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Все про:пожежа (1862) шахта (178) Донецька область (2341)

 На Донеччині сталася пожежа на шахті "Північна", роботи зупинено. ФОТО

У Донецькій області на шахті "Північна" сталася пожежа вранці 20 листопада. На підприємстві всі роботи зупинено.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"20 листопада о 5:44 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на шахті "Північна" ДП "Торецьквугілля", розташованій у смт Північне Торецької міської ради", - йдеться в повідомленні.

На Донеччині сталася пожежа на шахті Північна, роботи зупинено 01

Так, рятувальники з'ясували, що горить покрівля адміністративної будівлі на площі 1500 кв. м.

"Усі роботи на підприємстві зупинено, видобуток вугілля не здійснюється, під землею гірників немає. Інформації щодо загиблих і постраждалих до Головного управління не надходило", - зазначили в ДСНС.

На Донеччині сталася пожежа на шахті Північна, роботи зупинено 02

О 07:45 пожежу було локалізовано, триває ліквідація пожежі. Причина пожежі встановлюється.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160701
 
 
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При власти Зебобиков надо просто молиться, что там все не сгорело.....
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