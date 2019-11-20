 Байден - благородна людина. Обвинувачення проти нього не заслуговують на довіру, - Волкер

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Обвинувачення в тому, що віцепрезидент Байден діяв неадекватно, не видалося мені таким, що заслуговує на довіру", - сказав Волкер.
"Як я свідчив раніше, я знаю віцепрезидента Байдена протягом 24 років. Він благородна людина, і я ставлюся до нього з великою повагою", - додав він.
На його думку, Байденом не керували фінансові або особисті мотиви під час виконання ним обов'язків віцепрезидента.
"Інше питання, чи можливо, що деякі окремі українці намагалися вплинути на вибори 2016 року або думали, що вони куплять вплив. Це, принаймні, правдоподібно, з огляду на репутацію України в плані корупції", - зазначив Волкер.
Він також підкреслив, що спочатку зробив "велику відмінність" між компанією Burisma, де працював син Байдена - Гантер і самим Джо Байденом.
"Озираючись назад, тепер я розумію, що інші розглядали ідею розслідування можливої корупції за участю української компанії Burisma як еквівалентну розслідуванню колишнього віцепрезидента Байдена. Я бачив це зовсім інакше", - сказав Волкер.
За його словами, він не розумів, що розслідування щодо компанії Burisma рівносильно розслідуванню щодо Байдена.
"Я ніколи не розумів і не брав свідомої участі в спробі закликати Україну провести розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Байдена", - заявив він.
Нагадаємо, минулого тижня стартували публічні слухання в межах процедури імпічменту Трампа.
Демократи почали процедуру імпічменту щодо президента 24 вересня 2019 року після того, як американський інформатор висловив стурбованість у зв'язку з телефонною розмовою Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським, яка мала місце 25 липня цього року. Під час розмови Трамп закликав Зеленського почати розслідування щодо Джо Байдена і його сина Гантера, а також з передбачуваного втручання в американські вибори 2016 року з території України.
Доброго ранку !
На фото - нова норма проведення співбесід з кандидатами на посади)
Навеяло... Только учитывайте- никакой связи с Байденом:
- Вы же благородный человек?
- Ну конечно!
- Тогда идите и работайте даром! (с)
Главная тема американских стендап и лейт-найт-шоу. У нас - тишина. Зеленский любит жопу Трампа
https://twitter.com/i/status/1196858700859924480
- Где взял?!
- Да был в Англии, зашел в казино. Вижу сидят мужики и в покер играют. Я к ним подсел, играем по малой, и тут один мужик говорит: "У меня очко". Я ему: "Покажи! ", а он мне говорит: "У нас здесь все джентльмены, все друг другу на слово верят.. ". И тут у меня такая карта поперла!..
Т.е. коррупционный Порошенко со своей шоблой втянули Украину во внутриамериканские разбрки, что нам будет оооочень долго аукаться
Да уж, наивный Волкер. Для Трампа это плохой сигнал, Волкер из ЦРУ, оно и сливает Трампа
Могу напомнить.
В 2016 году некоторые украинские политики и политологи опозорились, поставив не на того кандидата. Потом пришлось кое-что лизать.
Нужно было не ставить. Нужно было не лезть в чужие дела.