и всю работу ГПУ, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8653
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Он прав. Это попытка разгона ОПГ "Прокуратура" политическими методами. Пусть радуются, что без крови
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корупція і рішалово настільки пронизала країну, що любу пухлину тільки зачепи --рушиться вся машина державності. а може треба плюнути на всі ці перепони і відрізати без наркозу, щоб надовго запам'яталось?
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Про те,що пуйло всім влаштовує такі "пєрємєни",що жити не захочеться.
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***** здесь ни при чём, просто в стране наступает нестабильность...
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у еврея спрашивают -- где он работает? На что он отвечает -- я работаю работу , это точно про ГПУ
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Горбатюк - это абсолютно бесполезное существо. Пять лет расследовал и никто не сидит. В ходе интенсивного расследования преступлений против Майдана, по большинству эпизодов уже истекли сроки исковой давности, а это значит, что окружение Януковича не привлекут к ответственности. При всем этом Горбатюк только за 2019 год получил выплат из наших с вами уплаченных налогов 2,5 миллиона (зарплата, премии, выходное пособие). С такими Горбатюками и врагов не надо.
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Убийства в политических целях точно также раскрываются, как и бытовые?
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Тупий, про що ти вякаєшь? Розстріл демонстрантів - це не "убівство в палітічєскіх целях".
Політичні цілі - це з іншої опери.
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"Мыслитель", не ты ли в общественных туалетах пишешь "мудрости" для потомков?
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Ти забагато тих мудростей начитався і намагаєшся їх тут популяризувати. Хоча, судячи з того, що ця тема для тебе актуальна, ти є постійним відвідувачем таких установ, така творчість тебе цікавить, то скоріше за все ти не тільки її досліджуєш, а й сам нею займаєшся. Це в тебе професійна зацікавленість, яка допомагає тобі в роботі на тролефермі.
Тепер, по крайній мірі, вже зрозуміло звідки твої прібауткі і афоризми запозичені.
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Что останавливало горбатюка все годы "расследования"？Тогда аттестаций небыло.
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сколько "цензор" будет еще тыкать палочкой в эту кучу дерьма по фамилии горбатюк? даже самые одаренные уже давно поняли, что оно собой представляет
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3а пять лет можна было черта осудить даже те "беркутовцы " по закону Савченко отсидели уже по 10 лет ,так вы хотели расследовать это дело .Пока не будут законодательно установлены временные сроки на разные виды расследований преступлений и самое главное это жесточайшая уголовная ответственность цепочки; следователь-прокурор -судья за затягивание дел, фальсификацию, и т д, неправомерные и и незаконные решения именем Украины до тех пор будет бардак и будут виноваты все кроме их самих
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