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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (182) корупція (2690) США (5856) Волкер Курт (497)

 Байден - благородна людина. Обвинувачення проти нього не заслуговують на довіру, - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час слухань у Конгресі в межах процедури імпічменту президента США Дональда Трампа заявив, що не вірить обвинуваченням у корупції на адресу колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Обвинувачення в тому, що віцепрезидент Байден діяв неадекватно, не видалося мені таким, що заслуговує на довіру", - сказав Волкер.

"Як я свідчив раніше, я знаю віцепрезидента Байдена протягом 24 років. Він благородна людина, і я ставлюся до нього з великою повагою", - додав він.

На його думку, Байденом не керували фінансові або особисті мотиви під час виконання ним обов'язків віцепрезидента.

"Інше питання, чи можливо, що деякі окремі українці намагалися вплинути на вибори 2016 року або думали, що вони куплять вплив. Це, принаймні, правдоподібно, з огляду на репутацію України в плані корупції", - зазначив Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ніколи не бачив прямого взаємозв'язку між розслідуваннями щодо Burisma і військовою допомогою від США, - Пристайко

Він також підкреслив, що спочатку зробив "велику відмінність" між компанією Burisma, де працював син Байдена - Гантер і самим Джо Байденом.

"Озираючись назад, тепер я розумію, що інші розглядали ідею розслідування можливої корупції за участю української компанії Burisma як еквівалентну розслідуванню колишнього віцепрезидента Байдена. Я бачив це зовсім інакше", - сказав Волкер.

За його словами, він не розумів, що розслідування щодо компанії Burisma рівносильно розслідуванню щодо Байдена.

"Я ніколи не розумів і не брав свідомої участі в спробі закликати Україну провести розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Байдена", - заявив він.

Нагадаємо, минулого тижня стартували публічні слухання в межах процедури імпічменту Трампа.

Демократи почали процедуру імпічменту щодо президента 24 вересня 2019 року після того, як американський інформатор висловив стурбованість у зв'язку з телефонною розмовою Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським, яка мала місце 25 липня цього року. Під час розмови Трамп закликав Зеленського почати розслідування щодо Джо Байдена і його сина Гантера, а також з передбачуваного втручання в американські вибори 2016 року з території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160673
 
   
 Топ коментарі
 
CommanderX‏ @CommanderAntiZe 1 ч.1 час назад

Байден - благородный человек. Обвинения в отношении него не заслуживают доверия, - Волкер - Цензор.НЕТ 9517

Доброго ранку !
На фото - нова норма проведення співбесід з кандидатами на посади)


Байден - благородный человек. Обвинения в отношении него не заслуживают доверия, - Волкер - Цензор.НЕТ 9895
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Мужик ездил в круиз - на пароходе по Атлантике. Приехал с полным чемоданом денег. Жена:
- Где взял?!
- Да был в Англии, зашел в казино. Вижу сидят мужики и в покер играют. Я к ним подсел, играем по малой, и тут один мужик говорит: "У меня очко". Я ему: "Покажи! ", а он мне говорит: "У нас здесь все джентльмены, все друг другу на слово верят.. ". И тут у меня такая карта поперла!..
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CommanderX‏ @CommanderAntiZe 1 ч.1 час назад

Байден - благородный человек. Обвинения в отношении него не заслуживают доверия, - Волкер - Цензор.НЕТ 9517

Доброго ранку !
На фото - нова норма проведення співбесід з кандидатами на посади)


Байден - благородный человек. Обвинения в отношении него не заслуживают доверия, - Волкер - Цензор.НЕТ 9895
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Да, уж... А у тёти пластика, на фэйсе- аж сияет. И ведь вовсе не старая тётя. Шо ш с ней через лет 15-20 будет?
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"Окремі українці" попросили мілліард і шантажували Байдена сином?Хто вони ці поросенки?Волкер щось приховує.
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"Он благородный человек, и я отношусь к нему с величайшим уважением" Источник: https://censor.net.ua/n3160673
Навеяло... Только учитывайте- никакой связи с Байденом:
- Вы же благородный человек?
- Ну конечно!
- Тогда идите и работайте даром! (с)
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Віталій Барабаненко‏ @baraban088 11 ч.11 часов назад

Байден - благородный человек. Обвинения в отношении него не заслуживают доверия, - Волкер - Цензор.НЕТ 7869

Главная тема американских стендап и лейт-найт-шоу. У нас - тишина. Зеленский любит жопу Трампа

https://twitter.com/i/status/1196858700859924480
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Мужик ездил в круиз - на пароходе по Атлантике. Приехал с полным чемоданом денег. Жена:
- Где взял?!
- Да был в Англии, зашел в казино. Вижу сидят мужики и в покер играют. Я к ним подсел, играем по малой, и тут один мужик говорит: "У меня очко". Я ему: "Покажи! ", а он мне говорит: "У нас здесь все джентльмены, все друг другу на слово верят.. ". И тут у меня такая карта поперла!..
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==="Другой вопрос, возможно ли, что некоторые отдельные украинцы пытались повлиять на выборы 2016 года или думали, что они купят влияние. Это, по крайней мере, правдоподобно, учитывая репутацию Украины в плане коррупции", - отметил Волкер.===
Т.е. коррупционный Порошенко со своей шоблой втянули Украину во внутриамериканские разбрки, что нам будет оооочень долго аукаться
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Спасиба Порошенку, еще Украину сделают виновной во вмешательстве в американские выборы, а не Россию
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===По его словам, он не понимал, что расследование в отношении компании Burisma равносильно расследованию в отношении Байдена.===
Да уж, наивный Волкер. Для Трампа это плохой сигнал, Волкер из ЦРУ, оно и сливает Трампа
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Ага. Така благородна людина, що їсть райдугу і какає метеликами. А синуля з його "Бурісмою" - то #вифсьоврьотє. А якщо й будуть незаперечні докази - то блудний син просто оступився. Зійшов зі шляху істини, біс попутав. Бо ж написано у Святому Письмі, у посланні Ґосдепа до америконян на доларових банкнотах: "Ми віримо в Бозю"
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А с чего все это началось?
Могу напомнить.
В 2016 году некоторые украинские политики и политологи опозорились, поставив не на того кандидата. Потом пришлось кое-что лизать.
Нужно было не ставить. Нужно было не лезть в чужие дела.
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Як би там не закінчилася вся ця карусель, але одне вже однозначно зрозуміло - Моніка Зелінскі назавжди увійде ******* світову історію як чувіха, що зробила "імпічмент" Трампу за 100$ в особливо збоченій формі і без жодних табу 😕
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