EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  3590  20
Все про:Франція (800) Євросоюз (2691)

 Франція пропонує нову процедуру прийняття нових країн до складу ЄС, - Politico

Франція направила іншим членам Європейського Союзу пропозицію щодо зміни процедури прийняття до об'єднання нових членів. Замість одночасного застосування законів ЄС Париж пропонує зробити поетапний процес, а також надати ЄС право в будь-який момент припинити переговори про вступ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомляє Politico, у розпорядженні якого опинився текст запропонованих змін.

Пропозиції Франції передбачають запровадження нової процедури, що складатиметься із семи етапів із "суворими умовами для ефективного переходу на європейські норми і стандарти" країни-кандидата на вступ до ЄС.

Крім того, ЄС матиме право в будь-який момент зупинити переговори про вступ, якщо вирішить, що країна-кандидат відходить від стандартів об’єднання.

Нині процес впровадження європейського законодавства в країні-кандидаті поділений на 35 тематичних блоків - від стандартів продуктів харчування до питань зовнішньої політики й безпеки, які впроваджуються одночасно.

Франція ж пропонує замінити одночасне впровадження тематичних блоків поетапним процесом, де кожен з етапів супроводжуватиметься окремими переговорами. Успішне завершення одного етапу дозволить країні брати участь у відповідних програмах і проєктах ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо ЄС не надасть сусідам перспективу членства, це зробить РФ, - Моравецький

Як повідомили Politico європейські дипломати, подані пропозиції видаються для них спробою Парижа виправдати своє рішення щодо блокування початку переговорів про вступ до ЄС для Албанії та Північної Македонії. Воно було оголошене на останньому саміті ЄС 17 жовтня.

За нинішніми правилами процедура вступу країни до ЄС відбувається так:

  • країна подає заявку країні, яка головує в ЄС;
  • та передає її Європейській комісії (органу виконавчої влади ЄС) для попередньої оцінки;
  • на основі оцінки Єврокомісії Рада ЄС (зібрання глав держав-членів ЄС) визначає, чи можна надати країні статус кандидата на членство;
  • починається процес перемовин, у ході якого країна-кандидат поступово впроваджує зведення законів та положень ЄС (acquis) — для зручності воно розбите на 35 тематичних блоків;
  • після впровадження acquis країною Європейська комісія, Рада ЄС та Європейський парламент мають скласти й затвердити угоду про вступ цієї країни в ЄС;
  • після цього угода має бути ратифікована всіма країнами-членами ЄС і країною-кандидатом.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160678
 
 
 Топ коментарі
 
О, Макрон пустил в ход московскую методичку Франция предлагает новую процедуру принятия новых стран в состав ЕС, - Politico - Цензор.НЕТ 6446
 показати весь коментар
 
Макроша уже очко хуйлу до блеска вылезал, дааай еще и в нато такую фигню протащи, чтобы сверкало похлеще бриллианта
 показати весь коментар
 
тебе это вообще зачем? твоя мордовия может вступить в союз только с тунгусией или хакассией.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Лучше бы принимали новые правила по выходу 🤪🤪🤪 это быстрее начнется
 показати весь коментар
 
 
тебе это вообще зачем? твоя мордовия может вступить в союз только с тунгусией или хакассией.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не умничай ватопитек. Британия тебе в пример, и она не единственная кто может захотеть сказать гудбай ЕС.
 показати весь коментар
 
 
мы посмотрим, так ты чуваш вообщето.
 показати весь коментар
 
 
О, Макрон пустил в ход московскую методичку Франция предлагает новую процедуру принятия новых стран в состав ЕС, - Politico - Цензор.НЕТ 6446
 показати весь коментар
 
 
Даёшь Евросоюз до Камчатки! (Э.Макрон) Франція пропонує нову процедуру прийняття нових країн до складу ЄС, - Politico - Цензор.НЕТ 1625
 показати весь коментар
 
 
Макроша уже очко ***** до блеска вылезал, дааай еще и в нато такую фигню протащи, чтобы сверкало похлеще бриллианта
 показати весь коментар
 
 
С одной стороны оно так... а если геронтофил забыл чего - на вот тебе напоминание о желтых жилетах от *****...
Но с другой стороны, поэтапное выполнение условий со всеми доработками и исправлениями... смысл есть
 показати весь коментар
 
 
Черногория и Косово самовольно перешли на евро. Может Украине тоже надо так поступать. Если гора не идет к магомету..
 показати весь коментар
 
Ну тогда все таки лучше самовольно перейти на доллар. Хотя все годы мы и так все пересчитываем и закладываем в ценообразование исходя из доллара.
 показати весь коментар
 
 
Украина не войдёт в ЕС, она образует новый союз Междуморье - это между Средиземьем, где живут евроэльфы и между Мордором, де живут орки под руководством Саурона (Ху*ло - в простонародье).
 показати весь коментар
 
 
Зная то, как тяжело в ЕС принимаются глобальные решения, так как всегда кто-то будет против, а покупать голоса не в её стиле, то можно смело хоронить данное предложение.
 показати весь коментар
 
Кацапе, невже в ваших лахтинських методичках так і написали: " В Єропу, а не в мордор" ?
 показати весь коментар
 
 
А що о вашому в країнах ЄС друга державна - російська ! Люд туди їдуть саме через те що там своя хата і своя мова і тому росіяни не змогли їх обкрадати і вбивати ! І тому рівень життя там вищий А в Україні рулить ГОМОС -Совєтікум , де вбвали 350 років і мову і українців , тому так і продовжимо жити з "великим розумом " від Сівох ...
 показати весь коментар
 
 
Зрозуміло. Мікрон імміграцію збільшувати не хоче. Йому чомусь вигідніше її здійснювати в роздріб за рахунок мусульманської потолочі з Північної Африки. От я ніяк не можу зрозуміти, чи то європоци-ліберасти такі дурні, що хочуть зробити свої країни мусульманськими, чи то ними навіть розроблений відповідний план ісламізації Європи.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору