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 Заступник голови Харківської облради лобіював інтереси злочинної групи, яка створила фіктивні фірми для перемоги на тендерах, - Нацполіція

Правоохоронці з'ясували, що група осіб у 2018-2019 роках у Харківській та інших областях створили низку суб'єктів підприємницької діяльності, реквізити і розрахункові рахунки яких використовували в злочинних схемах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України, протиправну діяльність викрили слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань.

Також встановлено, що один із заступників керівника Харківської обласної ради причетний до лобіювання інтересів злочинної групи, яка, використовуючи комунальні підприємства все тієї ж Харківської обласної ради та різних підрозділів Харківської ОДА, отримувала перемоги у тендерах та закупівлях підконтрольними суб’єктами господарювання.

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​На цей час працівники поліції проводять обшуки за адресами реєстрації підконтрольних суб’єктів господарювання та фактичного знаходження членів вказаної злочинної групи з метою вилучення речей, предметів та документів, які використовувалися в протиправній діяльності.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 2 ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160696
 
 
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В Харькове надо менять всю шайку во главе с Кернесом, а не до Кличка докопались, Кличко то такое, его нужно менять в последнюю очередь.
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новость была бы хорошей есле бы в ней был написан приговор а эти выкиды информации не более ем засирание наших мозгов. такую инфу можна сделать не то что за Харьков а даже за самое задристанное село. суть одна, воруют безнаказано, кто болье кто меньше
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