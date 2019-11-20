 В Україну не дійшли понад $35 млн військової допомоги США, яку затримав Трамп, - Los Angeles Times

Про це повідомило видання Los Angeles Times, посилаючись на документи про витрати Пентагону, передає Цензор.НЕТ.

Допомогу схвалили ще минулої осені, але 35,2 мільйона доларів - призначені для покупки Києвом озброєнь і оснащення зв'язком військових кораблів - залишаються в казначействі США.

"Не ясно, чому гроші не були передані, і члени Конгресу вимагають відповіді", - зазначає Los Angeles Times.

Суперечка почалася, коли Трамп відмовив у допомозі, закликаючи нового президента України Володимира Зеленського провести розслідування проти Гантера Байдена, сина суперника Трампа на майбутніх виборах президента США Джо Байдена.

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Раніше Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів по лінії Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконуючого обов'язки глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили тільки в районі 11 вересня після численних запитів з Конгресу про причини такого рішення.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.