 На сьогодні передумов для дострокових виборів до Ради немає, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Я не бачу сьогодні передумов, які могли б це викликати", - сказав він.

Крім того він зазначив, що виключення з фракції двох депутатів на минулому тижні також не є передумовою для проведення дострокових виборів.

Відповідаючи на запитання, якщо, наприклад, наступного року будуть дострокові вибори, чи залишиться він у команді президента Володимира Зеленського, Разумков сказав: "Давайте спочатку доживемо до наступного року, чи будуть дострокові вибори. Тому що зараз ми з вами гадаємо на кавовій гущі. Це перше. А друге, я не бачу передумов для того, щоб розвалювалася якась команда".

Також він вчергове підтвердив, що вважає себе членом команди Зеленського.

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За словами Разумкова, також немає передумов для можливих ротацій у Кабміні після Нового року: "На сьогодні я таких передумов не бачу. Є програма уряду, яка була схвалена парламентом. Теоретично можливо все, якщо хтось з міністрів не буде виконувати і відповідати тим функціям, які на нього були покладені. Але подивимося…"

Нагадаємо, 17 жовтня Разумков відзвітував про результати 50 днів роботи нової Верховної Ради за допомогою відеоролика, який був виконаний у традиційному для команди Зе стилі.