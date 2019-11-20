 Разумков про доплати: "На цій посаді до мене ніхто не приходив і нічого не пропонував"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.

"Ні. На цій посаді до мене ніхто не приходив і нічого не пропонував", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи були такі пропозиції депутатам "СН", Разумков сказав: "Я думаю, якщо б були такі факти, вони б звернулися в правоохоронні органи. Це так потрібно зробити".

За словами Разумкова, нині його зарплата становить близько 40 000 гривень залежно від того, скільки робочих днів у місяці.

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Відповідаючи на запитання журналіста, чи вистачає спікеру ВР грошей, для того, щоб утримувати 11 квартир, будинок, кілька земельних ділянок, три автомобілі і позашляховик дружини, він сказав, що вистачає, оскільки в нього є гарні заощадження.

"Я доволі непогано почувався у фінансовому плані до цього. Подивіться декларацію. Мені точно вистачає.

Крім того, у мене ще дружина працює. Подивіться, скільки вона заробила за минулий рік ... Я думаю, що і мені, і сім'ї вистачає", - сказав він.