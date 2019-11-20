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 Суспільство
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Все про:авто (1409) діти (1726) закон (797) штраф (315)

 Набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел

У середу, 20 листопада, в Україні набуває чинності закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" № 224-ІХ доповнює ст.121 кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП) новими частинами, згідно з якими за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). Повторне правопорушення, вчинене протягом року, карається штрафом у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн)

Перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або які не досягли 12-річного віку, - у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля; організовані групи дітей у темну пору доби ... заборонялося і раніше, але штрафи не були передбачені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві почали штрафувати водіїв за заїзд на смугу громадського транспорту. За 5 днів - мільйон гривень, - Бахматов

Водночас на органи Національної поліції покладено обов'язок розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені в частинах десятій та одинадцятій статті 121 КУпАП (зміни в частині першій статті 222).

Закон набув чинності в середу, оскільки у вівторок був опублікований в офіційному парламентському виданні "Голос України".

Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" (№1150) Верховна Рада ухвалила 29 жовтня. Президент підписав його 15 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160671
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер якщо ти їдеш, дощ, а по узбіччі іде сім'я з дитиною- не можна підвозити!
Хай мокнуть.
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Зєлін нєлохторат. Тихо радію. Вступил в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел - Цензор.НЕТ 3164
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Не подсказывай идеи для привлечения "миллиардных инвестиций в экономику Украины из Японии, США и Европы"... Вступил в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел - Цензор.НЕТ 6801
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Тепер якщо ти їдеш, дощ, а по узбіччі іде сім'я з дитиною- не можна підвозити!
Хай мокнуть.
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Где бы найти список этих «специальных средств», без которых нельзя перевозить детей.
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"На сайте Верховной Рады есть определение категории "специальные средства". Там сказано, что спецсредства - это резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ. Читая этот закон, любой юрист вам скажет, что для того, чтобы везти ребенка, вы должны в автомобиле с ремнями безопасности использовать резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ.
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Один юрист сказал- нет списка не в законе не в правилах-ложите подушку и обьявляйте это списком а эти турбодебилы пусть доказывают. Нет тела нет дела.Какой список???
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А чтобы убить ментов наповап, собственноручно составить данный список и утвердить своей же подписью. Предъявлять данный список, как доказательство, что это спецсредство и пусть докажут обратное (другого списка у них, порядок его утверждения отсутствует)
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А от для беркутят Авакова настали золоті часи.
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До речі, у мене є ідея. Прийняти закон щоб дітей у машині перевозити виключно у мотоциклетних шоломах.
І пенсіонерів.
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Хорошо, что для котов пока ничего не придумали. Мне сегодня к ветеринару свою троицу везти, понятно, что одного- за другим. Меня можно бы было трижды поймать, на отсутствии каких-то кошачьих шлемов.
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Не подсказывай идеи для привлечения "миллиардных инвестиций в экономику Украины из Японии, США и Европы"... Вступил в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел - Цензор.НЕТ 6801
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Ще не вечір. Новоспечені слуги "мізуліно-мілонового" розливу ще наприймають дебільських законів. Не економікою ж їм займатися, у котрій вони взагалі дуб-дерево.
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Подзвонив знайомому, він власник служби таксі. З сьогоднішнього дня сім'ї з дітьми він не обслуговує. Вступил в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел - Цензор.НЕТ 6373
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Я теж ржу. У мене натиском кнопки відкидається спинка сидіння, а за нею багажник. Машина тонована. Ну, племінників піддресирую, поки зупинять- дітвора в багажнику. Поки вийду з машини і дойду щоб відкрити багажник- вони уже в салоні. Головне- буде весело.
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Купи кресло, ставится и снимается за 10 секунд.
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Если таксисты будут отказываться возить детей, я сама зелепридуркам майдан устрою
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не ты ни цензор пдд в глаза не видел . п.21.11 запрещается перевозить б:детей, ростом менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста, - в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; на переднем сиденье легкового автомобиля - без использования указанных специальных средств; на заднем сиденье мотоцикла и мопеда;
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Тобто в маршрутку дітей теж пускати заборонено? А що, супер, хай пішки за автобусом біжать. Набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел - Цензор.НЕТ 1054
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Круть. Я на моті малу спереду на бензобаку вожу. Контролюю і знаю що не впаде.
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Угу, найбільша смертність у ДТП із-за того, що дітей у автомобілях перевозять без спеціальних колясок... "Дебіли, мля".
Вступил в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел - Цензор.НЕТ 3710
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А в маршрутках і автобусах як? Чи то не транспортний засіб?
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В дитячих автокріслах і пристебнутими. Ух! Золоті часи для беркутят Авакова настали!
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Возил всегда в креслах.
Никто не заставлял.
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Это просто ты никого, кроме своих детей не возил! И думал только о них... Как и Зеленский, когда подписывал закон. А теперь сделайте ***** усилие воли и подумайте о женщине с ребенком, которая мокнет под дождем на обочине... Если лишние 30 необлагаемых, т.к. по-новому любое добро должно быть наказано?!
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Никогда никого посторонних в машину не беру.
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Правильно. Загрязняющее атмосферу планеты транспортное средство с 4-5 местами для того и предназначено чтобы в нём ехала одна самодовольная собой эгоистическая задница. Набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел - Цензор.НЕТ 8491
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Кстати ни нардеп Шпенов, ни комитет не привели к пояснению к закону никакой статистики: сколько ДТП было с детьми, какой процент выжило и остались здоровыми с креслами, какой процент без, сколько ДТП с маршрутками и автобусами, сколько там жертв среди детей и так далее. А ведь мамочка с детьми не будет долго ждать попутку - уйдет на переполненную маршрутку. Там ремней нет, водитель загнанный, чтобы заработать своим детям на хлеб. Якобы спасает только большая чем у легковушки масса. Но есть ещё фуры, жд переезды вкупе с ужасным состоянием дорог. Посмотрите ужасную статистику по ДТП с маршрутками и автобусами. И где у них больше шансов доехать до места назначения ?
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НепоганаТетяна‏ @ian_tanya 13 ч.13 часов назад

Набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел - Цензор.НЕТ 5047

Зацените насколько ****** кацапы при этом ****** зеленом правлении. Я в бешенстве просто(


Набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел - Цензор.НЕТ 5265
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Умнику де ти бачив в Європі щоб мама везла дітей до садочка на передньому сидінні одночасно малювати губи та розмовляти по телефону.В нас поширена практика.стоїть поліцай та ні хрена не бачить.
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ну что готовы пробежаться по-законам ???
и так нововведение прописали в КУап ..ну и что ... а Конституция Украины сильнее КУапа ?? как думаете ???
1. Ст. 8 Конституции , в Украине признается и действует принцип
верховенства права.Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и
иные нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и
должны соответствовать ей. Нормы Конституции Украины являются нормами прямого
действия
2. Ст.22 и ст.58
Конституции Украины.Ни один Закон и тем более подзаконный акт, не должны
нарушать требования Конституции.

 22 ст.которой
не допускает сужение объёма или отмену прав и свобод граждан введением новых
НПА или внесением изменений в действующие (что и было сделано КабМином и ВР)
;
согласно ст.58 нашего Основного Закона, законы и НПА не должны иметь
обратного действия во времени , что применительно к данному вопросу трактуется
примерно так : человек, имевший право хоть один день ездить без спецсредсв ,
не может быть лишён такого права, человек, не может быть обязан выполнять требования ..ну если Конституцию не отменят
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новая шабашка от Кабмина мусорам ... в суде такие шрафы будут оплачиваться из бюджета страны так как закон противоречит Конституции Украины и нарушает права граждан
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Украина охренительно продвинутая, у нас в Австралии детские сидения только до 7 лет
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Дополнительные 5 лет не помешают продавать детские кресла. Интересно - кто из Слуг их продаёт?..
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В Европе 135 см, у нас 145. Там кучу машина бьют, с тестом на безопасность Adac. У нас не хрена не бьют, просто 145 см. Вот то ментам счастье. Такое дитя в кресло попробуй посади. Все через жо.у делают
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У нас очень большие дети - даже депутаты от детей отличаются только массой тела. Мозги те же, даже хуже, т.к. испорчены со временем...
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ну так в Украине депутаты - онижыдети.
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Не представляю, как можно с ребенком проехать даже 100 км чтобы он все время сидел на этом кресле пристегнутый. Ему и спать хочется и играться, как-то двигаться постоянно. Раньше когда рано утром выезжали в далёкую дорогу на заднем сиденье ребенок мог спать. А сейчас не знаю, окна что-ли тонировать.
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Легко. Остановись на пять минут, купи дитю мороженное. Пусть побегает и езжай дальше.
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У ребенка нет кнопки "бегай-не бегай". Приходит с тренировки и скачет на диване. Когда-то может поймёшь.
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Кресло спасает жизнь.

По сравнению со стоимостью лечения ребенка после ДТП - стоимость кресла "кошкины слезы".
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все штрафы выписанные мусорами по этому пункту рассыплются в судах так как они нарушают Конституцию ...закон не может уменьшать или ограничивать права .тобиш если вы имели право возить детей без кресла то новая лягушачья бумага подписана на Грушевского не может вас обязать делать это ...
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