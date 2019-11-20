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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1245) ВМС (458) Бутусов Юрій (1121)

 Розрахунковий час прибуття в порт Очаків катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" 15:00, - Бутусов

Станом на 9.00 загін українських кораблів "Гайдамака", "Сапфір", "Титан", які буксирують звільнені з РФ катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу", увійшов у територіальні води України і пройшов маяк острова Тендра.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел "Цензор.НЕТ", станом на 9.00 загін українських кораблів "Гайдамака", "Сапфір", "Титан", які буксирують звільнені з РФ катери "Бердянськ", "Нікополь", буксир "Яни Капу", увійшов у територіальні води України і пройшов маяк острова Тендра. Загін рухається зі швидкістю 6 вузлів. Російські бойові кораблі, що супроводжували наш загін, повернули на свої бази", - написав він.

"Розрахунковий час прибуття українських кораблів в порт Очаків - 15.00", - повідомив Бутусов.

Читайте також: Росії треба було зробити це давно, - Столтенберг про повернення Україні захоплених кораблів

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160698
 
   
 Топ коментарі
 
У тебя ус отклеился, кобздарь ты, а не Кобзарь
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Які ж ці катери малесенькі, ніби іграшкові.А так налякали мокшів.
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Не повернули вкрадене, а "передали на ответственное хранение". Це значить, що вони будуть лише зберігатися в Україні. Ремонтувати, використовувати їх не можна. Кацапам потрібно було встигнути до завтра, до суду в Гаазі, щоб не отримати нових "корисних" санкцій, і зелена влада їм в цьому старанно допомогла
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героическая эскадра возвращается из лап мацкалей, наконец то вмс украины одержали знаковую пэрэмогу над мацкальским флитом. устроили мацкалям керченскую цусиму
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Які ж ці катери малесенькі, ніби іграшкові.А так налякали мокшів.
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ну если бы Украина отказалась принимать пока не приведут их в первоначальное состояние то таки да . а разграбленные корпуса без двигателей тянуть домой зелёный дебилизм да ещё после решения ООН по Крыму . ************ ради поговорить с ху.лом без свидетелей готов на всё
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У тебя ус отклеился, кобздарь ты, а не Кобзарь
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ой, а у вас молоко убежало, татьяна кайф Расчетное время прибытия в порт Очаков катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" 15:00, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6065
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то по твоїм губам сперма побєжала, кацапе.
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ты не отвлекайся на пустяки - заглатывай
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ему это нравиццца, на русне половина таких
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Цусима будет при условии профессиональной работы дипломатов и юристов а пока одно пустое бла-бла!
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предложи им свои услуги. будешь консультировать не отрываясь от дивана
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а у Вас имеется в продаже славянский шкаф? Розрахунковий час прибуття в порт Очаків катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу" 15:00, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2770
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Ну про ваши морские перемоги, лапоть, лучше молчать. Затопленный флот в Крыму 1854-1855, Цусима , а также просранное немцам Черное море и Балтика во время Второй Мировой. Колодцы - самые безопасные водоемы для русни.
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ето . когда их атаковали победоносные шумерськие бронеплоты?
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Юра, чтобы мы без тебя делали?
Теперь можешь заявлять, что ты принимал в этом активное участие.
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В последнее время он принимает активное участие в троллинге Зе и в обелении Пэти.
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Действительно странное поведение ! Это я к тебе,Юрий!
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Кризис жанра.
Я давно говорил, что любое издание, со временем, становится похожим на своих почитателей.
Ибо начинает публиковать не собственные мысли, а то, что нужно этим почитателям.
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Это - редакционная политика цн.
Теперь здесь и ляшко - герой, и юля скоро станет героиней.
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И шо это кокцапы трофеями стали разбрасываться... ХМЫ...
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нехай зебіли їх на метал здадуть. толку від них не буде стараннями кацапів а в бюджет солідна стаття доходів
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Ласточки возвращаются в родное гнездо..... Неспешно.... Но главное, чтобы по ходу не потонули....
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К сожалению не многие понимают, что это за муторная работа - тащить неуправляемое судно с малой мореходностью в открытом море. В прогнозах шквалистый ветер - до 18 м/с.
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Не повернули вкрадене, а "передали на ответственное хранение". Це значить, що вони будуть лише зберігатися в Україні. Ремонтувати, використовувати їх не можна. Кацапам потрібно було встигнути до завтра, до суду в Гаазі, щоб не отримати нових "корисних" санкцій, і зелена влада їм в цьому старанно допомогла
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Вы дурак или кремлевский бот? А как вы хотите, чтобы рашка объяснила то, что отдают Украине незаконно захваченное? Зачем вы тиражируете кремлевские методички?
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А как вы хотите, чтобы рашка объяснила то, что отдают Украине А как вы хотите, чтобы рашка объяснила то, что отдают Украине незаконно захваченное??

Мы хотим правды - чтобы рашка отдала их как незаконно захваченные, пусть и через суд, и понесла за это наказание.
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а если они плюют на все суды, что с ними делать?
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Конечно, мы все хотим этого. Но рашка игнорирует реше6ия судов, а Запад не принимает по этому поводу никаких жестких решений. Так что теперь не при6имать наши корабли , так как формулировка рашки не соответствует реальному положе6ию вещей?
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Мені похрін, як буде парашка пояснювати. Наших моряків звільнили за рішенням Міжнародного Трибуналу? Чому їх дома таскають на допити? В деле моряков украинские следователи копируют действия российских следователей
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так унижаться перед кацапьем принять без осмотра металлолом без навигации вооружения боеприпасов и мало того согласиться принять с трактовой на хранение козлы !
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нехай вже швидше прибудуть, а то від шмарклі вже запашок пішов, адже не голиться, не миється, а йому ще у Вани на корпоративчику бецать. Буде не комільфо
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есть время еще попиарится на бороде и подрастить волосики,.Пусть не бреется до окончания войны, или ему слабо
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...на сбєрєженіє как вєщєствєнньіє доказатєльства прєступлєнія Украіньі...
Чого ви радієте? Години/хвилини вираховують.

...
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Ну, уже, практически дома, если прошли Тендровский маяк. Это уже акватория Дельта-Лоцман.
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А про ответственное хранение кораблей , это правда или фейк😎
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Вот видите - паРаша наш друг и брат!
Бутусов при деле - за корытами наблюдает и освещает!..
И скромно молчит о подмахивании сопли путену...
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" Победа.. победище" по этому случаю нужно устроить торжественный прием, нет лучше парад, с присутствием "небритого" главнокомандующего.. с взрывом "победоносия" в СМИ, благодарностью РФ , Франции и Германии и лично ВВ. А что в итоге имеем по факту. Тащат в порт от куда они и вышли изначально а не туда куда шли, поврежденные при захвате, при этом полностью снято все оборудование, электроника, боеприпасы, да чего там сняты плафоны, розетки, унитазы. В общем все что можно было снять. Кроме этого возвращаются на " ответственное хранение как вещ. доки .. Т. е если даже их восстановят им в море дорога закрыта ( их сразу же арестует ближайшее российское военное судно) Так что нам просто передают на хранение выпотрошенные бессмысленные корыта. ( при этом вроде как и выполнено решение международного морского трибунала) Капец. Очередной раз опустили Украину ниже плинтуса и макнули в то самое... А Президент будет не только бриться но и рассказывать об " успехах" в отношениях с РФ, " прорыве" перед Нормандией.. И после такого вот плевка в рожу, поедет на встречу в Нормандию припасть к ручке Царя севера.. Гидота, унижение и позорище. ( и если бы это касалось пана Зеленского как частного лица, то хр-н бы с ним, но тут поставили в позу всю страну). Точно выражение " Когда я уже думал что это дно, то с низу постучались" И вот сколько нам не кажется что все.., уже дно.. а снизу все стучат и стучат. Марианская впадина какая то.
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