 Зеленський нагородив комбрига 128-ї ОГШБр Коростельова орденом Богдана Хмельницького (посмертно)

Відповідний указ №853/2019 від 19 листопада опубліковано на сайті глави Української держави, передає Цензор.НЕТ.

"За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня Коростельова Євгена Володимировича — полковника (посмертно)", - йдеться в указі.

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