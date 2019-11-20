 На Дніпропетровщині транслюються заборонені телеканали РФ і "Новоросії", - волонтерка. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка Катерина Чижик, інформує Цензор.НЕТ.

"А тим часом у Дніпропетровській області по Т2 йде трансляція "раша і сєпар ТВ". Це й є інформаційна капітуляція. Якщо ми допустимо зомбування громадян через ворожі канали", - написала вона.

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Волонтерка закликала жителів Новомосковська, смт Черкаське, смт Гвардійське перевірити, а у випадку трансляції в цифрових тюнерах Т2 каналів Росії і "Новоросії" - зафіксувати це можливими засобами і звернутися в Службу безпеки України на гарячу лінію.

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