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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:газ (1077) газові переговори (126) Путін (11623) Зеркаль (203)

 Я би пішла в атаку. Але цього не зроблять, оскільки попереду "Нормандія", а там треба розмовляти і всі мають бути "френдлі", - Зеркаль про заяву Путіна щодо газу

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль вважає, що між МЗС та Офісом Президента необхідно налагодити комунікацію, щоб реагувати на скандальні заяви Росії про газовий конфлікт.

Таку думку вона озвучила в програмі "Он воно як" і пояснила: "Я вважаю, що існує потреба у поліпшенні нашої комунікації. В тому, яка буде реакція на якісь події, наприклад, в питанні з тим же газом", передає Цензор.НЕТ.

"Що означає для нас цей контракт? Що ми будемо робити, якщо його не буде? Як ми будемо реагувати на комунікацію, яку веде "Газпром" і Путін, який сказав у Бразилії, що українці взагалі не беруть газ по реверсу, а беруть наш газ і видають це все за реверс, не роблять нічого, щоб укласти контракт і взагалі створюють додаткові перешкоди для будь-яких комунікацій", – пригадала Зеркаль.

За її словами, Україна мала б офіційно відреагувати на це, але вона ще цього не зробила.

"Ми маємо вирішити, як ми реагуємо і на якому рівні ми реагуємо. Бо ч им ближче до 1 січня, тим вищий буде градус. Погода буде ставати все холоднішою, а градус пропаганди і комунікація з російського боку буде зростати. Бо криза ж, треба українців примусити простити 3 мільярди. А без цього буде криза в Європі і всі замерзнуть. Хоча не замерзнуть, тому що російського газу в сховищах Європи більш ніж достатньо і вони будуть продавати його дорожче, ніж зараз, і тому їм ця криза потрібна", – пояснила заступниця голови МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цього тижня я виконаю своє останнє завдання", - Зеркаль заявила про плани піти з посади заступника глави МЗС

Зазначимо, 1 січня 2020 року в України закінчується чинний контракт з Росією на транзит газу через українську територію.

На запитання журналіста, хто має готувати відповідь Путіну і вирішувати, чи потрібна вона взагалі, Зеркаль відповіла: "Зазвичай, раніше, це відбувалось в комунікації між нашими пресслужбами. А зараз не знаю як". Окрім цього, вона сумнівається в тому, що Офіс Президента відповість на заяву Путіна.

Також додала: "В мене є особиста думка з цього запитання, яка, гадаю, не є у привілеї зараз".

"Тому що я би пішла в атаку і відразу підняла на декілька градусів дискусію вгору. Зважаючи на наближення 1 січня. Але я не думаю, що зараз це буде зроблено, оскільки попереду Нормандія, а там треба розмовляти і всі мають бути "френдлі". Тому я кажу, що моя думка зараз не на часі", – наголосила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160697
 
   
 Топ коментарі
 
Такіх розумних,професіоналів і патріотів--нашому клоуну непотрібно,бо видно велику різницю в поглядах і діях,А підстильці путіна це непотрібно.
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Серло Зєлєпутя здатен лишепрокакати нашу Незалежність. Колабораст, та й годі.
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Остается серость и клоуны
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Серло Зєлєпутя здатен лишепрокакати нашу Незалежність. Колабораст, та й годі.
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Он ватник, и это было понятно с самого начала. Как и с овощем, было понятно что он дважды судимый гопник. Украину уничтожает 73% зебыдла. Даже без крыма и части домбасяней - все равно нет шансов.
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vitalmod Нет никаких 73 процента. Проголосовали всего 6 миллионов, за этих обмороков. Большинство голосовало, или за других кандидатов, или не пришли голосовать вообще.
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обманюєшся... на жаль... більше того, тут не враховані ще й ті колаборанти, які взагалі не хочуть бачити існування України, як самостійної держави. І комуняки, і совки, і морозівці... та всілякого гавна такого вдосталь...
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Такіх розумних,професіоналів і патріотів--нашому клоуну непотрібно,бо видно велику різницю в поглядах і діях,А підстильці путіна це непотрібно.
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а зачем, ведь у него есть терминатор в юбке
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Нову молоду команду цікавлять професіоналки в іншій галузі,а про плани зовнішньої політики було озвучено ще в Юрмалі
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от людина варта посади Президента України, а не це малороське зелене лайно
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"Елена Зеркаль считает, что между МИД и Офисом Президента необходимо наладить коммуникацию"

Кто ей мешает этим заняться?
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Может это должен делать моника? Может все-таки этот упоротый клоун отвечает за внешнюю политику Украины?
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Вообще человек увольняется, но ей уже и нахер не надо. Она высказывает свое сугубо личное мнение как специалист.
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По ее словам, она не готова дружить с Россией, а значит не может быть дипломатом Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента.Источник: https://censor.net.ua/n3160681
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Скорее президент не может быть президентом.
Хуже войны с Россией может быть только дружба с Россией.
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Эту женщину надо бы министром иностранных дел. Но внешнюю политику определяет Президент. ИМХО, время сидения на шпагате подошло к концу, и Презу надо решать: оставить таких как Зеркаль, и бороться с запоребриком, или же остаться с Богданом и ему подобными и пытаться дружить .
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Зебил уже давно все решил. У него есть Ермак который и налаживает "дружбу" с россией. Ему никакой МИД что с Зеркаль, что без нее и нах не нужены
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Зара москаль пукін Зєбубочку френдлі матюками обкладе в три накати. Воно й здується як мильна бульбашка. І підпише все де покажуть.
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Ну так работайте во имя Украины!!Отстаивайте свои позиции,разговаривайте,добивайтесь.Хватит бегать к толпе за аплодисментами!ХВАТИТ СОЗДАВАТЬ РАЗДРАЙ! Давайте результат!
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стесняюсь спросить... это - кому призыв????
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Она уже много чего добилась, закончила дела и хочет уйти от этих дел. Имеет право. Да и мараться в куче с дерьмом не всем приятно.
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А вы что сделали, чтобы давать советы Зеркаль? Проголосовали за зе?
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ты уже проголосовал.. за монику...
иди и поцелуй его в зад )))))
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Перекрыть вентиль 1.01.20, и посмотреть, как запоет московия с Европой вместе взятыми.
Но не этого хотят зеленые. Они не поддерживают интересы Украины, как пани Елена...
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так россия этого и добивается на самом деле. они не хотят заключать контракт, потому и выдвигают неприемлимые условия. СП-2 запущен, Турецкий поток тоже, наша ГТС им уже не нужна.
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Та вы уже шли в атаку когда СП-2 только начинали строить. И вот уже стройка заканчивается.
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Тут нічого не вдієш, "божа роса" зеньки виїла.
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УХОДЯТ ЛУЧШИЕ
Остается серость и клоуны
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несмотря на свой гендерный шовинизм, вынужден признать, что Елена - единственный профи среди всей этой швали... Она настолько образована и умна, что покидает свой пост...
а шо, прикажете с Приставкой сотрудничать и исполнять прихоти бурята? Тавышо...
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Она как раз с "этой зеленой швалью" не хочет иметь ничего общего, потому и уходит.
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Через маніакпльне прагнення одрого фаната зустрітися зі своїм кумиром інтереси України ігноруються повністбюю, якщо не гірше, це коли їм шкоду наносять.
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Сейчас подымем градус, мало им не покажется.
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Слушай совкодрочер, шел бы ты на сайты своей страны. У вас там все хорошо так, что ты тут пасешься?
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как раз время. ***** уступки и вежливость воспринимает как слабость.
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Впереди не Нормандия. Впереди "Мюнхен".
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Зебіли, що ви вимагаєте від пані Олени? Вона довела до логічного кінця свої справи і йде від вас. Тепер цей бик ваш - хочете беріть його за роги, а хочте доїть його. Я бы пошла в атаку. Но этого не сделают, поскольку впереди "Нормандия", а там надо разговаривать и все должны быть "френдли", - Зеркаль о заявлении Путина по газу - Цензор.НЕТ 2128
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Зеркаль не капитулянтка, в отличие от зеурода.
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Давай в президенты, хватит эту френдли соплю терпеть
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верно говорит.... может когда охлос поумнеет сменим скарамоха и выберем Зеркаль.......
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Зеркаль правильно понимает , что перед Нормандским саммитом не стоит начинать пикировки по газу на вьісшем уровне. Єтого хочет именно Путин , чтобьі вместо вопросов вьівода российских войск и вооружений с Донбасса , в Париже обсуждали бьі вопросьі газовьіх поставок в Европу. Других козьірей у Пуйла , похоже , нет.
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Девочка умненькая, но где её язычок был раньше?
или всё было ладушки?

раскудахтались со всех насестов
Зеленский распустил стадо?
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Зеркаль стоило бы задуматься о президенстве☺...нелоху осталось отсилы пол годика
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Та нічого страшного для зєбілів не станеться . На її місце буде призначення за новою методикою - кастинг і ліжковий фінал . Зараз триває інтенсивний відбір учасниць конкурсу на посаду зам. міністра ЗС. Тільки ліжка риплять .
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а эта говорящая голова определяет политику страны ? градус пусть у себя в стакане поднимает.
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ти навіть не 73/43%зебіл, а 100%-ний долбодятел
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Зеркаль - свет в окошке среди кромешной тьмы этого царства.
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Это какой-то психоз! Ну не хочет раха заключать договор и все, что тут можно сделать? Тут повышай градус, не повышай, а толку все равно не будет, как тут можно заставить не пойму? Контракт кончается и все, финита ля комедия!
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уже неделю разговоров, они что, в кругосветку пошли?
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Да,умная и принципиальная девочка,таких в Украине единицы.
Вот кого надо ставить главой МИДа,она бы сЫроже кровь попортила)))
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73/43%-ний зебіл, і всім вам, Лана важе ясно сказала: пішли ви всі нах! Якщо вам не зрозуміла її дипломатична мова, то я вам, зебілам, переклав!
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Зрозуміло, Зеркаль не хоче працювати з зрадниками і відступниками щоб нести потім відповідальність за їх дебілізм. Зебілам професіонали не потрібні, їм потрібні делітанти в колоборанти. ЗЕБІЛИ ОТАК ПОСТУПОВО ЗДАЮТЬ УКРАЇНУ АГРЕСОРУ, ІСТОРІЯ З ЯНИКОМ НІЧОГО НЕ ВЧИТЬ
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похоже морской трибунал тоже сливают ))))
мышыбраты )))))))))))))
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похоже? Та вже злили, ти подивіися, що говорять дипломати ЄС: "Три украинских военно-морских судна, захваченные российскими пограничниками во время эскалации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, были возвращены Украине на основании договоренности между Россией и Украиной", і наголошують натому, що не на підставі ухвали Гамбургського трибуналу... А це означає, що справу за нашою скаргою в Гамбург - зебобіки злили!
Сподіваюсь, ти бачив інфу https://censor.net.ua/news/3160679
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