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Все про:Росія (20958) Естонія (276) анексія (42) Піллуаас (1)

 Глава парламенту Естонії Піллуаас звинуватив РФ в анексії 5% країни

Спікер парламенту Естонії, член Консервативної народної партії EKRE Хенн Піллуаас заявив, що Росія анексувала близько п'яти відсотків території Естонії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Анексія естонських територій нічим не відрізняється від окупації та анексії Криму", - написав Піллуаас.

Він додав, що "Естонія не має територіальних претензій до Росії", але хоче, щоб повернулися "наші" території.

Обурення спікера естонського парламенту викликало інтерв'ю директора Другого європейського департаменту МЗС РФ Сергія Бєляєва, в якому він кілька разів назвав "недіючим" Тартуський мирний договір 1920 року.

"Невизнання Тартуського мирного договору, по суті, означає невизнання Естонської Республіки. Це свідоцтво про народження нашої країни та одна з найважливіших основ нашої державності", - написав Піллуаас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Естонії важливим є посилення оборонних спроможностей України, - глава Міноборони Луйк

Нагадаємо, згідно з Тартуським мирним договором 1920 року, укладеним РРФСР і незалежною Естонією, до останньої відходить частина територій, що нині входять до складу Росії. Це частини Кінгісеппського і Сланцевского районів Ленінградської області, а також Печорський край.

Естонія не ратифікує російсько-естонський прикордонний договір, оскільки значна частина політичних сил намагається повернутися до кордону, проведеного згідно з Тартуським договором. Росія ж офіційно вважає цей договір нечинним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160674
 
   
 Топ коментарі
 
Та чекайте. Ось пережує Україну- далі черга Естонії.
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Та чекайте. Ось пережує Україну- далі черга Естонії.
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Зеб, как кацап, виртуозно раскрытый Лахтой совместно с зебами, все надежды возлагаю на Зелемойского.
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Безглузде зауваження. Естонія одна з небагатьох країн Євросоюзу, яка щиро підтримує Україну, вони, переживши сталінську оккупацію, вже на "спаданні" хвилі сталінського терору, ніколи не забудуть, що собою являв Мордор, для них ця хвиля в момент окупації, мабуть здавалася найлютішим штормом. Зверніть свої незрозумілі і недоброзичливі зауваження до Німеччини, Франції, Італії та інших країн, де більша частина істеблішменту є друзями Путіна. Я б хотів, щоб Мордор отримав теоретичну можливість розібратися з ними на їхній території, а не вбивати нас на нашій, можливо тоді, ці країни порозумнішали б, бо зараз вони дуже цинічні щодо співпрацювання з країною, яка не дотримується норм міжнародного права..
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У украинцев дурная привычка по любому поводу писать агитки.
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шо там наши корабли ? уже сутки прошли а может больше
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Баалшой сікрет шо то вже не кораблі, а пусті корпуси від них.
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Мы не имеем территориальных претензий но хотим вернуть свои территории, он хоть сам понимает какую чушь сказал.
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территории Эстонии которые были до оккупации в 1940 не срузькие.
нету ни одного договора Государства Эстония что те земли передали россии
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зато у кацапов есть договор купли-продажи от 1721-го года ) Когда Московия купила всю Прибалтику у шведов.
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Договора как завещания, последний отменяет все предыдущие
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Все хорошо... А что там с договорами от ХІV века, ои все исполняются ныне или есть такие, которые нарушаются?
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Хто б сумнівався що ти і тут підтримаєш кацапів. Глава парламенту Естонії Піллуаас звинуватив РФ в анексії 5% країни - Цензор.НЕТ 4160
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НЕ, ну а реально в такой теме мыслить вообще возможно, или обязательно тупо выражать солидарность с фиг пойми чем, лишь наср@ть противнику в штаны? или это просто правило всех национальных форумов. Я вот читал, что Гринвилльский договор тоже нарушался да и вообще некоторые лидеры его изначально не признавали, правда их все равно потом убили, и все потиху утряслось.
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расия вернёт краденное и станет размером с Татарстан
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