 Полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя заради захисту України, ніколи не будуть забуті, - посол Франції Понсен

Про це повідомив у Twitter посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, передає Цензор.НЕТ.

"Посли Франції, Німеччини, Великої Британії, США висловлюють свої співчуття Україні з приводу смерті полковника Євгена Коростельова, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він супроводжував нас 7 листопада у Петрівському під час розведення", - зазначив дипломат.

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Посол також запевнив, що полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя заради захисту суверенітету і територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Євген Коростельов очолив 128-му бригаду. Раніше він обіймав посаду начальника артилерії 25-ї десантної бригади.

12 листопада комбриг 128-ї гірничо-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений у районі Докучаєвська. Наступного дня його доставили у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, що розташований у Харкові. Харківські лікарі врятували від ампутації праву ногу полковника.

Проте 19 листопада командир 128-ї бригади Євген Коростельов помер.

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