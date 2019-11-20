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 Політика України
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Все про:ВР (6152) депутат (1012) заробітна плата (592) Разумков Дмитро (281)

 Разумков про доплати: "На цій посаді до мене ніхто не приходив і нічого не пропонував"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що до нього ніхто не приходив і не пропонував доплат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.

"Ні. На цій посаді до мене ніхто не приходив і нічого не пропонував", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи були такі пропозиції депутатам "СН", Разумков сказав: "Я думаю, якщо б були такі факти, вони б звернулися в правоохоронні органи. Це так потрібно зробити".

За словами Разумкова, нині його зарплата становить близько 40 000 гривень залежно від того, скільки робочих днів у місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СН зарплати по $5тис. у конвертах видає, а мене звинувачують у хабарництві, - Скороход. ВIДЕО

Відповідаючи на запитання журналіста, чи вистачає спікеру ВР грошей, для того, щоб утримувати 11 квартир, будинок, кілька земельних ділянок, три автомобілі і позашляховик дружини, він сказав, що вистачає, оскільки в нього є гарні заощадження.

"Я доволі непогано почувався у фінансовому плані до цього. Подивіться декларацію. Мені точно вистачає.

Крім того, у мене ще дружина працює. Подивіться, скільки вона заробила за минулий рік ... Я думаю, що і мені, і сім'ї вистачає", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160686
 
 
 Топ коментарі
 
😀Разумеется к тебе никто не поедлагал...
Ты ведь глава...ты и банкуеш....ты и даешь...и с руки зеленое стадо кормишь...
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Я сам распределяю кому и сколько в конверте выдать.
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Разумков про доплати: "На цій посаді до мене ніхто не приходив і нічого не пропонував" - Цензор.НЕТ 9085 Разумков про доплати: "На цій посаді до мене ніхто не приходив і нічого не пропонував" - Цензор.НЕТ 9085 Разумков про доплати: "На цій посаді до мене ніхто не приходив і нічого не пропонував" - Цензор.НЕТ 9085
блаЗЄнота проковтне й це. Разумков про доплати: "На цій посаді до мене ніхто не приходив і нічого не пропонував" - Цензор.НЕТ 3026
товаріщь Разумков, аґент ФСБ, ми знаємо, що на таких посадах ніхто тупо не видає вам $5000 у конверті, як "зюзікам". Ваша робота щодо демонтажу держави Україна оцінюється набагаааааааато дорожче. І не "конвертами".
Тому ви все сказали чесно: до вас не підходили. Навіть "поліграф" це підтвердив би.
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Разумкову не предлагают. Он просто называет цифры сам.
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Политические бомжи в Раде разносить инфекцию всеобщего обгаживания.
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😀Разумеется к тебе никто не поедлагал...
Ты ведь глава...ты и банкуеш....ты и даешь...и с руки зеленое стадо кормишь...
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Я сам распределяю кому и сколько в конверте выдать.
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ох.не прост спикер. далеко не прост: типа. никто не заходил, а о конвертиках ни гу-гу Разумков про доплати: "На цій посаді до мене ніхто не приходив і нічого не пропонував" - Цензор.НЕТ 8308
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блаЗЄнота проковтне й це. Разумков про доплати: "На цій посаді до мене ніхто не приходив і нічого не пропонував" - Цензор.НЕТ 3026
товаріщь Разумков, аґент ФСБ, ми знаємо, що на таких посадах ніхто тупо не видає вам $5000 у конверті, як "зюзікам". Ваша робота щодо демонтажу держави Україна оцінюється набагаааааааато дорожче. І не "конвертами".
Тому ви все сказали чесно: до вас не підходили. Навіть "поліграф" це підтвердив би.
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