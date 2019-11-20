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 Суспільство
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 Полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя заради захисту України, ніколи не будуть забуті, - посол Франції Понсен

Посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття у зв'язку зі смертю командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова.

Про це повідомив у Twitter посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, передає Цензор.НЕТ.

"Посли Франції, Німеччини, Великої Британії, США висловлюють свої співчуття Україні з приводу смерті полковника Євгена Коростельова, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він супроводжував нас 7 листопада у Петрівському під час розведення", - зазначив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Людина, на яку можна покластися", - Аваков висловив співчуття у зв'язку зі смертю комбрига Євгена Коростельова

Посол також запевнив, що полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя заради захисту суверенітету і територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті.

Полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя заради захисту України, ніколи не будуть забуті, - посол Франції Понсен 01

Нагадаємо, наприкінці жовтня Євген Коростельов очолив 128-му бригаду. Раніше він обіймав посаду начальника артилерії 25-ї десантної бригади.

12 листопада комбриг 128-ї гірничо-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений у районі Докучаєвська. Наступного дня його доставили у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, що розташований у Харкові. Харківські лікарі врятували від ампутації праву ногу полковника.

Проте 19 листопада командир 128-ї бригади Євген Коростельов помер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із комбригом 128-ї ОГПБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС, прощатимуться завтра в Сумах. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160669
 
 
 Топ коментарі
 
Дякуємо європейським дипломатам, які разом з українцями будуть пам'ятати наших загиблих захістників.
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А до 73,22% у тебе ніяких питань?
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Респект Понсену ! VIVE LA FRANCE !

Респект Послам Франції, Германії, Великобританії, і США !
СЛАВА УКРАЇНІ.

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а тем временем - моника зе!лох отлеживается в Феофании(?)...
Средний индекс за день упоминания в СМИ Елены Зеленской в шесть раз выше нормы.
СБУ вывезло с "Объекта" 8 человек обслуги.
Тахтай ( руководитель аппарата МВС) собирает внеочередную коллегию МВС.

Источник в Феофании - "Печень. Тяжело. Не давите. Вы ж понимаете..."

Зеленского нет. Встреча с Бабишем перенесена...
презЕдент страны Зеленский двое суток отсутствовал в общественном пространстве. Причины неизвестны.

Мы вовсе не утверждаем, что существует план "Приемница", про это данных пока у нас нет. Мы обращаем ваше внимание на тенденции в поведении некоторых политических сил. Кроме того, для его реализации еще недостаточно объективных предпосылок. презЕдент жив (пока?).
Первое сообщение за сегодня на сайте президента Украины - о Елене Зеленской
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п.с. МВД на совещании вдруг с улыбками заговорили о президенте-женщине. Полковник Коростелев и все, кто отдал свою жизнь ради защиты Украины, никогда не будут забыты, - посол Франции Понсен - Цензор.НЕТ 9084
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Просто МВС сподобалося хакнуте тролями суспільство от і продовжує в стилі Зе. Все наше життя КВН
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Та все там ОК.
Згадайте, як суспільство тішило себе у 2014-2015 про те що ***** присмерті.
А курілка живєє всє живих.
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так шо моника еще и бухает ?.... ну мы и залетели
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Респект Понсену ! VIVE LA FRANCE !

Респект Послам Франції, Германії, Великобританії, і США !
СЛАВА УКРАЇНІ.

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в чем респект? в словаш? да этим странам(франции и германии)пох и глубоко на Украину с ее войной.если бы моя страна легла под плешивого они вздохнули бы с облегчением и через "5 минут" ВСЕ санкции были б сняты с извинениями.тупой тот кто этого не понимает.
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То есть слов не нужно?
Тогда не удивительно, что в Мариуполе погибших бойцов волонтеры хоронили, и в Мариуполе никакого траура объявлено не было.
"Отцов города" не было ни на прощании с погибшими, не было и слов от них.
Никаких.
Мариуполь - город сепарский, первый кандидат в "новомалороссию".
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На превеликий жаль, Ви маєте рацію. Вони можуть зробити набагато більше, ніж просто співчуття.
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Дякуємо європейським дипломатам, які разом з українцями будуть пам'ятати наших загиблих захістників.
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Какой цинизм. Ето те самые говорят которые предлагают нам подписать капитуляцию и принять условия окупантов. После капитуляции колаборанты и сепары будут бродить по Украине и уничтожать могилы погибших ветеранов. Вот и вся память будет.
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У меня вопросы до 99%. Хотя и так уже все понятно
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Голосували за капітулянта, що підписав мінський договорняк...
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«Изменить риторику и перестать использовать штампы: "свои - чужие", "сепары - укры". Даже на словах мы должны не разжигать войну, а залечивать раны. Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения», - утверждает представитель новых властей.Сергей ​Сивохо уточнил, что одновременно с этим нужно гармонизировать работу с переселенцами с Донбасса, упростить процедуры прохождения людьми КПВВ контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) и выплатить пенсии всем жителям Донецкой и Луганской Народных Республик." - Вот наш ответ Чемберлену!
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"Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения»"
Да что их там искать, эти общие БИЗНЕС интересы.
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Металобрухт - головне питання в цих слуг.
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Светлая память комбригу Коростылеву.
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Вирішив глянути що у фейсбуці пишуть Гетьман і прзЕдент:
Полковник Коростелев и все, кто отдал свою жизнь ради защиты Украины, никогда не будут забыты, - посол Франции Понсен - Цензор.НЕТ 112
Ну, я не здивований.
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https://www.dymka.com.ua/ukraina/politolog-zelenskij-bilshe-ne-maye-prava-buti-golovnokomanduvachem/?fbclid=iwar2ve2sw12_qywsnjfrdaf0lwecsgkp_obhlde-8rmdhoc1ysbqbuotg7-g

Політолог: Зеленський більше не має права бути головнокомандувачем

Пройшла доба від смерті комбрига 128… Нічого не писав, не критикував - чекав, як Верховний Головнокомандуючий зреагує на цю трагедію. Варіанти були - повідомлення на офіційному сайті. Пост. Відео. Звернення. Інстаграм. Реакції - НОЛЬ.
Про це у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран.

"Ще раз, в країні війна, гине командир бригади. Верховний Головнокомандуючий не реагує. Не висловлює співчуття рідним. Не називає імені ворога (Росії), який винен за смерть Героя.
Це не просто ганьба і не достойна поведінка. Це втрата довіри та поваги серед солдат і суспільства… Для мене ЗЕ, як Головнокомандуючий, помер, не народившись… А Герою - Вічна пам'ять і Слава…", - написав Віктор Таран.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття з приводу смерті командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова.
"Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведення. Полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті", - написав посол.
Крім того, повідомлялося, що президента України Володимира Зеленського піддали гострій критиці в мережі. Йому закинули публічні суперечки з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко і абсолютне ігнорування новини про смерть командира 128 гірничо-штурмової бригади ЗСУ Євгена Коростельова.

Падаль. Ненавиджу.
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В Украине отсутствует Верховный Главнокомандующий Ноябрь 20, 2019Без рубрикиКомментарии

Верховный Главнокомандующий имеет право что-то не знать о войне. Но вы, Владимир Александрович, не имеете права отсутствовать на войне. Это позор.
В Украине отсутствует Верховный Главнокомандующий. Может, президент уехал? И кто-то фотографировался весь день с делегациями, и вчера какой-то пацан нашел время на странице Офиса президента написать, что там принимали журналиста Портнова, а сегодня, кажется, тот же самый пацан нашел время постебаться с лидера парламентской фракции на странице президента.
Об этом поздно вечером во вторник написал в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Потому что времени написать слова скорби в день, когда погиб командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось.
Евгений Коростелев погиб при выполнении боевого задания, это командир одного из соединений Вооруженных сил, один из высших военачальников, один из четырех командиров бригад, погибших на фронте за шесть лет Войны за независимость. Коростелев шестой год на войне, был назначен начальником Генштаба Хомчаком на должность комбрига уже после избрания Зеленского. Лично выполнял задачу Главнокомандующего по разведению войск на участке Богдановка-Петровское.
В тему - Мерзкий порохобот Доник оклеветал погибшего комбрига 128-й бригады - Бутусов
Ну не мог же Главнокомандующий на такое не отреагировать, если бы он был на месте?







Именно благодаря тому, что такие командиры как Коростелев выполняют задачи на фронте, президент имеет возможность руководить страной, именно благодаря украинским командирам Украина многое значит в мире и лидера Украины принимают на высшем уровне.
Верховный Главнокомандующий имеет право что-то не знать о войне. Но вы, Владимир Александрович, не имеете права отсутствовать на войне. Это позор.
Осознаете вы это или нет, но вы президент страны, которая продолжает вести войну, и вы - Верховный Главнокомандующий армии, благодаря стойкости и доверию которой возможны самые разные политические комбинации, в том числе и ваша работа.
И вы не имеете права изображать отсутствующее состояние, когда подчиненные вам воины гибнут. Это не опция - это ваш долг, которым вы откровенно пренебрегли.
Вы обязаны выразить соболезнования семье погибшему Евгению Коростелеву, поговорить с товарищами и отдать погибшему самые высокие государственные почести. И сегодня трагически погиб на полигоне под Львовом заместитель начальника учебного центра ВСУ - не забудьте также и ему выразить слова соболезнования.
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Честь, совесть, долг, Родина - вот об этом надо найти время подумать в такой день. Или посмотрите просто на фото человека, который ради этих принципов пошел на смерть, посмотрите…
Если, конечно, Верховный главнокомандующий намерен к нам вернуться и намерен таковым быть.
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Вот так.... Это слова Посла Франции!

А хозяин Клована, Беня, пообещал забыть за 10 лет!!!!

И кто Патриот Украины? Совсем обнаглела ЗЕленая шваль.
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