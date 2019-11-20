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 Політика України
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Все про:ВР (6152) Разумков Дмитро (281) дострокові вибори (51)

 На сьогодні передумов для дострокових виборів до Ради немає, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить передумов для проведення дострокових виборів до парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Я не бачу сьогодні передумов, які могли б це викликати", - сказав він.

Крім того він зазначив, що виключення з фракції двох депутатів на минулому тижні також не є передумовою для проведення дострокових виборів.

Відповідаючи на запитання, якщо, наприклад, наступного року будуть дострокові вибори, чи залишиться він у команді президента Володимира Зеленського, Разумков сказав: "Давайте спочатку доживемо до наступного року, чи будуть дострокові вибори. Тому що зараз ми з вами гадаємо на кавовій гущі. Це перше. А друге, я не бачу передумов для того, щоб розвалювалася якась команда".

Також він вчергове підтвердив, що вважає себе членом команди Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без внесення змін до Конституції для дострокових місцевих виборів немає підстав, - глава ЦВК Діденко

За словами Разумкова, також немає передумов для можливих ротацій у Кабміні після Нового року: "На сьогодні я таких передумов не бачу. Є програма уряду, яка була схвалена парламентом. Теоретично можливо все, якщо хтось з міністрів не буде виконувати і відповідати тим функціям, які на нього були покладені. Але подивимося…"

Нагадаємо, 17 жовтня Разумков відзвітував про результати 50 днів роботи нової Верховної Ради за допомогою відеоролика, який був виконаний у традиційному для команди Зе стилі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160680
 
 
 Топ коментарі
 
серьезно? мало зашкваров?

ждем когда колыван насрет на трибуну и кива удовлетворит яременко.
когда юзик начнет крышевать киевские РОВД а иванисов трахнет клитину

вот тогда наверное повод появится
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Не всех, а исключительно идиотов!
Это роль ругательнач и прошу ее ко мне не приметять!
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Насправді передумови давно вже є.Питання в готовності суспільства почати процес.
Черговий хіт на сьогодні -комікси від "Трубу прорвало" (телеграм) https://t.me/s/trubuprorvalo/5
На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 1782

На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 4068

На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 8215

На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 909
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СН - вруны! Они нас всех обманули и сейчас за них бы так никто не проголосовал! Пусть проведут выборы и увидят!
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Не всех, а исключительно идиотов!
Это роль ругательнач и прошу ее ко мне не приметять!
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Если доверчивых людей, что есть основой любого дела считать идиотами? То тебе до зели
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Сказкам дети перестают верить ещё в младшем школьном возрасте
Если взрослые дядьки и тетки продолжают в них верить - это диагноз!
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Французы говорят доверие горы двигает,и не чего живут как то с таким диагнозом. А вот
хитросделаные только и занимаются тем что воруют друг у друга и верят в сказку что им за это не чего не будет.
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Проголосовало бы ещё больше избирателей за СН, ведь положительные результаты на лицо. 5 лет до этого попередниками ничего не делалось, только грабили страну.
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Фантаст?😁 Якби ак було, то ппмевибори вбе було б призначено. 😁 До речі Ражумаов, як ніхто інший знає соціологію. У нього цілий центр є. 😁
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Гена, про положительные результаты янелохОвца, поподробнее пожалуйста... Даже не добился выполнения суда по Морскому праву! Моряков не освободили, а обменяли, корабли, хоть уже и в Украине, но под большим знаком вопроса!!! Сдача территорий. Продолжай те ...
Может, твою страну грабят и грабили, так претензии к твоему лидору, моржовой ...
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Есть предпосылки для подчистки от аморальных ,коррумпированных ,истериков и просто баранов. Этот процесс должен быть постоянен -это показатель роста и уверенности в себе
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ТОЧНО: " Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим..." Самый большой Порохобот - Янелох!
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"...сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще"... точно на кофейной?
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серьезно? мало зашкваров?

ждем когда колыван насрет на трибуну и кива удовлетворит яременко.
когда юзик начнет крышевать киевские РОВД а иванисов трахнет клитину

вот тогда наверное повод появится
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Когда прямые трансляции сессий ВР обозначат значком 21+, тогда можно распускать. Осталось совсем немного.
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А народ требует! Или о выполнении желаний народа забыли, и желания олигархов только выполнять?
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Э-э, голубая плесень и есть народ! "А вы простите, кто такой?" - Высоцкий! =)
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Поживемо - побачимо ..... Перше грудня вже не за горами
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Он ответил как обычный советский представитель народа от Украины
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А когда в ссср будем вступать? ведь 73% мечтали ,чтобы не как раньше и чтобы как без войны На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 580
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Употребить этот мясной продукт до 08.04.16 г., не та это колбаска, совсем не та. Цену б её интересно узнать.
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Ну сделана по рецепту с добавкой СЕЛИТРЫ, ну может есть ещё современные добавки
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Мєчта совка. Совковий бренд, так би мовити. Фотка з Криму.
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Однако! 2,2 руБля - 4 бакса, 4 бакса - 4х64,1 = 256,4 ****** ... Получите!
И чем, лишнехромосомы не довольны???
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А він іх не побачить,навіть коли його з ВРУ виносити будуть.
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Насправді передумови давно вже є.Питання в готовності суспільства почати процес.
Черговий хіт на сьогодні -комікси від "Трубу прорвало" (телеграм) https://t.me/s/trubuprorvalo/5
На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 1782

На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 4068

На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 8215

На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 909
 показати весь коментар
 
 
есть подозрение что это слив от офиса ************* чтобы потом громко разоблачить фейки
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Є інформація, що ти сам з того офісу, і тулиш нам тут "какую то дичь"!
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Що, рейтинг хреновий? Ну кому ж, як не Разумкову про це знати.
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Они только сели на потоки, почувствовали вкус бабла и без майдана никто никуда не уйдёт ! 😜
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какой майдан? Только старые добрые погромы.
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предпосылок для досрочных выборов в Раду нет/ что в переводе с барыгой сказанного означает : пока деньги за украинскую землю и украинские заводы не получены, шобла Коломойского едина. Барыга -скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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- У вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет.
- Будут. (С)
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Как нет предпосылок???

А то, что обезьяны у власти, которые дрочат, спят, шлюх снимают, бабки в конвертах дерибанят - это не повод разве???
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для штейнов и прочих мыролюбцев это называется реформизм.
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Наріт на руках заніс їх у владні кібінети і тепер нехай не скігліт(азіровка).
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Я так понимаю сборище молодых воров,лгунов,сексуально озабоченных,педофилов и предателей Родины устраивает разумкова?
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Нужно принять закон о ликвидации мажоритарки и сокращении Рады.Тогда -перевыборы.Пиянист грае на разношерстном пиянине.А плювок в сторону ЮВТ - акт самооскопления.
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После того что наворотили так называемые слуги народа ВЫ ГОСПОДИН РАЗУМКОВ ПЕРВЫМ ДОЛЖНЫ ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ !!!!
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пока нет, но мне нравится ход вашей мысли. Сегодня уже можно с большой долей вероятности прогнозировать, что на местных выборах слуги урода пролетят как известное деревянное изделие над не менее известным морским проливом. И вот тогда оснований будет более, чем достаточно!
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на возика і в напрямку північного кордону. в маскву на вічні гастролі .
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