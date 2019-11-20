 На Донеччині сталася пожежа на шахті "Північна", роботи зупинено. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"20 листопада о 5:44 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на шахті "Північна" ДП "Торецьквугілля", розташованій у смт Північне Торецької міської ради", - йдеться в повідомленні.

Так, рятувальники з'ясували, що горить покрівля адміністративної будівлі на площі 1500 кв. м.

"Усі роботи на підприємстві зупинено, видобуток вугілля не здійснюється, під землею гірників немає. Інформації щодо загиблих і постраждалих до Головного управління не надходило", - зазначили в ДСНС.

О 07:45 пожежу було локалізовано, триває ліквідація пожежі. Причина пожежі встановлюється.

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