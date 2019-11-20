 Набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" № 224-ІХ доповнює ст.121 кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП) новими частинами, згідно з якими за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). Повторне правопорушення, вчинене протягом року, карається штрафом у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн)
Перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або які не досягли 12-річного віку, - у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля; організовані групи дітей у темну пору доби ... заборонялося і раніше, але штрафи не були передбачені.
Водночас на органи Національної поліції покладено обов'язок розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені в частинах десятій та одинадцятій статті 121 КУпАП (зміни в частині першій статті 222).
Закон набув чинності в середу, оскільки у вівторок був опублікований в офіційному парламентському виданні "Голос України".
Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" (№1150) Верховна Рада ухвалила 29 жовтня. Президент підписав його 15 листопада.
Хай мокнуть.
І пенсіонерів.
Никто не заставлял.
Зацените насколько ****** кацапы при этом ****** зеленом правлении. Я в бешенстве просто(
и так нововведение прописали в КУап ..ну и что ... а Конституция Украины сильнее КУапа ?? как думаете ???
1. Ст. 8 Конституции , в Украине признается и действует принцип
верховенства права.Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и
иные нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и
должны соответствовать ей. Нормы Конституции Украины являются нормами прямого
действия
2. Ст.22 и ст.58
Конституции Украины.Ни один Закон и тем более подзаконный акт, не должны
нарушать требования Конституции.
22 ст.которой
не допускает сужение объёма или отмену прав и свобод граждан введением новых
НПА или внесением изменений в действующие (что и было сделано КабМином и ВР)
;
согласно ст.58 нашего Основного Закона, законы и НПА не должны иметь
обратного действия во времени , что применительно к данному вопросу трактуется
примерно так : человек, имевший право хоть один день ездить без спецсредсв ,
не может быть лишён такого права, человек, не может быть обязан выполнять требования ..ну если Конституцию не отменят
По сравнению со стоимостью лечения ребенка после ДТП - стоимость кресла "кошкины слезы".