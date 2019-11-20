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 Політика України
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Все про:ГПУ (3370) Порошенко (9993) Портнов (157) Рябошапка Руслан (199) Офіс Президента (166) Лємєнов Олександр (6)

 Портнов назвав Рябошапку і керівництво ГПУ "гомосексуалістами"

Заступник глави Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов після візиту до Офісу Президента запропонував "шановним гомосексуалістам Генеральної прокуратури" збиратися до в’язниці.

Про це він написав у telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Портнов прокоментував слова члена кадрової комісії ГПУ Олександра Лємєнова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс президента знайшов час для зустрічі з "адвокатом і журналістом" Портновим. Сподіваюся, вони вкажуть, хто саме зустрівся з ним, - журналіст Ткач

"Через ДБР Портнов намагається поквитатися з Порошенком за те, що протягом п'яти років не міг повернутися в Україну, - заявив член кадрової комісії ГПУ Лємєнов, обраний туди нещодавно Русланом Рябошапкою за квотою гомосексуалістів.

Шановні гомосексуалісти Генеральної прокуратури, а у вас випадково немає конфлікту інтересів, однією рукою розставляти в ГПУ кадри, а другою робити політичні заяви у справах ДБР щодо Порошенка, які залежні від вас прокурори розглядатимуть у межах процесуального керівництва за слідством?

Може, вам до в’язниці час збиратися за здійснення тиску на слідство? Чи з вас немає чого питати, бо ви за спеціальною квотою призначені?" - написав Портнов.

Портнов назвав Рябошапку і керівництво ГПУ гомосексуалістами 01

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Лємєнов відреагував у Facebook на ці слова сміхом.

Нагадаємо, ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов опублікував у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

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На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

18 листопада в Офісі Президента повідомили, що Портнов звернувся зі своїми аргументами щодо погроз на адресу журналістів "Радіо Свобода": вони прийняті до відома.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160668
 
   
 Топ коментарі
 
При Пете боялся носа в Украину показать, при ЗЕкловуне ходит в охвис припиздента как к себе домой...А ЗЕкловун сиплая крыса с бабой Люлей грызёца, цирк на всю страну устраивает.
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после визита в Офис президента

Это всё что нужно знать про эту сепарскую шоблу ЗЕлёной погани ...
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А шо, нє ?
Ти подивимь як він знущається над ними

В якій країні можеа зустріти подібну зухвалість ?
Отже має надійний дах
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в мене питання - допоки прокуратура терпітиме знкщаннята тички цієї особини ?
чи не час прихопити його за ніжні місця ?
ганьба якась
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ЕГО В КГБ НАУЧИЛИ В ПДРАХ РАЗБЕРАТЬСЯ )))
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Почему?
Он уголовник и гопник.
Для таких подобное заявить совершенно нормально.
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ооо.... так 73 и портного избирали, не только богдана
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"Портнов назвал Рябошапку и руководство ГПУ "гомосексуалистами" "

Вот сразу видно в Портнове человека культурного, образованного, какие сложные слова знает и пишет их грамматически правильно!
Каким бы был Портнов профессором Конституционного Права.
Жаль, что уголовник.
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"...Мадемуазель Собак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесятти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке не могло даже присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм."
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Портнов ствл серым кардиналом Украины, он определяет внутреннюю политику Украины.
Скоро, видимо, Украина с почестями будет встречать Януковича
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Может наконец главный зелебоба ответит на вопрос - КТО ТАКОЙ это портнов, что он ногой открывает двери и делает на всю страну скандальные заявления.
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===Осенью Евросоюз получил письменное сообщение об отсутствии у правоохранительных органов Украины процессуальных действий против братьев Клюевых и Андрея Портнова по обвинению в растрате[26]. Санкции ЕС против Андрея Портнова были отменены 5 марта 2015 года[27].===
А кто же тогда был президентом и спустил на тормозах, наверное, бесплатно, все дела против януковичей?
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Во время расстрелов на Майдане Портнов был зам главы АП, тогда был приказ задействовать войска против майдановцев, вот интересно, от кого он исходил, и кто его юридически готовил. И кто юридически оформлял узурпацию власти Януковичем, и кто писал диктаторские законы 16-го января
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Портнов назвал Рябошапку и руководство ГПУ "гомосексуалистами" - какой-то Василишин на youtube говорит, что в СН только геи, евреи и русские.
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И ведь, ...ука, не поспоришь. А что такое квота гомосексуалистов?
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по-моему, семантически это, все же, жопа...
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Это да, Виталик, завертел ты и намутил себе на статью...
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Не усложняй. Когда евреи в одном кубле уживались? Так что все по плану Портнов назвав Рябошапку і керівництво ГПУ "гомосексуалістами" - Цензор.НЕТ 4033
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Вот интересно, Рябошапка посадит Портнова, или сглотнёт? Ставлю на второе как 2:1
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Маланец Портняжка опускает хохла Рябошапку Портнов назвав Рябошапку і керівництво ГПУ "гомосексуалістами" - Цензор.НЕТ 8650 Чудово! Жду продолжения!
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Хохол для чегото купил диплом соломонов ого университета.
Хочет примазаться к титульной нации?
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Титульная нация в Украине - украинцы.
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То при мальдивском барыне были украинцы.
Забудьте!
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Таким образом он пытается отмазать перед гейропой.
На самом деле они скотоложцы
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Так воно чи не так можна лише здогадуватися . Але, якщо Генпрокурор проковтне цю образу від якогось там портняжки то в чомусь так воно виходить і є. Що особисто мене абсолютно не здивує, пам'ятаючи запевнення Моніки Зелінскі про "свого стопроцентного"і схильність цієї "чувіхі" до оточення з нетрадиційною сексуальною орієнтацією 😕
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Шапито в масштабах всей страны Пробили очередное дно Что ни день то здрасьте Портнов назвав Рябошапку і керівництво ГПУ "гомосексуалістами" - Цензор.НЕТ 6390
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Портнов еще до президентства Януковича был завербован спецслужбами России. А после того как свергли вора Януковича Портнов сбежал в Москву, где некоторое время он там жил и плотно сотрудничал с людьми Суркова и спецслужбами РФ. Но у русских на Портнова были большие планы, как на талантливого негодяя. А для отмывания с Портнова грязи и самое главное консервации, его забросили за границу для, так называемого отстоя.

После прихода к власти Зе! его, с помощью Коломойского снова внедрили в Украину со спецзаданиями Кремля.

Задачи Портнова:
- захватывать суды и подминать их под свое управление;
- подчинить себе ДБР, правда Труба с удовольствием согласился на сотрудничество с Портновым;
- открывать по любому поводу дела на патриотических людей, запугивая таким образом других, что бы не сопротивлялись в случае следующего силового наступления Путина;
- с помощью судов подмять под свое влияние Президента Украины.

Стоит только посмотреть на Портнова и вы увидите, что между его рог, которые ему лично подарил сатана, можно в тумане рассмотреть лик Путина.
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Уважаемые гомосексуалисты/ За время пребывания за границей Портнов стал по европейски толерантен к сексменьшинам и их сторонником.
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Рябошапка сотрудничает с Порошенко, там есть договоренность не трогать его, сейчас Слуга, Порох и его Голос проголосовали за фактическоое снятие с должности Трубы, который открыл 12 дел по Пороху и мешает договорняку
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Ну, пусть они предоставят справку что это не так. Ляшко такие справки выдает? 😀🎈
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Донецкий вумник боиться выпасть из тусовки.Комплекс зазнайства..Его надо посадить в СИЗО,как Пашинского,лет на 5,за какую -нибудь мелочь.Найти соответствующего судью.Очень похож по манере поведения на блохера -дипутата дубиньскаго.
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панове, а ви звернули увагу на те, що в усієї цієї наволочі всі жарти пов'язані лише з сексуальними перверзіями та звинуваченнями когось у цьому? Таке враження, що все це в їхніх головах, що вони так і не знають що таке справжній секс. Портнов назвав Рябошапку і керівництво ГПУ "гомосексуалістами" - Цензор.НЕТ 7791
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Да уж,я смотрю они на его слова даже боятся реагировать, бедняшки какие.
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Совсем обезьянка охренела.
Пора на зону этого петушару!
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