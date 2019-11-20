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Все про:Житомирщина (475) земельна реформа (99) Слуга народу (495) Бунечко (2)

 "Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Жодна влада нас так не принижувала!" - фермер відчитав депутата СН Кицака і главу Житомирської ОДА Бунечка. ВIДЕО

Житомирські фермери висварили нардепа від СН Богдана Кицака і главу Житомирської ОДА Віталія Бунечка за проєкт земельної реформи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свою незадоволеність проєктом закону фермери заявили під час зустрічі з представниками влади.

"Перед тим, як ухвалювати рішення, в яких ви не розбираєтеся, ми ж бачимо, що приходять на токшоу і таку маячню несуть, що слухати неможливо. І ви подивіться, який зал хоче вам це все сказати. Якщо ви не розбираєтеся, прийдіть просто і запитайте. Вам у всіх мережах писали аграрії, і просили не голосувати. Було таке? Вас просив Ружинський район, Андрушівський, Бердичівський. А ви натиснули кнопку, ви ганебно її натиснули, вам ніколи цього не забудуть. Там ні слова про фермера немає. Фермер не може сьогодні купувати. Навіть, якщо він їздить на хорошій машині, і та в кредит. Ну не може він сьогодні купувати. Ви не порівнюйте сьогодні фермера і того фермера, у якого 300 тис. землі і сидить в Києві", - заявив один з аграріїв.

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Фермер: Неделю назад Вы нам сказали, что не будете поддерживать. Ну как сегодня так нагло можно было прийти и нас сегодня обмануть , прийти сегодня и оправдываться, что земля и квартира.

Чиновники: я сказал, что между первым и вторым чтением будут собраны общие собрания, мы внесем абсолютно правки, которые отрегулируют закон и только тогда…

Фермер: вы смотрите, очень логично и очень все правильно сделали. Вы сами сказали, с геокадастром – катастрофа. Нам ликвидировали спецрежим ПДВ. В это знаете? Сегодня цены, то что вчера стоило 6 тыс. – сегодня стоит 4 тыс. Ориентировочно на 30-35%, до 40% упала цена. Вчера то, стоил большой рогатый скот 47 тыс, сегодня за 37 тыс. нельзя продать, нужно на колени становиться. Вы ставите, что человек хочет продать, а украинец может купить? Кто его будет покупать? Что вы нам рассказываете, что арендатор хочет продать. Запомните эти слова: мне все равно, что будут за мной следить СБУ и любые департаменты, пусть следят. Но меня совесть не будет мучить в старости, что я не отстаивал этот вопрос, что вы его может и примете. Сегодня парикмахеры, кулинары, вообще черт знает кто принимают национальный закон. Вы далеко от слуг народа, вы - позор народа. Просто очень неприятно. Сегодня арендатор дает мешок картошки, как вам не стыдно? Вы сегодня поедьте в деревни. Перед этим власть до вас рассказывала о добавленной стоимости, мы влезли в кредиты, сидим в них до 2025, до 2027 года в кредитах, потому что мы строили фермы, мы покупали скот, а теперь вы сказали, что мы самое ненужное, что есть в деревне. Да как вам не стыдно? Я сегодня как смотрю ток-шоу, сидят на ток-шоу кулинары, повара, те, кто с проститутками общаются и сегодня они рассказывают, что арендатор хочет продать. Сегодня Максим Игоревич сказал, что сегодня приехали даже те заклятые враги, которые за кусок земли ссорились. Сегодня объединились подали руку друг другу, знаете для чего? Чтобы выжить. Я как поступал в институт, то ребята со старших курсов мне сказали, если такому-то преподавателю сдашь экзамен, то считай, институт закончил. Мы вчера как приветствовали друг друга, то знаете какой был лозунг? Если переживем эту власть, то будем жить. Вам приятно сегодня такие вещи слышать? … Мы просто используем шанс донести до депутата, что гадкое решение приняли. Вчера кто вообще видел, что президент поздравил нас по телевизору? Кто-то видел? Сегодня вы рассказываете, что мы локомотив. Кто же топчется по локомотиву? Сегодня приглашаю, губернатор, Вас приглашаю, я второе хозяйство в районе, у которого более 450 голов скота. Я набрался кредитов, у меня в залоге все, что можно внести под залог. Я сегодня построил новую ферму, буквально на День сельхоз работника открыл, у меня кредитов 10 миллионов. Какой рынок земли?! Какой аукцион? Куда я пойду? Мы же вчера констатировали факт, что в МКП вливали миллиарды государственных средств и вы меня с ними сегодня на аукцион? Ну какой аукцион? Ну что же вы нас за дураков считаете? Если бы мы сегодня прочитали закон, и мы сегодня говорим, мы же не против реформы, уже даже, если вы говорите, что она назрела. Да 70% против! Не 70%, которые поддержали Зеленского, а 70% от общего количества Украины. Люди боятся, что завтра останутся без куска хлеба. Вы сегодня говорите, что аренда подымится в несколько раз? А наш пенсионер может сегодня покупать дорогую продукцию? Если подымится аренда, то подымится стоимость товара. Люди покупают по 300-400 г сала, позор, не килограмм! И вы сегодня говорите о земельной реформе? Там ни одного слова о нас нет. Какие аукционы? Это позор, понимаете, просто позор, что вы сегодня такое делаете. Если вы просто не разбираетесь, придите и скажите: "Ребята вы объясните это, это и это". И мы бы вам объяснили. А вы нам пообещали, что не будете голосовать и так подло пошли и нажали ту кнопку. Позор! О каком вы нам Ленине сегодня рассказываете, о каком коммунизме? Позор! … Я просто Вас всех четырех приглашаю, приедьте к нам в хозяйство, мы вам покажем. Не мешок картошки, которым вы нас позорите на всю страну. А мы вам покажем, чем ми живем, что мы строим. Мы откроем вам, какие у нас у каждого кредиты. Кто-то промониторил, сколько сегодня у арендатора кредитов? Кто-то сделал такое? Какую кредитную нагрузку сегодня имеет каждый. Мы покупали эти дорогие кейсы, покупали в кредит, чтобы человека посадить в комфортные условия, потому что некому пахать. Европа сделала все очень хорошо. Европа сказала: "давайте лес, давайте землю, давайте свою рабочую силу, а вы держите квоты. Дайте нам либеральный рынок, а вы держите квоты".

Перед тем, как принимать решения, в которых вы не разбираетесь, мы же видим, что приходят на ток-шоу и такой бред несут, что слушать невозможно. И вы посмотрите, какой зал хочет вам это все сказать. Если вы не разбираетесь, придите просто и спросите. Вам во всех сетях писали аграрии, и просили не голосовать. Было такое? Вас просил Ружинский район, Андрушевский, Бердичевский. А вы нажали кнопку, вы позорно ее нажали, вам никогда этого не забудут. Там ни слова о фермере нет. Фермер не может сегодня покупать. Даже, если он ездит на хорошей машине, и та в кредит. Ну не может он сегодня покупать. Вы не сравнивайте сегодня фермера и того фермера, у которого 300 тыс. земли и сидит в Киеве. Вы берите за основу того фермера, который сейчас живет, который сегодня красит школу, белит садик, отапливает медпункт, и к которому каждый день идут на работу от 60 до 100 людей. И им нужно заплатить зарплату. Ты каждый день приходишь и тебе рассказывают об инфарктах, об инсультах, о химиотерапии, и тебе все это нужно выдержать. Никого не интересует, что у тебя есть на кусок хлеба. А человеку помоги. Потому что ты живешь с ней в селе, я у себя в селе каждый дом знаю, могу рассказать какие в каждом доме проблемы. И вы сегодня нас позорите на весь мир, что фермер за мешок лука арендует земельный участок. Где вы такое видели, где вы такое слышали? Вы приедьте и посмотрите, чем живет фермер. Я еще раз приглашаю губернатора сегодня приехать и потом давайте соберемся в этом зале. И если подтвердите, что мы за мешок лука сегодня арендуем земельные участки, то я стану уже на одно колено и скажу "Извините, ребята за то, что я такой засранец", хорошо?

Сегодня так ни одна власть нас не унижала, как унизили вы нас. Ни одна так не унижала! Ни одна! Какой бы тот Порошенко не был, как бы мы его не любили, как бы та война нас не достала, но у нас были дотации, мы их использовали. А сегодня вы ликвидировали даже то, что есть. Я вам объясняю, что нас все время привязывали, что мы должны делать добавленную стоимость, мы как последние лохи повелись. Мы набрались кредитов, строили ферму, скупили скот, скупили технику, а теперь нам говорят: "Нате вам рынок земли". Какой рынок земли? Дайте хоть закрою, чтобы из дому не выселили. У меня все под залогом, вы понимаете или нет? Вы мне сегодня рассказываете о либеральном рынке земли. Вы поедьте по селам, сегодня в каждом селе люди в кредитах сидят. И вы нас в рынок запихиваете? В какой рынок вы нас запихиваете? Вы нас спросили, способны ли мы покупать? Да, есть люди, которые продать. Особенно те, кто не заработали этот пай, а те кто унаследовал где-то там. Те хотят продать. Потому что женщина в селе, которая его действительно заработала говорит: "Боже, что же это происходит?". Это те 72%, которые против продажи земли, потому что они боятся, что завтра уже дом будет не их. Так Украина состоит. Если посмотреть, вот село, а все вокруг земля. И вы ее сегодня хотите выставить оптом за 20 тыс. Вставайте, ребята, у кого есть 20 тыс., кто может купить в рамках Украины. Не в рамках села, а в рамках Украины. Президент не случайно заявил, что идет на один срок. Потому что два срока, это уже не знаю как себя нужно не любить.

Не было бы сегодня то, что есть – вам бы аплодировали стоя, если бы вы действительно не поддержали то, что сегодня выставили на продажу. Вы выставили цинично, нагло, не по-человечески, я даже не хочу называть то слово, о котором думаю, из-за уважения к Людмиле Викторовне, губернатору и Максиму Юрьевичу. Я не могу назвать этого слова. И тот позор, который вам еще возле Верховной Рады не раз устроим, и тот позор, что вы будете ходить по Бердичеву и все вам будут рассказывать, что мы сегодня лишились куска хлеба, это будет о вас. Ни одна власть себе не позволяла того, что позволили вы. Это просто позор! Мне даже неприятно, что я сегодня такие вещи, народному депутату, который шел под названием "Слуга народа", а я сегодня говорю, что вы позор народа. Потому что я не могу, тут никто не может покупать эту землю. Нет у нас таких денег, ну нет. А о тех позорных 4 миллиардах, о которых нам говорят, вы отдайте детям на больницы. Пусть каждый вечер мы не смотрим по телевизору, что сегодня онкобольные дети, и те родители 60-70 тыс. евро не могут найти. Вас не щемит? Вы мне скажите, кто вам разрешил за тот метр, за который атошники стоят по 3-4 года, контуженные поприходили, вы сегодня выставили на продажу. Кто вам разрешил? У меня сегодня в хозяйстве официальных работников 60 человек, я не знаю, что им говорить. Я сегодня начал строительство свинарника и часть людей отправил в отпуск, говорю "идите, ребята, потому что я не знаю, что меня ждет". О каком свинарнике сегодня можно говорить? Я не боюсь своих слов, я за них полностью отвечаю. Приглашаю вас сегодня, даже знаете, как можете сделать, в любой удобный вам момент, чтобы я даже не знал, что вы должны приехать. Я под вас подстроюсь. За полчаса до этого наберите, чтобы я просто приехал. Я вас проведу, я вам покажу, я вам покажу финансовые документы. А вы мне после этого скажете, можем ли мы сегодня покупать землю. И пойдете в Верховную Раду и своим "слугам" расскажете, может ли сегодня украинский фермер то, что сегодня вы рассказываете о рынке земли сегодня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160688
 
   
 Топ коментарі
 
73 % поддержки! пол года! браво зебилы!
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А ось і думка людини, яка працює на землі... А тут в коментах зєботи (які мабуть і корови живої не бачили) розписують, що фермери за продаж паїв!

І таки да, проти продажу с/г землі за останнім опитуванням - рівно 73% українців. Знайома цифра, чи не так?
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Если переживем эту власть, то будем жить! - цитата
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В офісі, головний Зє!біл, хлопець 26 років, глотку рвав за Зє!
На кілька днів зник і от появився зі справкою. Виявилося, що дорогою на роботу, до нього підійшли 2 мєнта і військовий, попросили перевірити документи. Документів не було, забрали у відділок, з'ясували хот він і що він, відвезни у воєнкомат, поставили на облік, від якого він при Пороху спокійно ухилявся, а потім завезли у госпіталь, де він 3 дні проходив медобстеження!
Ох, жалко що ви не бачили його пику, коли я сказав: "Ти зробив це разом, Зє! Радій! Тобі Порох був "ндостаточно отлічним"? Ну і як тобі тепер?
Нагорда знайде кожного ідіота! "Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Жодна влада нас так не принижувала!" - фермер відчитав депутата СН Кицака і главу Житомирської ОДА Бунечка - Цензор.НЕТ 6842
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Какая связь между личностью президента и тем, что уклонист попался?
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Просто раніше їх не ловили, а тепер ловлять. "Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Жодна влада нас так не принижувала!" - фермер відчитав депутата СН Кицака і главу Житомирської ОДА Бунечка - Цензор.НЕТ 2476
Він дуже не хотів армії, боявся, вищав, шо мир потрібен за будь-яку ціну і йому все пофіг, аби не стріляли.
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Будущий новый президент Украины."Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Жодна влада нас так не принижувала!" - фермер відчитав депутата СН Кицака і главу Житомирської ОДА Бунечка - Цензор.НЕТ 5620
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"Як ми не любили того Порошенка..." пізно всрались панове: фермери, військові, металурги, шахтарі. словом вся мудота. "Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Жодна влада нас так не принижувала!" - фермер відчитав депутата СН Кицака і главу Житомирської ОДА Бунечка - Цензор.НЕТ 3466
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Барыга давал дотации? В ДБР его мародера такого.
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"Як ми не любили того Порошенка..." пізно всрались панове: фермери, військові, металурги, шахтарі. словом вся мудота. "Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Жодна влада нас так не принижувала!" - фермер відчитав депутата СН Кицака і главу Житомирської ОДА Бунечка - Цензор.НЕТ 3694
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Оце чисто крик душі в людини. Слуги Народу, навіть, й 10-ої частини так би не сказали.
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Мэр Украинского города, почему ещё мэр, как минимум!!!???
Я не понимаю."Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Жодна влада нас так не принижувала!" - фермер відчитав депутата СН Кицака і главу Житомирської ОДА Бунечка - Цензор.НЕТ 7190
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Шахты нужно закрыть, и тупо не использовать уголь, один новый атомный реактор перекроет все потребности в угле.
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Ви хоч би спочатку розібрались. У нас ТЕС виробляють майже 40% всієї електроенергії, а ви 1 атомний реактор кажете. Тут мінімум 8 треба.
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Да плевать на этого сраного фермера. Другой прийдет, кто работать умеет.
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Данный фермер лукавит. Фермеры конечно против выкупа земли, они привыкли пользоваться ею нашару, за мешок картошки селянину "за пай", а тут вдруг покупать придется, прям зрада.
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нет бы в аренду, так нет же продать нах всё ...
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Наивный фермер, если не видит связь ленина с открытием "рынка земли" в Украине....пускай почитает историю, кремль пользуется как раз методичками ленина:
1917год - земля крестьянам, власть народу 2019год-земля селянам, народовластие.....1930 год раскулачивание.....
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Я так понимаю, что чуваку КПСС было самое то.
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Бандит, хапуга, людоед и обнаглевший ворюга чистой воды, который "сайт" Цензор называет "фермером".
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Манипуляция соевая. Не покупай, а продолжай, если нет денег, брать в долгосрочную аренду, но уже СОБСТВЕННОСТЬ пайщика.
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Да, которую нельзя продать. У моей семьи 20 Га такой "собственности".
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А в стране - 7 000 000 пайщиков. Они должны иметь право покупать, продавать, давать в залог. Как во всем мире.
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Думаю социологи врут (особенно этот центр Розумкова), когда говорят, что у СН и Зелинского по прежнему высокий рейтинг.....

Этот рейтинг могла резко обрушить (даже до нуля) эта непродуманная и наспех реализованная РЕФОРМА ЗЕМЛИ!!!! А по-сути это банальный деребан ЗЕМЛИ!!!!!
У народа еще жива память про КУЧМОВСКУЮ ПРИХВАТИЗАЦИЮ, когда страна на выходе получила обанкротившиеся предприятия, обедневшее городское население и 4-5 олигархов, которые 20 лет терзают страну..... Тоже самое будет и с этой "реформой".....
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Чьей, земли? 28 млн Га - частная собственность. О чем речь?
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Ага,завизжали поросячі?А перед виборами: "СН"- за прозорий ринок землі,"Голос" виступив за вільний ринок землі, а от"Батьківщина" хотіла, щоб власниками землі були виключно громадяни України,"хто на землі працює, зможе її викупити в держави, хто нею володіє, зможе продати її державі, ну й інвестиції-оренда-розвиток-єдиний податок".Пітерки взагалі втиху прихопили сотні тис.га. земельки.Згідно цього й будувалася стратегія СН.Що ми бачимо зараз?І "Голос" і "Батьківщина"і"ЕС"-в кущі?Агрохолдинги,що мають вже в аренді по 200 000 га- вороги українсього народу, а стрілки на СН?Буде вам друге читання,зачекайте!
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А за какую цену "держава" выкупала б у собственников ? По 100 гривен за Га? Больше у государства денег нет.
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А неважно."Рынок земли"-это пакет законов,а цены:Канада 5000 ,США-10 000,Польша-11 000 в дол/га.В одни руки от 4-х га до 300-т га.Но Здесь вопрос в мародёрстве,шерлатанстве,разводняке украинских лохов дешёвым трюком для очередного разжигания войны для удешевления земли до минимума.Возможо даже и за безценок.
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Тебе не важно, а мне важно. США - не Украина. Мошонка хочет создать коррупционную схему и отобрать землю у людей за копейку. Падаль косатая.
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Дык,а я о чём?Зелени впарить уже наработанный закон о снятии депутатской неприкосновенности от поросенка или "новый план" от зернотрейдеров агрохолдингов через хитрую троянскую кобылу Жюльку-что два пальца об асфальт.Мародёрам сейчас такие законы и планы наруку-они в двойном выигрыше(и землю хапнут и оппозицию-позицию сохранят). Неопытные слуги большинством,как миленькие, за это проголосуют-денег ведь нет-деваться некуда.И вот тогда можно на зелень иваньками с москалями да поросяками ,(кто в доле и при деньгах на 200 000га.),совместно серить жидким и вонючим,да стрелки переводить!A МВФ ,кроме приватных банков при попередниках, еще и землей завладеет-мародеры за новые кредиты зем.банков ее перезаложат уже в новом статусе и поскачут воду в ступе толочь новыми майданами.В Канаде вообще 4га в одни руки и стоимость 1-го га -5000 долларов,но пакет законов позволяет чувствовать,что земля-это Cвятое.
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О как зебила понесло! Какой нервный "усталатвайны"! Прозрело, чучело гороховое? Ты выбрал эту власть. Жри в обе щеки.
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Я лично, голосовал за Петра и его ЕС, но , как собственник пая говорю, шо в плане рынка земли , Зеля - большой молодец!
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Земля України це цінність для Всього Світу ! І вона повинна охоронятись і Державою і світовими організаціями ! І Тому Земля повинна бути під КОНТРОЛЕМ Держави ( якість і ефективність використання !)! А Фермерам даватись в Оренду з правом Передачі цієї Оренди своїм Нащадкам при умові збереження якості землі і ефективного використання ! Бо продадуть нас як холопів- кріпаків разом з землею , про що вже мріє Коломойський. І думаю що це і є задача сьогоднішньої влади Зрадників всіх можливих українських інтересів ! Фермеру подяка за Правду !
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Земля в Україні - частна собственность. Майже вся, 28 млн Га. Яким боком до цієї землі держава!?
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Человек - частная собственность Держави, а значит Земля тоже в итоге принадлежит Украине.
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Бери вище-земля Укаїни-це Світовий Океан,ні-Місяць,навіть-Сонце.А захищати її має Юнеско,ні-Ангели,навіть сам Бог.Тому,ставайте на коліна,лохи,
навіщо вам та земля,ну,хіба що 2 на 1.
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Естественно, вопрос о продаже земли - важный, стратегический, но... не этому клоуну слезу давить. Пересекаюсь с такими хфэрмэрами по работе. По 3 - 5 машин в семье, ********** 200е крузаки, амароки, тунры... по 5 раз на год семьи вывозят в Таиланды, на Карибы... Турция для них уже - моветон. Пайщикам платят копейки, с на***ловом, с задержками. Засевается то, с чего можно получить максимальный профит, те. ни о каком бережном отношении к земле и речи нет. Просто, быдло с халявным лавандосом.
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прозрение. лапша засохла и сваливается с ушей
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Норм! Пошла волна!

Скоро ЗЕленых вешать будут.
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куркуля по любому раскуркулят. либо социалисты всё отберут, либо капиталисты всё выкупят. потому что куркуль это пережиток 19 века
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Во всем цивилизованном мире, куркуль-фермер, основа с/х. А юридическим лицам в США , например запрещено владеть землей с/х.
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...зебилы от "счастья" навалившегося, нараскаряку уже встали...ни узад и ни уперед...и сказать неча...а сейчас еще счета за коммуналку получат, вашше присядут...приколисты (73%)
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Команда самого большого мошенника современности, как Коломойского назвали в США, хочет распродать Землю Украины. И есть еще идиоты, которые этому рукоплещат.
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Ну так проблема то в чем в высоких налогах и в высоких процентных ставках на кредиты - вот его головняк, а не РЫНОК ЗЕМЛИ...
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Эти ребята разграбили колхозы, потому что были ближе к кормушке (позабирали себе технику, лучшие куски земли, нажили стартовый капиталл..) - стали "фермерами", потом им дали налоговые каникулы при кучме, потом запретили людям распоряжаться своей землей тем самым обесценив землю (из-за чего оренда копеечная...)... Теперь им мешает Рынок земли))) А все просто... Они не хотят и не умеют работать... Им все мешают... И дайте допомогу с бюджета))... Конечно...
Если земля не будет продаваться иностранцам, здесь никогда толку не будет - это будет очередной совковый грабеж, а не рынок!!!
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Где ж этот фермер был, когда они всем стадом,всеми районами голосовали за парикмахеров и кухарок? Ну почему было не подумать заранее? "Бідні бо дурні".
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давайте згадаємо який процент на Рівнинщині проголосував за ЗЕбіла і його шоблу!!!жуйте хлопці не шкода....Порохоботи попереджали вас уставших)
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написал большой комент и удалил, каждый сам сделает вывод от увиденного... К чему это все, да не трогайте всех тех, кто реально работает и создаёт СТРАНУ
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Во всем цивилизованном мире гражданин имеет право ПРОДАТЬ И КУПИТЬ ЗЕМЛЮ!!!
Только Украина строит колхоз и поэтому страна НИЩАЯ, БЕСПРАВНАЯ, БЕСПЕРСПЕКТИВНАЯ, КОРРУПЦИОННАЯ...
УКРАИНЕ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ НУЖЕН БЫЛ РЫНОК ЗЕМЛИ!!! И ВООБЩЕ РЫНОЧНАЯ ЕКОНОМИКА ВЦЕЛОМ, А НЕ "соціальна держава"...
Нужно также открыть доступ к земле и иностранцам... Ведь будет так как с фабриками и заводами, которые были уничтожены СВОИМИ ДЕЯТЕЛЯМИ - потому что не умеют и не хотят работать... Привыкли комсомольцы тупо воровать и ломать...
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Самое прикольное, что 17 апреля 2019-го года Порошенко брызгал слюной, как надо вводить рынок земли
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Ну, вообще то - «хоть и» - «слуги народа»:
а) обошлись без мнения своего «господина» - народа, и всё уже решили за нас (а, ведь как, - ну, прям, как все «предшественники», - обещали (!) «референдумы» по любому поводу);
б) проигнорировали - 11.11.19. «Ставлення громадян до запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення» http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-do-zaprovadzhennia-rynku-zemli-ta-skasuvannia-moratoriiu-na-kupivliuprodazh-zemli-silskogospodarskogo-pryznachennia-2?fbclid=IwAR1TeAKot6Q-k2Ao9aEitMYFOiRq2kSGj-a2apZlRdWHj6FPE5O4KLK5GX0, которое показало, что большинство украинцев хотят референдум по земле и проголосуют на нем против ее продажи (!), то - вообще-то - какой-то особой «зрады» (в принятом законопроекте №2178-10) - нет !
"Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Жодна влада нас так не принижувала!" - фермер відчитав депутата СН Кицака і главу Житомирської ОДА Бунечка - Цензор.НЕТ 1371 Но (!!!) -
в) без:
- минимальной цены на землю;
- кадастра на 40% земель;
-определения плодородия земель;
- разницы в цене по качеству земли и в зависимости от районирования;
- требований соблюдения условий землепользования;
- наличия средств у фермеров на покупку земли или возможности/механизма их получения;
- «земельного банка», который будет следить за всем этим и через который будет осуществляться купля-продажа;
(- и т.д.)
- это (то, что принято за основу) - не «рынок»/«рыночные отношения»/«свободный оборот», а примитивный земельный базар !…
И «совсем не факт», что всё это /хоть что-нибудь из этого появится ко «второму чтению».
Опять (как всегда) - «За неимением лучшего - довольствуемся худшим».
Из FB - «Начало Новой Эпохи - продал пай, купил BMW на литовских номерах!»
…И почему-то - никто о «судьбе» 10 млн. гектаров государственной земли - (уже, даже!) не шутит и не стебается…
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ОПГ Коломойского последнее продают, что осталось у Украины.
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