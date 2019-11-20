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 Політика України, За кордоном
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Все про:Азовське море (1245) Росія (20958) Євросоюз (2691)

 Євросоюз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід в Азовське море, - представництво ЄС в Україні

Повернення Україні військових катерів "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу", захоплених Росією в 2018 році у Керченській протоці, відбулося із запізненням, заявили в представництві ЄС в Україні.

Євросоюз очікує, що РФ забезпечить вільний доступ до Азовського моря. Про це 19 листопада заявили "Європейській правді" в представництві ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Три українські військово-морські судна, захоплені російськими прикордонниками під час ескалації в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, були повернуті в Україну на підставі домовленості між Росією та Україною", - зазначили дипломати.

У представництві ЄС наголосили, що повернення кораблів відбулося "з великим запізненням".

"ЄС неодноразово підкреслював, що Росії потрібно виконувати наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та повернути захоплені судна Україні. Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний проїзд до Азовського моря, відповідно до міжнародного права. Україна проявила конструктивний підхід для просування вперед у вирішенні конфлікту, який є наслідком актів Росії проти України, і ми очікуємо, що Росія відповість взаємністю цим починанням подібними позитивними кроками", - додали дипломати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії треба було зробити це давно, - Столтенберг про повернення Україні захоплених кораблів

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух у напрямку материкової України.

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в межах обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160679
 
 
 Топ коментарі
 
лицемерие ждёт уступок от цинизма))
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Просто ожидает. Ну-ну...
Евросоюз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море, - представительство ЕС в Украине - Цензор.НЕТ 9211
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От кого ожидает то? Это уже признак действия галлюциногенов
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Ну да... под предлогом защиты лапотной секции трубы...
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беспрепятственный и свободный... в течение полугода и в разобранном виде...
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Так возвращение пока что- в процессе и- не завершено. Пусть, для начала, в Очакове ошвартуются.
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Він, напевне, й не розуміє, що така проблема існує. "свати" на ТБ транслюють? От і добре.
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Не совсем понятно это самый высокий уровень обеспокоенности обеспокоенностью, или начальный?
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Это как дряблый европейский импотент со сморщенными изюминками под висюлькой угрожает ядреной, полупьяной, широкоскулой, раскосой, рябой, зарвавшейся рускай бабе ожиданием принуждения к секасу... хлопцы-европейцы, только даль расстояния заглушает эхо "идитевына-а-а-а"...
А ведь существуют у эуропы реальные меры воздействия, скажем, заполнение ч.моря НАТОвскими судами, дружеский визит военных судов в Бердянск и Марик... досмотр ************ в проливах, запрет на доступ лаптей в моря и порты стран НАТО... до абсурда дело доходит... кузя рассчитывал на дозаправку в Испании...
Ждуны...
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навіть дипломати ЄС вважають, що "Три украинских военно-морских судна, захваченные российскими пограничниками во время эскалации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, были возвращены Украине на основании договоренности между Россией и Украиной", а не на підставі ухвали Гамбургського трибуналу... А це означає, що справу за нашою скаргою в Гамбург - зебобіки злили *****. Внаглу злили. І саме тому дипломати ЛИШЕ СПОДІВАЮТЬСЯ (навіть не очікують), що "Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море".

73/43%зебілів, ви цю зраду забезпечили всі разом!
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ну надо же ! А кто же направил корабли прямиком в лапы пуйлу, неужели Зеленский ? И как будто этот кто-то не знал, шо всё именно так и будет !
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а по першому разу - що, так само було?
ви 73/43зебіли - які же ви двбоопи... ви навіть не доганяєте, що йде війна, і на війні - ризикують; і ризикують навіть не своїм життям, а чужими...
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Война говоришь ? А когда войну объявили ? Даже после обстрела и захвата агрессором ВОЕННЫХ кораблей Украины, твой любимый Рошенка просто утёрся и всё. Хотя для любой страны подобные действия являются актом открытой войны, без всяких "гибридов". Но Главсвин даже рашинских дипломатов не выслал на их кацапстан
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Забезпечить. В обмін на що? Автономію Луґандону?
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В свою очередь ******** ждут возрождения ссср и видят в нём некоторые страны Евросоюза.
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Московия скорее у себя внутри федерации образуется в союз созревших свободных республик(ссср)Євросоюз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід в Азовське море, - представництво ЄС в Україні - Цензор.НЕТ 5951
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кишка у пуйла тонка ! Он уже Крымом и Донбассом подавился, куда ему ещё ?
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Нужно в Крым по каналу подать не Днепровскую воду ,а азовскую воду в знак благодарности за возвращённый разграбленный Донбасс
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ЗЕлёная банда "забыла" сказать, что засРашка вернула нам катера на... "ответственное хранение"

Вы поняли, да?
Согласно решению Морского Трибунала ООН, Кацапия ОБЯЗАНА была вернуть катера без всяких условий.
Но поскольку в Украине сейчас временно нет Президента, - есть тупой **********, наркоман ЗЕ, - то Кацапия решила поиздеваться над страной, и отдала катера, но С ФОРМУЛИРОВКОЙ "ПЕРЕДАЧА УКРАИНЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ".
__________________________
Рашка вернула катера «Бердянск»,«Никополь», «Яны Капу» украинской стороне.
Ни на одном катере не остались ни малейшей электроники, сняты все навигационные приборы, двигатели, агрегаты ...все, что можно было снять: петли с дверей, и кастрюли кока, даже гальюнами не побрезговали.
Подрезаны несущие арматуры каркаса, и ремонту катера не подлежат.
Кацапия - в своём репертуарчике.
Sascha Klassen

...Где Кацапия - там разруха.
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А откуда этому Саше Кацману об этом известно ? Он шо, помогал кацапам корабли разбирать ?
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Та чушь это. Со вчерашнего вечера тиражируется всякими...
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Не провоцируйте расеешку, а то труба порушить справу. Неможна туди ходити, бо расея цього не хоче. Нашим наші хочуть пришити білими нитками провокацію у Керченській протоці. Мені просто цікаво, де їхні юристи і дипломати отримували освіту? Та навіть, якщо би та територія була російською, то прохід кораблів і навіть військових через протоку вільний. Мається на увазі ті країни, які виходять до цього моря. А там ще і наша територія де юре. Ось такі у нас специ.
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ВИ ще вірите Московії!? "Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані". Бісмарк. Історія нічого не вчить. Історія, яка свідчить про те, що поступки перед агресором ще більше пробуджують в ньому спрагу до крові і насильства. Європа і світ забули мюнхенський сговір? Як можна йти на поп'ятну агресору, пожимати руку та цілуватись, приязно либитись людині яка порушила всі міжнародні домовленості і закони, є вбивцею людей в Україні, Сирії, Грузії ..., сприяє міжнародному тероризму.
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"Европейский союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море согласно международному праву."?
ОК!
Пара украинских кораблей, пара европейских - и совместный поход из Одессы в Бердянск!
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