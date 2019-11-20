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 Політика України, За кордоном
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Все про:допомога (927) США (5856) військовослужбовці (2577) Трамп (2260)

 В Україну не дійшли понад $35 млн військової допомоги США, яку затримав Трамп, - Los Angeles Times

США не передали Україні понад 35 млн доларів з 400 млн військової допомоги, яку затримав американський президент Дональд Трамп.

Про це повідомило видання Los Angeles Times, посилаючись на документи про витрати Пентагону, передає Цензор.НЕТ.

Допомогу схвалили ще минулої осені, але 35,2 мільйона доларів - призначені для покупки Києвом озброєнь і оснащення зв'язком військових кораблів - залишаються в казначействі США.

"Не ясно, чому гроші не були передані, і члени Конгресу вимагають відповіді", - зазначає Los Angeles Times.

Суперечка почалася, коли Трамп відмовив у допомозі, закликаючи нового президента України Володимира Зеленського провести розслідування проти Гантера Байдена, сина суперника Трампа на майбутніх виборах президента США Джо Байдена.

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Раніше Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів по лінії Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконуючого обов'язки глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили тільки в районі 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160685
 
 
 Топ коментарі
 
Так кацапью никто и не дает-пошел нах вошь кремлевская
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А Трамп действительно оказался тем еще негодяем.... не лучше Путина и Зеленского..такие разные.... а все одно..... от одной мамки В Украину не дошли более $35 млн военной помощи США, которую задержал Трамп, - Los Angeles Times - Цензор.НЕТ 3416
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Дошло бы и больше. Если бы не лжереформы и коррупция. Я бы тоже не дал на такое паскудство.
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Переживемо. При американських цінах на зброю - це такі копійки.
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А Трамп действительно оказался тем еще негодяем.... не лучше Путина и Зеленского..такие разные.... а все одно..... от одной мамки
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Так кацапью никто и не дает-пошел нах вошь кремлевская
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Думал что Буш младший это самая большая оплеуха для амеров !!!! Трамп хочет жить как ***** но забыл что он в АМЕРИКЕ!!!
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"В Украину не дошли более $35 млн военной помощи США, которую задержал Трамп" - по просьбе Путина. -
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
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мид срочно должен заявить протест о непредоставлении кровных грошей, рада выпустить обращение ко всем парламнтам мира, вызвать временного поверенного и прямо спросить:где гроши и предъявить ультиматум, шобы знали, с кем имеют дело...
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демократические лузеры уже блох вылавливают, предъявить нечего. Трампа еще на 5 лет выберут.
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Ни одиного цента фсбшно-симочко-свиньям!
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