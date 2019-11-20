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Все про:Канада (719) МЗС (1961) Фріланд Христя (106) Шампань (1)

 МЗС Канади замість Христі Фріланд очолить Франсуа-Філіп Шампань, - CBC

Новим міністром закордонних справ Канади стане Франсуа-Філіп Шампань, який був міністром інфраструктури та спільнот.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", про це повідомляє CBC-Radio-Canada.

Шампань замінить Христю Фріланд на посаді головного дипломата Канади і буде також займатися деякими питаннями, пов'язаними з взаємовідносинами США і Китаю. Шампань, колишній юрист з питань торгівлі, в минулому обіймав також посаду міністра міжнародної торгівлі.

Медіа обережно коментує майбутній пост Христі Фріланд, зазначаючи тільки, що вона, як очікується, обійматиме ключову посаду, пов'язану зі зменшенням напруженості в країні

Водночас, CBC раніше повідомляв, що за даними його джерел, обговорювалася можливість переведення Фріланд на керівну посаду в створюваному Міністерстві міжурядових справ Канади, яке буде займатися вирішенням внутрішніх проблем країни.

Очікується, що прем'єр-міністр Джастін Трюдо офіційно представить свій новий кабінет на церемонії в залі Рідо в середу, 20 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може повернутися в G8 звільнивши Крим і припинивши війну на Донбасі, - Фріланд

Уряд Канади призначив новим послом в Україні замість Романа Ващука, який завершив свою п'ятирічну каденцію в Києві і пішов на пенсію, дипломатку Ларису Галадзу. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Канади.

"Лариса Галадза буде призначена послом Канади в Україні. Пані Галадза замінить Романа Ващука", - зазначили в канадському МЗС.

Галадза була гендиректором Департаменту стабілізаційних та миротворчих операцій МЗС Канади. У 1994 році закінчила Трініті-коледж в Університеті Торонто за спеціальністю "Політологія і етика". Має ступінь магістра з "Міжнародних відносин", вона його отримала в Карлтонському університеті в 1996 році. У тому ж році почала працювати в Департаменті національної оборони. Після цього працювала ще в декількох держорганах Канади, пов'язаних з обороною, безпекою та міжнародним співробітництвом. В останні роки вона неодноразово бувала в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160675
 
 
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жабоед. а жабоеды - гавно.
надеяться что канадские жабоеды нормальные...
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Обилие украинских фамилий в канадском топе радует, но когда вспоминаешь канадских порохоботов на форуме, то уже не очень.
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Это ещё ничего, вот когда ********* топят за Зелемойского, выдавая себя за зебов, то это создаёт проблемы в подсчёте хромосом. :D
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никак не пойму, у порохобота по флагом советской беларуси избыток хромосом или недостаток питания для мозга? МЗС Канади замість Христі Фріланд очолить Франсуа-Філіп Шампань, - CBC - Цензор.НЕТ 4815
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А что тут не понимать!? Посчитай свои хромосомы и поймёшь - почему не понимаешь.
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Хрыстя классная была на этом посту, всегда была на стороне Украины
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Посмотрим, каков будет Шампань под украинский коньячёк.
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