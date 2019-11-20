 Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, озброєння БМП і гранатомети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:
- двічі біля Водяного - з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Старогнатівки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Березового - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
- біля Гнутового - з автоматичних гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:
- неподалік Кримського - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Південного - з ручних і станкових протитанкових гранатометів;
- біля Залізного - з РПГ;
- поблизу Луганського - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Кіндрашівської Нової - зі стрілецької зброї.
"Учора, 19 листопада, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку цього періоду російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.
"Противник з гармат БМП-1 і великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції в районі Березового. Втрат немає", - повідомили в пресцентрі ОС.
Якщо....
Цензор, называйте вещи своими именами или вам ваша любимая власть не велит???
Верховный Главнокомандующий имеет право что-то не знать о войне. Но вы, Владимир Александрович, не имеете права отсутствовать на войне. Это позор.
В Украине отсутствует Верховный Главнокомандующий. Может, президент уехал? И кто-то фотографировался весь день с делегациями, и вчера какой-то пацан нашел время на странице Офиса президента написать, что там принимали журналиста Портнова, а сегодня, кажется, тот же самый пацан нашел время постебаться с лидера парламентской фракции на странице президента.
Об этом поздно вечером во вторник написал в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Потому что времени написать слова скорби в день, когда погиб командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось.
Евгений Коростелев погиб при выполнении боевого задания, это командир одного из соединений Вооруженных сил, один из высших военачальников, один из четырех командиров бригад, погибших на фронте за шесть лет Войны за независимость. Коростелев шестой год на войне, был назначен начальником Генштаба Хомчаком на должность комбрига уже после избрания Зеленского. Лично выполнял задачу Главнокомандующего по разведению войск на участке Богдановка-Петровское.
В тему - Мерзкий порохобот Доник оклеветал погибшего комбрига 128-й бригады - Бутусов
Ну не мог же Главнокомандующий на такое не отреагировать, если бы он был на месте?
Именно благодаря тому, что такие командиры как Коростелев выполняют задачи на фронте, президент имеет возможность руководить страной, именно благодаря украинским командирам Украина многое значит в мире и лидера Украины принимают на высшем уровне.
Верховный Главнокомандующий имеет право что-то не знать о войне. Но вы, Владимир Александрович, не имеете права отсутствовать на войне. Это позор.
Осознаете вы это или нет, но вы президент страны, которая продолжает вести войну, и вы - Верховный Главнокомандующий армии, благодаря стойкости и доверию которой возможны самые разные политические комбинации, в том числе и ваша работа.
И вы не имеете права изображать отсутствующее состояние, когда подчиненные вам воины гибнут. Это не опция - это ваш долг, которым вы откровенно пренебрегли.
Вы обязаны выразить соболезнования семье погибшему Евгению Коростелеву, поговорить с товарищами и отдать погибшему самые высокие государственные почести. И сегодня трагически погиб на полигоне под Львовом заместитель начальника учебного центра ВСУ - не забудьте также и ему выразить слова соболезнования.
загрузка...
Честь, совесть, долг, Родина - вот об этом надо найти время подумать в такой день. Или посмотрите просто на фото человека, который ради этих принципов пошел на смерть, посмотрите…
Если, конечно, Верховный главнокомандующий намерен к нам вернуться и намерен таковым быть.