 На Дніпропетровщині транслюються заборонені телеканали РФ і "Новоросії", - волонтерка. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка Катерина Чижик, інформує Цензор.НЕТ.
"А тим часом у Дніпропетровській області по Т2 йде трансляція "раша і сєпар ТВ". Це й є інформаційна капітуляція. Якщо ми допустимо зомбування громадян через ворожі канали", - написала вона.
Волонтерка закликала жителів Новомосковська, смт Черкаське, смт Гвардійське перевірити, а у випадку трансляції в цифрових тюнерах Т2 каналів Росії і "Новоросії" - зафіксувати це можливими засобами і звернутися в Службу безпеки України на гарячу лінію.
Но я вот точно знаю,что если такую хрень пристрелить,то вторая такая хрень вряд ли появится.
..ядские зеленые дрищи!!!
ні-бо може забудемо...але-не пробачимо...!!!
Мы жили на Прикарпатье, там всегда ловилась Польша, интересное было ТВ на фоне совковой нудоты.
Так что, это не СССР был?
реакції сбу --- нуль
руки прочь!!!!!!!!!
Янелох мы пабароли каррупцию!
-Зарплата в конвертах в ВР
-Гос охрана у Богдана
-зам министра за по@бацца
-родственники и знакомые на руководящие должности
-Депутатская банда в Кривом Роге
-Поездка на Ниагару
-Пресс конференция в ресторане
Это все не коррупция,ета жисть!
Но думаю, что в населенных пунктах расположенных у границы с донецкой областью все же возможен прием сепарского тв.
И вообще надо не каналы кодировать, а улучшать контент нашего телевидения а то куда ни глянь, то там брызгают слюной то Медведчук, то Рабинович, то Нюська Герман, то Бойко или Шуфрич и прочие регионалообразные представители нашей мафии..