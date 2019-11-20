 На сьогодні передумов для дострокових виборів до Ради немає, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".
"Я не бачу сьогодні передумов, які могли б це викликати", - сказав він.
Крім того він зазначив, що виключення з фракції двох депутатів на минулому тижні також не є передумовою для проведення дострокових виборів.
Відповідаючи на запитання, якщо, наприклад, наступного року будуть дострокові вибори, чи залишиться він у команді президента Володимира Зеленського, Разумков сказав: "Давайте спочатку доживемо до наступного року, чи будуть дострокові вибори. Тому що зараз ми з вами гадаємо на кавовій гущі. Це перше. А друге, я не бачу передумов для того, щоб розвалювалася якась команда".
Також він вчергове підтвердив, що вважає себе членом команди Зеленського.
За словами Разумкова, також немає передумов для можливих ротацій у Кабміні після Нового року: "На сьогодні я таких передумов не бачу. Є програма уряду, яка була схвалена парламентом. Теоретично можливо все, якщо хтось з міністрів не буде виконувати і відповідати тим функціям, які на нього були покладені. Але подивимося…"
Нагадаємо, 17 жовтня Разумков відзвітував про результати 50 днів роботи нової Верховної Ради за допомогою відеоролика, який був виконаний у традиційному для команди Зе стилі.
Это роль ругательнач и прошу ее ко мне не приметять!
Если взрослые дядьки и тетки продолжают в них верить - это диагноз!
хитросделаные только и занимаются тем что воруют друг у друга и верят в сказку что им за это не чего не будет.
Может, твою страну грабят и грабили, так претензии к твоему лидору, моржовой ...
ждем когда колыван насрет на трибуну и кива удовлетворит яременко.
когда юзик начнет крышевать киевские РОВД а иванисов трахнет клитину
вот тогда наверное повод появится
И чем, лишнехромосомы не довольны???
Черговий хіт на сьогодні -комікси від "Трубу прорвало" (телеграм) https://t.me/s/trubuprorvalo/5
- Нет.
- Будут. (С)
А то, что обезьяны у власти, которые дрочат, спят, шлюх снимают, бабки в конвертах дерибанят - это не повод разве???