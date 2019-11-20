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 Політика України
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Все про:компенсації (140) Росія (20958) США (5856) Зеркаль (203) Міжнародний суд ООН (90)

 Якщо суд ООН визнає РФ країною, що фінансує тероризм, це вплине на її відносини зі США і надасть Україні перспективу компенсації збитку, - Зеркаль

Якщо Росія програє в суді ООН, то її на міжнародному рівні визнають країною, яка фінансувала тероризм. Це не тільки погіршить бізнес-відносини зі США, але й надасть Україні можливість порушувати питання про компенсацію збитків.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеркаль, якщо Росія програє суд насамперед понесе міжнародну правову відповідальність. І це може позначитися на її відносинах зі США.

"Росію визнають винною у фінансуванні тероризму. Росія себе позиціонує як головний борець з тероризмом. І США мають з нею співпрацювати чому? Тому що вони основний гравець на полі боротьби з тероризмом. А як можна співпрацювати з країною, яка фінансує тероризм? І в Конгресі є декілька проєктів, наприклад, щодо визнання Росії країною, що фінансує тероризм і заборони ведення з нею взагалі будь-яких бізнес-відносини", – пояснила Зеркаль.

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Вона додала, що якщо говорити примітивно, то це може призвести до припинення торгівлі між США і Росією.

Також дипломатка наголосила, що після рішення суду Україна зможе говорити і про стягнення компенсацій.

"Звичайно, що ми не знаємо, де буде Росія у 2022 році, а де будемо ми, і що буде у світі. Але після рішення суду того ми ще можемо (я думаю, що і маємо) поставити запитання щодо компенсації за збитки у зв’язку з фінансуванням Росією тероризму на території України. Це питання ставиться після того, як встановлюються факти і визнаються дії порушення", – зазначила Зеркаль.

Заступниця міністра додала, що компенсації стосуватимуться не тільки фінансування тероризму, а й расової дискримінації в Криму.

"Я більш ніж впевнена, що всі факти, які ми вкладали у меморандумі щодо расової дискримінації в Криму, також знайдуть своє підтвердження і будуть прийняті судом як порушення", - підтвердила Зеркаль.

На питання журналіста, чи "вжарить Україна Росію на гроші або на "посадки" після рішення суду і чи не завершиться все тільки світовим визнанням РФ агресором, Зеркаль наголосила, що все ж таки вона дипломатка і тому висловлюється відповідними фразами. Однак після цього додала: погоджується, що "вжарити треба".

"Вжаримо-вжаримо! Якщо дозволять, то вжаримо! І я була б дуже задоволена, якби мені дозволили вжарити!" – наголосила Зеркаль.

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Зеркаль пояснила, що після оголошеного у листопаді 2019 року рішення суду росіяни мають багато чого розповісти у своєму меморандумі: як вони попереджали і не допускали фінансування терористів на території України, як вони вели слідство, як вони переслідували тих, хто фінансував тероризм в Україні, як вони не допускали збирання фондів, як вони з нами співпрацювали в рамках міжнародної допомоги.

"Звичайно, що вони будуть говорити, що це взагалі не акти тероризму, що це у нас громадянська війна. Але все рівно їм треба буде наводити факти. Наприклад, щодо 53-ї бригади, яка завезла "БУК". Як вони розслідували це завезення "БУКу" в Україну, що вони зробили. Більше того, вони мають нам надати інформацію в своєму меморандумі, як вони розслідували заклики до фінансування, які були зроблені Зюгановим, Жириновським. Як вони розслідували і притягали до відповідальності їх. Як вони розслідували роль Шойгу в постачанні зброї в Україну", – наголосила заступниця міністра.

Вона підкреслила, що всі факти, які наведені не тільки в українському меморандумі, а й в доказовій базі, яка була разом із меморандумом подана до суду, – всі свідчать про те, що фонди збиралися, зброя постачалася, що 53-та бригада в’їхала на територію України.

"Є відповідне повідомлення Bellingcat, яке підтверджує все з усіма фактами. Є матеріали слідчої групи, яка розслідує збиття Боїнгу. Все це їм доведеться не просто коментувати, а наводити докази. Які виходять поза межі тільки скріншотів з їх пропагандистської машини", – підсумувала дипломатка.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160666
 
   
 Топ коментарі
 
Чтобы там не говорил, но у Петра была выстроена очень неплохая внешнеполитическая линия Украины...Это была его фишка.... Были привлечены неплохие юристы-международники и дипломаты... Та же Зеркаль, Гопко, Ельченко, делегация Украины в ПАСЕ.... Даже этот Пристайко был замминистром в МИДе Порошенка.......

Но как говорится.... шо было, то сплыло..... У команды криворожских Зебланов с этим явный напряг, хоть Юзика посылай в ООН или ПАСЕ)))))))
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По всему видно, что Елена Владимировна Зеркаль единственная порядочная особа в этом серпентарии "Слуг народа"
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Гончаренко на ютубе сказал, что Зеркаль уходит в отставку.
Скорее всего, кагебист Дристайко её выживает, потому что боится конкуренции,
а она результативна, прекрасно выглядит, держится и могла бы более чем достойно представлять страну и как министр, и как посол в США.
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При цьому сама Олена Зеркаль хоче звільнитися із своєї посади, бо не бачить для себе перспектив. Тобто вона сама не вірить у те, що Україні будуть допомагати.
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Зеркаль рассказала, когда уволится из МИД
Зеркаль рассказала, когда уволится из МИД - Фото
Елена Зеркаль (фото - пресс-служба Суда ООН)
19.11.2019, 21:59 71 1
Оставаться в ведомстве нынешняя замминистра не хочет
Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала, что намерена уволиться с должности, как и собиралась ранее, вероятно, со следующей недели. Об этом она сказала в эфире 24 канала.

Чиновница пояснила, что на текущей неделе "выполнит последнее задание" - проведет процессуальное слушание в Гааге по делу об агрессии РФ в Керченском проливе. "И все, как я и обещала (уйдет с должности, - ред.)", - сказала она.

На вопрос, не хочет ли Зеркаль остаться в МИД как часть системы, которая может сопротивляться России, она ответила: "Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента". Замминистра также заверила, что на момент инаугурации Владимира Зеленского не видела себя в Офисе президента, а указ о ее назначении в МИД вышел до того, как с ней это обсудили.
https://news.liga.net/politics/news/zerkal-rasskazala-kogda-uvolitsya-iz-mid
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При чому тут одне до другого?
«Гдє імєніе, і гдє вода?» (с)
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Тобто ти запитуєш де зв'язок між її бажанням не працювати і її словами про допомогу Україні?
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Вона не це мала на увазі. Вона дала зрозуміти, що до влади в Україні прийшли зрадники.
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.... "Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента"... Явно она имеет ввиду, что нынешняя система управления страной, в том числе и на международной арене, не соответствует интересам страны и подчиняется прямым указам президента, что также говорит о узурпации власти в одни руки без разделения на независимые друг от друга исполнительную, судебную и законодательную.
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Я ее понимаю . При такой власти как сейчас , выигрыш в суде может поверить только дэбил . Эта власть оккупационная для Украины .
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бандеровско-фашистская Хунта в смысле?
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уф, успакоил, а то Гончарук уже вспотел.
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Если на фронте перестанут стрелять, знайте, что президент Украины - предатель.
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"Тобто вона сама не вірить у те, що Україні будуть допомагати."

Тому що у тій зе-команді є "полезные идиоты":

Если суд ООН признает РФ финансирующей терроризм страной, это повлияет на ее отношения с США и предоставит Украине перспективу компенсации ущерба, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7138

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если это случится, Рачка из -за паребрика живой уже не выберется.
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Маловероятно, так как Европа сидит на газовой игле. После признания страны спонсором терроризма им придется отказаться от закупки газа, что скажется на экономике европейских стран. В США тоже не пойдут на такую открытую конфронтацию с европейскими правительствами.
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А ще при такій зевладі нас в ООН перестануть чути.
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Чтобы там не говорил, но у Петра была выстроена очень неплохая внешнеполитическая линия Украины...Это была его фишка.... Были привлечены неплохие юристы-международники и дипломаты... Та же Зеркаль, Гопко, Ельченко, делегация Украины в ПАСЕ.... Даже этот Пристайко был замминистром в МИДе Порошенка.......

Но как говорится.... шо было, то сплыло..... У команды криворожских Зебланов с этим явный напряг, хоть Юзика посылай в ООН или ПАСЕ)))))))
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Юзика накормить преловкой с горохом и в кремль Если суд ООН признает РФ финансирующей терроризм страной, это повлияет на ее отношения с США и предоставит Украине перспективу компенсации ущерба, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6593
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Если так произойдёт с решением суда, то это звиздец, которого больше всего боится кремль! Это отобразится во всех учебниках по истории что не вырубить и топором!
Для кремля это смерти подобно. По-моему, этого недопонимают в мире.
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Не один кремль этого боится. В Гейропе не менее озабочены и обеспокоены. И на сей раз (в кои-то веки раз!!!) всерьёз, по-настоящему.
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Джокер опубликовал переписку с заместителем министра Клитиной, вокруг которой разгорелся скандал https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru/dzhoker_opublikoval_perepisku_s_zamestitelem_ministra_klitinoj_vokrug_kotoroj_razgorelsja_skandal_n1236472/amp
В особенности мне понравилось за гончарука
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Гончаренко на ютубе сказал, что Зеркаль уходит в отставку.
Скорее всего, кагебист Дристайко её выживает, потому что боится конкуренции,
а она результативна, прекрасно выглядит, держится и могла бы более чем достойно представлять страну и как министр, и как посол в США.
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Іде у відставку, бо бачить, що в МЗС вона більше не потрібна. Якщо 9 грудня відбудеться зустріч в нормандському форматі, то велика вірогідність того, що 12 грудня ЄС частково зніме санкції з Росії. А все інше справа часу.
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Взагалі-то основні санкції Московія отримала за Крим.
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Если Зеркаль подаст в отставку, значит в МИДе проворачивают тёмные делишки и с Трампом,
и с Макроном, и с Меркель, и с Лавровым, и они боятся свидетелей, тем более таких компетентных.

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Путин чихал на все эти суды и не даст ни копейки, а будут сильно приставать - вслед за Ким чен Ыном потрясет ядерной бомбой
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По всему видно, что Елена Владимировна Зеркаль единственная порядочная особа в этом серпентарии "Слуг народа"
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козломордые и зебилы сделают все чтобы этого не произошло
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Ермак Пердакович!? Куда смотрим!?!? Ведь-таки и ПРИЗНАЮТЬ!?!? И шо карла - Пыня тебе на это скажет!? Подсуетись, хороняка!
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Сивохи і Єрмаки зроблять все, щоб цього не сталося.
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Олена Зеркаль заявила, що піде з посади в Міністерстві закордонних справ, бо вона не готова дружити з Росією. ЦЕ позиція послідовна і гідна патріота України. А зебіли дружать і здають інтереси держави ворогу. Ця позиція зрадника України. Це зрада і під час війни карається по крайній мірі розстрілом. Зебіли ви підписуєтесь під розстрільною статтею. Прийде час і будете відповідати
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