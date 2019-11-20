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 Політика України
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Все про:Зеленський (3605) МЗС (1961) звільнення (725) Зеркаль (203)

 "Цього тижня я виконаю своє останнє завдання", - Зеркаль заявила про плани піти з посади заступника глави МЗС

Заступниця глави МЗС Олена Зеркаль заявила, що піде з посади в Міністерстві закордонних справ, імовірно, з наступного тижня. За її словами, вона не готова дружити з Росією, а отже, не може бути дипломатом Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента.

Про це дипломатка заявила в програмі "Он воно як" на 24 каналі, передає Цензор.НЕТ.

"На цьому тижні я виконаю своє останнє завдання – проведу процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому та утримувалися Росією, і наших моряків. І все, як я і обіцяла (піде з посади. – Ред.)", – наголосила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо суд ООН визнає РФ країною, що фінансує тероризм, це вплине на її відносини зі США і надасть Україні перспективу компенсації збитку, - Зеркаль

"Мені потрібно зробити перерву. А щодо завдань, які переді мною стояли чи будуть стояти, – я завжди шукала собі щось, що мене цікавило, що було великим викликом, за що ніхто не хотів братися і мав сумніви, чи це можна зробити", – додала заступниця міністра.

На запитання ведучого Дениса Бігуса, чому Олена Зеркаль не хочете залишитися в МЗС як частина системи, яка може робити спротив щодо Росії, дипломатка відповіла: "Я не можу робити супротив, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента".

Зеркаль запевнила, що на момент інавгурації президента вона не бачила себе в Офісі Президента, проте, "указ президента (про її призначення в МЗС. – Ред.) вийшов до того, як з нею поговорили про це".

"Якщо повернутися до моменту інавгурації Зеленського, то через тиждень після цього в Гаазі відбувалися слухання, які я не збиралася залишати, тому що була не тільки агентом, але і представником держави. Для мене була важлива практична реалізація цього позову і досягнення результату", - відповіла дипломатка.

Вона зазначила, що тоді й мови не могло бути про те, щоб відійти від справ. "Крім того, це сталося не в той спосіб, як мало бути. На той момент так склалися обставини, що я не бачила себе в Офісі Президента", - прокоментувала Зеркаль.

"Указ президента вийшов до того моменту, як зі мною поговорили. Розумієте, ви для себе робите якісь висновки - чи можете ви працювати чи ні, вийде це у вас чи ні. Протягом інавгурації я зробила для себе висновок, що у мене не вийде, і про це сказала. Але в той час, коли я це говорила, вже вийшов указ", - заявила дипломатка.

Після того, за словами Зеркаль, вони поговорили і указ зник, а потім вона залишилася в Міністерстві закордонних справ.

Читайте: 21 листопада в Гаазі відбудуться перші слухання щодо захоплення Росією українських військових суден, - Зеркаль

"З точки зору, що ми будемо дружити з Росією, то я не той персонаж, який про дружбу, я все ж файтер (з анл. Fighter - борець). Я той, хто веде переговори і завжди представляє позицію, що відрізняється від бачення росіян. Тому що я з ними була в тристоронніх переговорах щодо газу, торгівлі тощо", - сказала заступниця міністра.

За словами Зеркаль, Україні просто потрібно будувати себе і взагалі намагатися проводити внутрішню політику, яка буде додавати нам позитиву.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160681
 
   
 Топ коментарі
 
Ефектна жінка і ефективний дипломат, у зюзіків таких на гарматний постріл нема.
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очень жаль
последние специалисты своего дела уходят
вся власть зебилам!
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Увольнение Зеркаль из МИД Украины - это требование Кремля и оно будет выполнено кремлёвской шестеркой с огромной радостью. Зелебоба очень успешно строит "русский мир" в Украине "На этой неделе я выполню свое последнее задание", - Зеркаль заявила о планах уйти с должности замглавы МИД - Цензор.НЕТ 8695
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У Пристайки есть шанс избежать ответственности за гос.измену, которая готовится 9-го декабря. Для этого он должен сейчас подать в отставку.
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Я того же мнения, но сдается мне, этого не будет. Он же очень активно продвигал этот вопрос, и чтобы не потерять лицо немного обождет. А вот после встречи вполне может умыть руки: мол дальше сами, я ни при чем.
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Если он не полный кретин, он должен понимать что в тот момент когда Зеля поставит подпись под актом о капитуляции, вся его ********* становится подследственными по ст. 111.
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В общем да. Но я полагаю, он не полный кретин и понимает, что делает. Вряд ли он будет совать голову в петлю не имея путей отхода.
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Скажем так: Зеле, Богдану, Коломойскому есть куда бежать. А Пристайке, Гончаруку и проч. ? Неосторожные они, ужасно.
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Почему?Тот же Израиль. Он когда-то предоставил убежище солдатам южноливанской армии, которые были их союзниками. Здесь может быть так же.
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Жизнь покажет, поглядим, какие сюрпризы она принесет. А они здесь ежедневны.
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Разве Пристайка и проч. - союзники Израиля ?
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ДАЖЕ ХОРОШО ЧТО ЛИВАЕТ С ИМПОТЕНТНОГО МИДА, НАДЕЮСЬ ТЕПЕРЬ БУДЕТ #УЕСОСИТЬ ПУЙЛА 24/7 ПО ЯЩИКУ
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Когда батон попал во власть , рыгошобла думала , что это на века . А оно вишь как получилось.
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Тільки мова зайшла про реальні зусилля до мирного врегулювання,то криси побігли з корабля.Так,це болісніше,ніж триндіти та нічого не робити роками.Красуватися на міжнародній арені,виставляти судові позови було легше,ніж реально наближати окуповані території до України.Може це і не вдасться,але керівництво країни хоча би спробувало це робити!
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это ответ и на "ответственное хранение")))))))))))))
пристайко таки готов перемазаться в зеленной россссе и говнеце
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мзс при зеленому недомірку практично не існує
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Шо зебанаты, Петя работал на Хремль? "Цього тижня я виконаю своє останнє завдання", - Зеркаль заявила про плани піти з посади заступника глави МЗС - Цензор.НЕТ 4910
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