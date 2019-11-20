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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3303) Дубілет (9)

 Дубілет хоче реформувати державні колл-центри і запустити підтримку месенджерами

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет повідомив, що найближчим часом планується об'єднати понад 50 різних урядових колл-центрів в один ефективний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми почали централізацію колл-центрів і систем опрацювання звернень громадян в органах влади. Я вже не раз писав, що один із способів підвищення ефективності — це централізація процесів. Це призводить до підвищення якості роботи і скорочення держапарату", - написав він.

Також Дубілет зазначив, що був здивований, коли виявив, що в Кабміні працює понад 50 різних колл-центрів: "Майже кожен колл-центр — це купа зайвого дорогого обладнання, а також операторів та їхніх начальників".

"Зараз ми стартуємо пілот, щоб забрати на себе комунікації міністерства соціальної політики, Офісу Президента і митниці. Потім протягом року заберемо в єдиний центр все інше… Ми змінюємо систему мотивації операторів так, щоб вони допомагали громадянам відразу на своєму рівні, а не просто передавали запити далі", - повідомив він.

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За словами міністра, незабаром ми запустимо підтримку не тільки телефоном чи поштою, а й через месенджери, як в монобанк: "Не тому що це модно, а тому що так падає вартість обробки одного звернення, а якість зростає. Наприклад, зараз в центральному колл-центрі Кабміну вартість одного звернення в 3-5 разів дорожче, ніж в монобанк. При тому, що зарплати у операторів неможливо низькі".

Також будуть створені для операторів віддалені робочі місця, щоб вони могли працювати з регіонів, а не тільки з дорогого Києва.

"До речі, нещодавно ми підвищили service level урядового колл-центру в два рази тільки за рахунок правильного штатного розкладу, без збільшення кількості операторів.

Загалом цей список можна продовжувати довго. Робота операційних центрів — це ціла наука. Вихідці з бізнесу знають її добре. Тепер будемо використовувати цей досвід і для державних структур", - резюмував Дубілет.

Дубілет хоче реформувати державні колл-центри і запустити підтримку месенджерами 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160700
 
   
 Топ коментарі
 
Это чтоб пенсионеры не доставали вас своими звонками, да зебил?
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Ну, ребятки... Дубилет как специалист- очень хороший специалист. Под его руководством приватовский банкинг обскакал всех и сразу. К "слугам" примкнул надеясь на чудо... И к его разочарованию, чудо будет лишь то, каким Штирлиц за балкон цеплялся... Только это будет потом.
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Дубілет, краще б ти залишився у Монобанку. Управління - це не твоє.
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Ню-ню. Иными словами отдать все под аутсорсинг, своих уволить
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да они будут одной фразой отвечать
"ваша проблема важна для нас вы ей занимаемся о результатах сообщим вам заранее"
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тока объединять надо в турборежиме, тогда сразу синергия получица
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Посредством ЧЕГО ты собрался объединять коммуникации!?!? Рэльсу проложещь между КМ, АП и минсоц-ем!?!? Там у всех - свои "цурес" и "богданы" по шкафам!
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Киберпанк чёртов. Настал-таки. Пилотные проекты, коллцентры, мотивация, диджитализация - и бомжи по мусоркам, трущобы на месте заводов, села без молодёжи, молодёжь без будущего, наркомания разврат и преступность. Ну и вишенка на торте, по законам жанра - бессмысленная война где-то на окраинах. Где оцифрованные рабы с двух сторон грызут друг другу глотки за благополучие своих хозяев. Вроде не так давно в книжках и фильмах - и вот уже реальность.
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Это чтоб пенсионеры не доставали вас своими звонками, да зебил?
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Ну, ребятки... Дубилет как специалист- очень хороший специалист. Под его руководством приватовский банкинг обскакал всех и сразу. К "слугам" примкнул надеясь на чудо... И к его разочарованию, чудо будет лишь то, каким Штирлиц за балкон цеплялся... Только это будет потом.
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Дубілет, краще б ти залишився у Монобанку. Управління - це не твоє.
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