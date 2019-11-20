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 Суспільство
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Все про:гральний бізнес (97) опитування (431) рейтинг (285) соціологія (135)

 Понад половина українців проти легалізації азартних ігор, - дані опитування

Майже 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу за жодних умов.

Як передає Цензор.НЕТ, такі результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без будь-яких обмежень, 27% - підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, водночас майже 60% не підтримують легалізацію за жодних умов.

Понад половина українців проти легалізації азартних ігор, - дані опитування 01

25% опитаних вважають себе азартними людьми. Натомість більшість (73%) азартними себе не вважають. Більш азартними є чоловіки, молодь, люди з вищими статками.

За даними соцопитування, майже половина опитаних вважають, що в Україні мають бути дозволені лотереї, чверть - ставки в букмекерських конторах і казино (до того ж ставлення до легалізації казино покращилося). Найгірше ставляться до легалізації інтернет-казино (12%), ігрових автоматів (12%), гри в карти на гроші (11%).

Понад половина українців проти легалізації азартних ігор, - дані опитування 02

Більшість опитаних (84%) не грали особисто в будь-які азартні ігри на гроші за останні п'ять років, водночас 3% опитаних грали часто, 9% - кілька разів, 3% - один раз.

Дослідження проводилося 27-30 вересня 2019 року. Було опитано громадян України віком від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Як повідомлялося, експерт Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко заявив, що урядовий законопроєкт №2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" створює умови для стимулювання розвитку високоризикових азартних ігор - таких як букмекерство та онлайн-бетінг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160690
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленое стадо это не волнует....оно уже в бюджет на 20-й год деньги с азартных игр заложило...
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Лотереї туда-сюда но ці ...лядські автомати біля шкіл це звіздець. Шо ж ви робите гниди...
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Продати землю і просадити все в казіно.....от шидівська стратегія для українців
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Зеленое стадо это не волнует....оно уже в бюджет на 20-й год деньги с азартных игр заложило...
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ну дак 4000 баксов уже получают...и это только малость на пути в процветание.
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Дурачки вроде тебя не понимают, что они как работали так и работают просто подпольно. И все кто туда ходил, продолжают ходить.
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Лотереї туда-сюда но ці ...лядські автомати біля шкіл це звіздець. Шо ж ви робите гниди...
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И где такое "счастье" - автоматы на улице?
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"такоє счастьє" було до того як їх заборонили. Чи ви з Марсу?
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Ша будь. Так и пиши - в лавках под вывеской "НЛ". А то , смотри, разбушевался. Ты не мне - Авакову свои претензии выскажи
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Везде. Стоят рядами под вывеской национальной лотереи
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Я в эти балаганы не хожу и что там рядами стоит не знаю. Раньше ИА стояли прямо на улицах, сейчас их нет. Поэтому и спрашиваю. Надо учиться четко излагать факты и понятия. Тогда и не будет лишних вопросов.
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а там где автоматы там и наркотики под эгидой неподкупного и профи дяди Авакова
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Пані, розкажіть про гральні автомати в Німеччині! Чи ви не звідси? )))))))))
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Чего то вспомнлось "Тот кто носит Адидас, тот сразу Родину продаст" (с)
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Сегодня он танцует джаз, а завтра Родину продаст. Відлуння совка.
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а мы обо мне или вы меня в Миротворце видели? Передайте верхнему, что не азартна, но об автоматах в Черкассах наслышана. И надо сначала привести страну к уровню, а потом и автоматы легализировать. И снова, Адидас мелковато, покупаю только высокие бренды.
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Адідас бренд дамбасітів. Вони так і залишились в 90-х в своєму розвитку.
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У всіх цивілізованих країнах гральний бізнес легальний! А не легальні біля шкіл нормально? Плдумав, що написав?))))
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Легализация должна быть,но не на улицах.Вход в тотализатор должен быть о тысячи долларов.
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и со справкой от налоговой о легальности происхождения бабосов)))
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Тоді легалізації не вийде. Вона тому і задумана, щоб легалізувати нелегальні доходи - взяв довідку, що виграв гроші у казино і поніс у те ж СБУ.
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Легализация азартных игр произойдет почти одновременно с началом торговли землей. Оцените красоту игры! Больше половины украинцев против легализации азартных игр, - данные опроса - Цензор.НЕТ 9070
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Можно подумать, кто то тех людей впустит в пятизвёздочные отели, где и будут казино
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Легализация азарта - это не только казино, это от мелких игровых комнатушек до автоматов на каждом углу....
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Референдум Больше половины украинцев против легализации азартных игр, - данные опроса - Цензор.НЕТ 2304! Референдум Больше половины украинцев против легализации азартных игр, - данные опроса - Цензор.НЕТ 2304!! Даешь референдум Больше половины украинцев против легализации азартных игр, - данные опроса - Цензор.НЕТ 6487
Все эти опросы полный отстой. Надо просто рассказать людям, что легализация ИБ даст хоть какие-то бабки в бюджет
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Но их самих уже проиграли со всеми пожитками те 11%, что "за" без ограничений.
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каждых 100 метров и так автоматы которые платят мусорам и барыгам а не налоги. пора выводить страну с тени.
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Продати землю і просадити все в казіно.....от шидівська стратегія для українців
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скоро еще одна гра добавится, называться будет купи землю
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Дурашка зеленая...этот сайт четырех президентов пережил...переживет и презЕдента...
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Ну не знаю. Так он делится с немногими, а после .... котлета поболее будет.
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73% укараїнців проти продажу землі, і що? Зелених це не зупинило?
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"Больше половины украинцев против легализации азартных игр" - ну и что с того? Больше половины против продажи земли, но наглецы и землю продадут и азартные игры легализируют.
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Больше половины украинцев против...

Да плевал клоун на мнение украинцев! Там столько денег пообещали за легализацию, что он готов казино и в раде открыть....
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значит будем легализировать проституцию!)))
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Да пусть будут, но нужно убрать эти бычарни с автоматами на каждом углу, которые в бюджет ничего не приносят.
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Да пусть будут, но...
Нужно убрать эти бычарни с автоматами на каждом углу, которые в бюджет ничего не приносят.
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есть ложь, наглая ложь и статистика... при этом общественное мнение не есть мнение общества...
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надо отдать должное юле, он пьіталась их закрьть, и небезуспешно, но.... потом пришел петя и все эти конторы заблистали круглосуточной работой под синей вывеской спортлото.
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нарідовластие, говорили они, будем всех спрашивать... а на деле опять насцали в глаза
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Игровой бизнес это намного хуже чем уголовники и бандиты вместе взятые!!!!!Ведь чтобы воровать и грабить,нужно хотя бы преодолеть страх наказания,неудобства и быть физически сильным...а в игровом зале тишь и благодать и нажимать кнопку на автомате не нужно никаких физических и нравственных усилий!!!! Поэтому среди моих знакомых ,соседей и бывших коллег по работе ОЧЕНЬ много "новых бедняков",проигравших все свои сбережения,дома,машины , бизнесы и имеют кучу долгов!!!!!И все они теперь за советскую власть!))))
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Правительство рассчитывает получить более 3 млрд от легализации азартных игр, - Гончарук
Правительство рассчитывает получить более 12 млрд от от заробитчан, - Гончарук

да вы просто не здоровы
Что значит 3 млрд?.
Это значит украинцев облапошат на 33 млрд и 3 дадут Гончаруку
И этот мерзотнык осчастливит на 3 млрд облапошенных
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В нормальных странах все азартные игры не просто легальные, а государственные, тоже на каждом углу, но вся 100% прибыль уходит в медицину ( на лечение зависимостей этих же игроков, наркоманов, алкашей, пусть проигрывают что хотят ) и в образование. Легализация - это уход от этой системы и прибыль в никуда
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Если вы ПРОТИВ - ТАК НЕ ИГРАЙТЕ!!! Что за колхозная, стадная философия!?)))
Может есть люди у которых есть деньги и они хотят их потратить на азарт (проиграть или выиграть) - это их ДЕНЬГИ, это их личное ПРАВО!!!
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Казино - заплатит налог с прибыли... Вам же ж хомячкам на социалочку...
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Ну и нах тот налог с прибыли, если в нормальных странах вся прибыль на социалочку, вот я о чём, опять всех вжарят ))))
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