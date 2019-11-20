 Зеленський нагородив комбрига 128-ї ОГШБр Коростельова орденом Богдана Хмельницького (посмертно)

Відповідний указ №853/2019 від 19 листопада опубліковано на сайті глави Української держави, передає Цензор.НЕТ.
"За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня Коростельова Євгена Володимировича — полковника (посмертно)", - йдеться в указі.
Толпа ботов на цензоре кричала это слово что бы не сделал порошенко.
Сейчас видимо не уплочено.
Соболезнований как не было, так и нет.
А мог бы сегодня не ржать радостно, а рассказать молодежи о НАСТОЯЩИХ людях, защищающих и молодежь, и его детей.
Нужно расмледовать откуда эта мина и кто за это ответственнен.
Тебя бы забанили давно...
об вас только амёбы ноги не вытирали...!
Шариков стайл
А я думаю куда же вы подевались.
Неужели распустили вас после избрания кремлевского ставленника президентом...
на волне вчерашнего молчания... если б это было сделано вчера, то вчера б уже и.... похвастались (пардон за неуместное слово)....
а теперь бы услышать слова соболезнования и обещания - реально помочь семье
сам же Гидрант находится в постоянном состоянии Геши Казладоева "Мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе"
https://www.youtube.com/watch?v=M12Hi1ZM-v4
"Ще раз, в країні війна, гине командир бригади. Верховний Головнокомандуючий не реагує. Не висловлює співчуття рідним. Не називає імені ворога (Росії), який винен за смерть Героя.
Це не просто ганьба і не достойна поведінка. Це втрата довіри та поваги серед солдат і суспільства… Для мене ЗЕ, як Головнокомандуючий, помер, не народившись… А Герою - Вічна пам'ять і Слава…", - написав Віктор Таран.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття з приводу смерті командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова."
Кто винен?
Не доразминирование или новая?
Тогда минеры сепарни безконтрольно ородуют на наших позициях?
А клоун отводит войска, сдает Украину. И ни слова о погибшем.... Просто уклонист награждает Героя...
Вот она сущность зебобиков….
Сумніваюсь що взагалі шмаркля хоть щось ро цю смерть чула. Воно не переймається загибеллю захисників України. Президентський офіс підготував наградний лист, шмаркля підмахнула, і навіть не читала про кого в тому листі йдеться. Це вам не Порох, який їздив з дружиною у госпіталь до поранених хлопців. Це шмаркля, їй не до чиїхось поранень та госпіталів.