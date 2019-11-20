 Понад половина українців проти легалізації азартних ігор, - дані опитування

Як передає Цензор.НЕТ, такі результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
Лише 11% опитаних вважають, що гральний бізнес потрібно легалізувати в Україні без будь-яких обмежень, 27% - підтримують легалізацію, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу, водночас майже 60% не підтримують легалізацію за жодних умов.
25% опитаних вважають себе азартними людьми. Натомість більшість (73%) азартними себе не вважають. Більш азартними є чоловіки, молодь, люди з вищими статками.
За даними соцопитування, майже половина опитаних вважають, що в Україні мають бути дозволені лотереї, чверть - ставки в букмекерських конторах і казино (до того ж ставлення до легалізації казино покращилося). Найгірше ставляться до легалізації інтернет-казино (12%), ігрових автоматів (12%), гри в карти на гроші (11%).
Більшість опитаних (84%) не грали особисто в будь-які азартні ігри на гроші за останні п'ять років, водночас 3% опитаних грали часто, 9% - кілька разів, 3% - один раз.
Дослідження проводилося 27-30 вересня 2019 року. Було опитано громадян України віком від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Як повідомлялося, експерт Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко заявив, що урядовий законопроєкт №2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" створює умови для стимулювання розвитку високоризикових азартних ігор - таких як букмекерство та онлайн-бетінг.
Все эти опросы полный отстой. Надо просто рассказать людям, что легализация ИБ даст хоть какие-то бабки в бюджет
Да плевал клоун на мнение украинцев! Там столько денег пообещали за легализацию, что он готов казино и в раде открыть....
Нужно убрать эти бычарни с автоматами на каждом углу, которые в бюджет ничего не приносят.
Правительство рассчитывает получить более 12 млрд от от заробитчан, - Гончарук
да вы просто не здоровы
Что значит 3 млрд?.
Это значит украинцев облапошат на 33 млрд и 3 дадут Гончаруку
И этот мерзотнык осчастливит на 3 млрд облапошенных
Может есть люди у которых есть деньги и они хотят их потратить на азарт (проиграть или выиграть) - это их ДЕНЬГИ, это их личное ПРАВО!!!