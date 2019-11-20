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 Події, За кордоном
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Все про:Німеччина (1331) вбивство (1949)

 Сина експрезидента Німеччини вбили під час доповіді в клініці Берліна

Лікар Фріц фон Вайцзеккер (Fritz von Weizsäcker), глава відділення внутрішньої медицини приватної берлінської клініки, розташованої біля Шарлоттенбургського палацу, був убитий у вівторок, 19 листопада, під час свого виступу, присвяченого захворюванням печінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Він читав доповідь у своїй клініці перед 20 слухачами, коли на нього напала особа, яка перебувала в залі для глядачів, і завдала лікарю смертельного ножового поранення.

Поліцейський, який перебував серед глядачів у цивільному, намагався перешкодити нападнику, але сам зазнав важкого поранення.

Загиблому було 59 років.

Про мотив злочину нічого не повідомляється. Нападника затримано.

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Фріц фон Вайцзеккер - син колишнього мера Західного Берліна (1981-1984) і президента Німеччини (1984-1991) Ріхарда фон Вайцзеккера, який зіграв помітну роль під час возз'єднання Німеччини. Саме він був першим президентом об'єднаної Німеччини.

Ріхард фон Вайцзеккер служив під час Другої світової війни на Східному фронті, зокрема, перебував у з'єднанні, що стояло на ленінградському фронті під час блокади міста. 8 травня 1985 року він виголосив промову, що стала знаменитою, в якій назвав 8 травня 1945 року "днем звільнення від людиноненависницької системи націонал-соціалістичного панування".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160676
 
 
 Топ коментарі
 
Сумасшедший какой-то, убивать врача во время доклада про заболевания печени- как-то звучит дико. Может, ему лечили печень , а нужно было голову?
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_Это может быть акт запугивания кремлём (демонстративное убийство сына экс-президента) кого-то в немецкой верхушке.
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Ну так, раз "Европа от Лиссабона до Владивостока" с трубой, к чему стремится немецкая элита, вот и получите "за что боролись, на то и напоролись".
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Ясно что это неспроста, но неясно кто за этим стоит и мотив.
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Недолеченный какой-то, возможно. Очередной последователь Калоева "пагаварить приехаль".
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_Это может быть акт запугивания кремлём (демонстративное убийство сына экс-президента) кого-то в немецкой верхушке.
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Когда-то давно пару раз пересекался с братом того самого президента на научных конференциях. По-этому выражаю соболезнование тем, кто потерял близкого человека и врача.
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В Европе становится модным мочить выступающих, что ли??? Помнится, недавно, мэра Гданьска на сцене, ножичком- тавой. А потому, наши драки, в Раде, например- цветочки!
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Ну так, раз "Европа от Лиссабона до Владивостока" с трубой, к чему стремится немецкая элита, вот и получите "за что боролись, на то и напоролись".
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Крембль створює ситуацію нестабільності і страху в Європі. Здарова.
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Привет. Так пусть выступающих охраняют, как следует! Если уж такая нестабильность!
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теперь дракав в Раде не будет. он ********* Ляшка судить решила за нанесение тяжких моральных повреждений.
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Скоро путч экс президент начнет готовить, выступать с трибуны. Ну вы поняли о чем я.
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Без них ни одна мерзость на свете не происходит.
Или они подготовили, или организовали, или оплатили, или сами участвовали (полоний, НОВИЧОК и т.д.)
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Частная клиника, возле дворца, доклад врача, 20 чел в зале. Слушатели явно не с улицы, а такие же доктора. Мож кто хочет его место занять, вот и заказал. А полиц в гражданском уже на всех мероприятиях сидят (по американ принципу "воздушный рейнджер) - терроризм, однако..
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Сумасшедший какой-то, убивать врача во время доклада про заболевания печени- как-то звучит дико. Может, ему лечили печень , а нужно было голову?
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...а он и не лечится... Только могут замедлить процесс..
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Это твоя жена тебе тумаков надавала с утра пораньше?

Так нужно было тебе , в самом деле, сначала пойти мусор выбросить, а потом уже садиться за комп)
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Ой, а хто це лайкнув кляузу? Ось тепер віддаю боржок. Кожному.

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А не треба було б тобі матюччя перти.. Використовуй матюччя - виключно в колі своєї сім'ї..Дістали вже ви петіні прихильники своїм матом тут на форумі..
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Німці "втомились від війни" на Донбасі. Отож почали різати свій істеблішмент, котрий підтримує москву.
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Швише втомляться від емігрантів яких доводиться годувати.
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https://censor.net.ua/ чому не напишете і не покажете звірста росіян на Донбасі та в Криму, їх що небуло чи "русские на Донбасе и в Криму хорошие русские" ? Сирія є Сирія, там українців росіяни не вбивають з однієї причини що нас там немає. Не заляпуйте нам очі якимись ************ конфліктами що безпосередньо не стосуються України.
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