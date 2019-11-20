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 Суспільство
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Все про:смерть (3646) співчуття (41) Понсен (7) Коростельов Євген (10)

 Співчуття у зв'язку зі смертю комбрига Коростельова висловили посли Великої Британії, Німеччини, США та Франції

Посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття у зв'язку зі смертю командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова.

Про це повідомив у Twitter посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, передає Цензор.НЕТ.

"Посли Франції, Німеччини, Великої Британії, США висловлюють свої співчуття Україні з приводу смерті полковника Євгена Коростельова, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він супроводжував нас 7 листопада у Петрівському під час розведення", - зазначив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Людина, на яку можна покластися", - Аваков висловив співчуття у зв'язку зі смертю комбрига Євгена Коростельова

Посол також запевнив, що полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя заради захисту суверенітету і територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті.

Зазначимо, що досі Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський не висловився про загибель комбрига 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова.

Читайте: Комбриг 128-ї ОГПБ Коростельов помер у госпіталі після поранень на передовій

Військова журналістка Євгенія Подобна повідомила, що всі охочі допомогти родині можуть переказувати гроші на банківську картку Оксани Коростельової 4731 2127 0099 2224.

Співчуття у звязку зі смертю комбрига Коростельова висловили посли Великої Британії, Німеччини, США та Франції 01

Нагадаємо, наприкінці жовтня Євген Коростельов очолив 128-му бригаду. Раніше він обіймав посаду начальника артилерії 25-ї десантної бригади.

12 листопада комбриг 128-ї гірничо-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений у районі Докучаєвська. Наступного дня його доставили у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, що розташований у Харкові. Харківські лікарі врятували від ампутації праву ногу полковника.

Проте 19 листопада командир 128-ї бригади Євген Коростельов помер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із комбригом 128-ї ОГПБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС, прощатимуться завтра в Сумах. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160669
 
   
 Топ коментарі
 
Респект Понсену ! VIVE LA FRANCE !

Респект Послам Франції, Германії, Великобританії, і США !
СЛАВА УКРАЇНІ.

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Дякуємо європейським дипломатам, які разом з українцями будуть пам'ятати наших загиблих захістників.
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а тем временем - моника зе!лох отлеживается в Феофании(?)...
Средний индекс за день упоминания в СМИ Елены Зеленской в шесть раз выше нормы.
СБУ вывезло с "Объекта" 8 человек обслуги.
Тахтай ( руководитель аппарата МВС) собирает внеочередную коллегию МВС.

Источник в Феофании - "Печень. Тяжело. Не давите. Вы ж понимаете..."

Зеленского нет. Встреча с Бабишем перенесена...
презЕдент страны Зеленский двое суток отсутствовал в общественном пространстве. Причины неизвестны.

Мы вовсе не утверждаем, что существует план "Приемница", про это данных пока у нас нет. Мы обращаем ваше внимание на тенденции в поведении некоторых политических сил. Кроме того, для его реализации еще недостаточно объективных предпосылок. презЕдент жив (пока?).
Первое сообщение за сегодня на сайте президента Украины - о Елене Зеленской
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п.с. МВД на совещании вдруг с улыбками заговорили о президенте-женщине. Полковник Коростелев и все, кто отдал свою жизнь ради защиты Украины, никогда не будут забыты, - посол Франции Понсен - Цензор.НЕТ 9084
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Просто МВС сподобалося хакнуте тролями суспільство от і продовжує в стилі Зе. Все наше життя КВН
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Та все там ОК.
Згадайте, як суспільство тішило себе у 2014-2015 про те що ***** присмерті.
А курілка живєє всє живих.
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так шо моника еще и бухает ?.... ну мы и залетели
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Ты ************, а почему же молчало когда ***** пропадало на 2 недели, а потом выплывало нечно не похожее на предыдущее?
ЗЕ такой же живой человек как и все мы и ничто людское ему не чуждо, как к сожалению и *****. Ну заболел ЗЕ и чо? Ему надо готовится на 8 декабря, а это черьезно и крепкое здоровье ему не помешает. Вон Серкель шатает не понятно от чего и ты тварь молчишь, только ЗЕ говном поливаешь.
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"ЗЕ такой же живой человек" - чего?
это предатель, гавно и колаборант.
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Пулеметов выполз,давно кацарылый кирпич тебя в эфире не было.Что совсем все плохо у зедебилов,раз уже самых отстойных ботов выпустили? Или ты лечился с зелей от передоза?
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Может у Моники передоз? Оно же такое психованное
- что приходится стресы коксом гасить...
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Респект Понсену ! VIVE LA FRANCE !

Респект Послам Франції, Германії, Великобританії, і США !
СЛАВА УКРАЇНІ.

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в чем респект? в словаш? да этим странам(франции и германии)пох и глубоко на Украину с ее войной.если бы моя страна легла под плешивого они вздохнули бы с облегчением и через "5 минут" ВСЕ санкции были б сняты с извинениями.тупой тот кто этого не понимает.
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То есть слов не нужно?
Тогда не удивительно, что в Мариуполе погибших бойцов волонтеры хоронили, и в Мариуполе никакого траура объявлено не было.
"Отцов города" не было ни на прощании с погибшими, не было и слов от них.
Никаких.
Мариуполь - город сепарский, первый кандидат в "новомалороссию".
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Подтверждаю слова полностью пол года был там одни сепары практически встречаются адекватные люди но редко)
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На превеликий жаль, Ви маєте рацію. Вони можуть зробити набагато більше, ніж просто співчуття.
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А почему европейские послы должны вместо тебя отвоевывать Крым? не строчи в инете -иди в военкомат. Тебя сильно волнует войны . которые сейчас продолжаются в Сирии , Нигерии, Йемене, Ливии, Афганистане, Ираке, Сомали и т.д. ?
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Дякуємо європейським дипломатам, які разом з українцями будуть пам'ятати наших загиблих захістників.
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Какой цинизм. Ето те самые говорят которые предлагают нам подписать капитуляцию и принять условия окупантов. После капитуляции колаборанты и сепары будут бродить по Украине и уничтожать могилы погибших ветеранов. Вот и вся память будет.
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У меня вопросы до 99%. Хотя и так уже все понятно
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Голосували за капітулянта, що підписав мінський договорняк...
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«Изменить риторику и перестать использовать штампы: "свои - чужие", "сепары - укры". Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны. Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения», - утверждает представитель новых властей.Сергей ​Сивохо уточнил, что одновременно с этим нужно гармонизировать работу с переселенцами с Донбасса, упростить процедуры прохождения людьми КПВВ контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) и выплатить пенсии всем жителям Донецкой и Луганской Народных Республик." - Вот наш ответ Чемберлену!
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"Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения»"
Да что их там искать, эти общие БИЗНЕС интересы.
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Металобрухт - головне питання в цих слуг.
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А за інші регіони ніхто не подумав? Їм потрібно, а особливо їх дітям і внукам ці безмозгла маса, яка позвала в свій дім війну? Їх хати розхерачили "прибульці" агресор росія, а вони ще чекають, щоб вся Україна перед ними вибачилася? Такого не буде. Як тільки буде щось там особливого, то особливіше буде в іншому кінці. Невже не бачать, що цими діями вони точно притягують сюди громадянську війну?
А полковнику Євнегу Коростильову і його рідним велика подяка, що нас захистив. Не зрадив свій народ. Віддав за нас воє життя. Царство тобі Небесне, воїн!!!
Дякуємо іноземним дипломатам самих розвинутих країн, які виразили співчуття рідним і підтримку України. І жаль, що цього не почули від "реформаторів", які цьому спонукали.
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Хай розкаже це мамі Степанчика Чубенка, яого закатували ті, з ким "мы должны не разжигать войну, а залечивать раны", або матері та дружині та донці Володимира Рибака, закатованого тими, з ким "мы должны не разжигать войну, а залечивать раны", або матері Ігоря Брановицького, та і всім матерям, які втратили своїх синів від рук тих з ким "мы должны не разжигать войну, а залечивать раны"...

Звісно, сама жирна свиня сівоха втекла від війни, а могла б взяти до рук зброю та йти захищати рідну землю. Натомість воно, тваридло загніздилось у Києві та тепер розказує що ми кому "должны"..
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Політична кар'єра[ред. | ред. код] Сивохо Сергій Анатолійович
2014 року брав участь в акціях Антимайдану на боці Партії регіонів проти Революції гідності[8].
2019 року балотувався від партії «Слуга народу» (округ № 49 Костянтинівка та Дружківка, Донеччина), посів 3 місце, пропустивши вперед мера Дружківки Валерія Гнатенка («ОПЗЖ») та Бориса Колеснікова (Опозиційний блок). Під час передвиборчої кампанії київська PR-компанія Pragmatico, пов'язана з Медведчуком, отримувала замовлення писати від імені ботів коментарі у Facebook на підтримку артиста[9][10].
Радник[коли?] Секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу[11].
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Народився 1969 року в Донецьку. Пройшов службу в армії, закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Обробка металів тиском», однак за фахом не працював. Закінчив Донецький інститут підприємництва за спеціальністю «Менеджмент організацій». Мешкав в Донецьку, а після російської окупації переїхав до Києва.
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Светлая память комбригу Коростылеву.
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Вирішив глянути що у фейсбуці пишуть Гетьман і прзЕдент:
Полковник Коростелев и все, кто отдал свою жизнь ради защиты Украины, никогда не будут забыты, - посол Франции Понсен - Цензор.НЕТ 112
Ну, я не здивований.
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Польщу з цього списку варто прибрати, бо зі сходу її атакувала армія срср.
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https://www.dymka.com.ua/ukraina/politolog-zelenskij-bilshe-ne-maye-prava-buti-golovnokomanduvachem/?fbclid=iwar2ve2sw12_qywsnjfrdaf0lwecsgkp_obhlde-8rmdhoc1ysbqbuotg7-g

Політолог: Зеленський більше не має права бути головнокомандувачем

Пройшла доба від смерті комбрига 128… Нічого не писав, не критикував - чекав, як Верховний Головнокомандуючий зреагує на цю трагедію. Варіанти були - повідомлення на офіційному сайті. Пост. Відео. Звернення. Інстаграм. Реакції - НОЛЬ.
Про це у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран.

"Ще раз, в країні війна, гине командир бригади. Верховний Головнокомандуючий не реагує. Не висловлює співчуття рідним. Не називає імені ворога (Росії), який винен за смерть Героя.
Це не просто ганьба і не достойна поведінка. Це втрата довіри та поваги серед солдат і суспільства… Для мене ЗЕ, як Головнокомандуючий, помер, не народившись… А Герою - Вічна пам'ять і Слава…", - написав Віктор Таран.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття з приводу смерті командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова.
"Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведення. Полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті", - написав посол.
Крім того, повідомлялося, що президента України Володимира Зеленського піддали гострій критиці в мережі. Йому закинули публічні суперечки з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко і абсолютне ігнорування новини про смерть командира 128 гірничо-штурмової бригади ЗСУ Євгена Коростельова.

Падаль. Ненавиджу.
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В Украине отсутствует Верховный Главнокомандующий Ноябрь 20, 2019Без рубрикиКомментарии

Верховный Главнокомандующий имеет право что-то не знать о войне. Но вы, Владимир Александрович, не имеете права отсутствовать на войне. Это позор.
В Украине отсутствует Верховный Главнокомандующий. Может, президент уехал? И кто-то фотографировался весь день с делегациями, и вчера какой-то пацан нашел время на странице Офиса президента написать, что там принимали журналиста Портнова, а сегодня, кажется, тот же самый пацан нашел время постебаться с лидера парламентской фракции на странице президента.
Об этом поздно вечером во вторник написал в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Потому что времени написать слова скорби в день, когда погиб командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось.
Евгений Коростелев погиб при выполнении боевого задания, это командир одного из соединений Вооруженных сил, один из высших военачальников, один из четырех командиров бригад, погибших на фронте за шесть лет Войны за независимость. Коростелев шестой год на войне, был назначен начальником Генштаба Хомчаком на должность комбрига уже после избрания Зеленского. Лично выполнял задачу Главнокомандующего по разведению войск на участке Богдановка-Петровское.
В тему - Мерзкий порохобот Доник оклеветал погибшего комбрига 128-й бригады - Бутусов
Ну не мог же Главнокомандующий на такое не отреагировать, если бы он был на месте?







Именно благодаря тому, что такие командиры как Коростелев выполняют задачи на фронте, президент имеет возможность руководить страной, именно благодаря украинским командирам Украина многое значит в мире и лидера Украины принимают на высшем уровне.
Верховный Главнокомандующий имеет право что-то не знать о войне. Но вы, Владимир Александрович, не имеете права отсутствовать на войне. Это позор.
Осознаете вы это или нет, но вы президент страны, которая продолжает вести войну, и вы - Верховный Главнокомандующий армии, благодаря стойкости и доверию которой возможны самые разные политические комбинации, в том числе и ваша работа.
И вы не имеете права изображать отсутствующее состояние, когда подчиненные вам воины гибнут. Это не опция - это ваш долг, которым вы откровенно пренебрегли.
Вы обязаны выразить соболезнования семье погибшему Евгению Коростелеву, поговорить с товарищами и отдать погибшему самые высокие государственные почести. И сегодня трагически погиб на полигоне под Львовом заместитель начальника учебного центра ВСУ - не забудьте также и ему выразить слова соболезнования.
загрузка...
Честь, совесть, долг, Родина - вот об этом надо найти время подумать в такой день. Или посмотрите просто на фото человека, который ради этих принципов пошел на смерть, посмотрите…
Если, конечно, Верховный главнокомандующий намерен к нам вернуться и намерен таковым быть.
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Вот так.... Это слова Посла Франции!

А хозяин Клована, Беня, пообещал забыть за 10 лет!!!!

И кто Патриот Украины? Совсем обнаглела ЗЕленая шваль.
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Посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття....

А чому ж наш говнокомандувач мовчить ..., чи він вважає що він дуже високо сидить і це не його справа
Вічна пам'ять захисникам України
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...а Верховний Головнокомандувач в цей час грає на роялі
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Те, що преЗедент ні слова про це не сказав - образа для ЗСУ і всіх ветеранів АТО... Коли ЗСУ вже скажуть своє гучне слово? Одного їх слова достатньо, щоб за лічені години все змінити, адже президент без підтримки армії - не президент...
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Це образа для всього суспільства! Не лише для ЗСУ і всіх ветеранів АТО.
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Люди НЕ ВІРТЕ У МИР З К@********@МИ - ВІН ПРОЛЯГАЄ ЧЕРЕЗ ВАШІ СТРАЖДАННЯ ТА ВТРАЧЕНЕ ЖИТТЯ!
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Президент Украины хоть слово произнес о гибели комбрига? Хотя, одним комбригом больше, одним меньше... 95-й квартал об том не волнуется?
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Вошьдю зебилов, говнокомандующему-уклонисту пофигу, шо там на украинско-кацапской войне.. она, бусинка, красит ногти, наращивает на прогрессирующей лысине волосы и делает пластику носа, а главное - губ, готовясь к встрече с хйлом, на любых условиях.. ожидая от своего 73%-ного лохтората лайков, смайликов и цЬомок..
зебилы, это ваш выбор, вы наделали в Это вместе
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А від зеленої соплі ні слова. Воно зайняте солоденьким.
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Слава живим Героям України!
Вічна пам'ять полеглим але нескореним її синам!
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Очень жаль бойца. Правда состоит в том, что он подорвался возле при обходе украинских позиций на украинской мине.
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А Главнокомандующему Украинской Армий Зеленскому некогда
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Гибнет очень много ярких!!!!
Как же Зеленский сможет пожать руку путину на встрече!!!
Как бы этоне было не воспитанно - я бы руки не дал !
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Схиляю голову.............
Один з найкращих пішов у Вічність ..
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дипломатичні реверанси. Звісно, могли б взагалі ніяк не реагувати на загибель комбрига, але, якось висловились, і то добре, визначили, принаймні свою позицію. Було б значно краще якби слідом за словами були дії. Не треба за нас "відвойовувати Крим", як тут закидають деякі коментатори, але треба нам допомогти його відвоювати. Хоча б тому, що всі вони розуміють незаконність та зухвалість дій росії по відношенню до України (і не тільки до України). Це має бути підставою для більш рішучих дій і допомоги.
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