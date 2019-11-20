 Євросоюз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід в Азовське море, - представництво ЄС в Україні

Євросоюз очікує, що РФ забезпечить вільний доступ до Азовського моря. Про це 19 листопада заявили "Європейській правді" в представництві ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Три українські військово-морські судна, захоплені російськими прикордонниками під час ескалації в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, були повернуті в Україну на підставі домовленості між Росією та Україною", - зазначили дипломати.
У представництві ЄС наголосили, що повернення кораблів відбулося "з великим запізненням".
"ЄС неодноразово підкреслював, що Росії потрібно виконувати наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та повернути захоплені судна Україні. Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний проїзд до Азовського моря, відповідно до міжнародного права. Україна проявила конструктивний підхід для просування вперед у вирішенні конфлікту, який є наслідком актів Росії проти України, і ми очікуємо, що Росія відповість взаємністю цим починанням подібними позитивними кроками", - додали дипломати.
Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух у напрямку материкової України.
Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в межах обміну з РФ.
А ведь существуют у эуропы реальные меры воздействия, скажем, заполнение ч.моря НАТОвскими судами, дружеский визит военных судов в Бердянск и Марик... досмотр ************ в проливах, запрет на доступ лаптей в моря и порты стран НАТО... до абсурда дело доходит... кузя рассчитывал на дозаправку в Испании...
Ждуны...
73/43%зебілів, ви цю зраду забезпечили всі разом!
ви 73/43зебіли - які же ви двбоопи... ви навіть не доганяєте, що йде війна, і на війні - ризикують; і ризикують навіть не своїм життям, а чужими...
Вы поняли, да?
Согласно решению Морского Трибунала ООН, Кацапия ОБЯЗАНА была вернуть катера без всяких условий.
Но поскольку в Украине сейчас временно нет Президента, - есть тупой **********, наркоман ЗЕ, - то Кацапия решила поиздеваться над страной, и отдала катера, но С ФОРМУЛИРОВКОЙ "ПЕРЕДАЧА УКРАИНЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ".
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Рашка вернула катера «Бердянск»,«Никополь», «Яны Капу» украинской стороне.
Ни на одном катере не остались ни малейшей электроники, сняты все навигационные приборы, двигатели, агрегаты ...все, что можно было снять: петли с дверей, и кастрюли кока, даже гальюнами не побрезговали.
Подрезаны несущие арматуры каркаса, и ремонту катера не подлежат.
Кацапия - в своём репертуарчике.
Sascha Klassen
...Где Кацапия - там разруха.
ОК!
Пара украинских кораблей, пара европейских - и совместный поход из Одессы в Бердянск!