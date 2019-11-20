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 Політика України, Події
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Все про:Дніпропетровщина (615) інформаційна війна (213) пропаганда (1285) телебачення (376)

 На Дніпропетровщині транслюються заборонені телеканали РФ і "Новоросії", - волонтерка. ФОТО

У Дніпропетровській області через цифрові тюнери Т2 транслюються заборонені телеканали РФ і бойовиків на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка Катерина Чижик, інформує Цензор.НЕТ.

На Дніпропетровщині транслюються заборонені телеканали РФ і Новоросії, - волонтерка 01

"А тим часом у Дніпропетровській області по Т2 йде трансляція "раша і сєпар ТВ". Це й є інформаційна капітуляція. Якщо ми допустимо зомбування громадян через ворожі канали", - написала вона.

На Дніпропетровщині транслюються заборонені телеканали РФ і Новоросії, - волонтерка 02

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Волонтерка закликала жителів Новомосковська, смт Черкаське, смт Гвардійське перевірити, а у випадку трансляції в цифрових тюнерах Т2 каналів Росії і "Новоросії" - зафіксувати це можливими засобами і звернутися в Службу безпеки України на гарячу лінію.

На Дніпропетровщині транслюються заборонені телеканали РФ і Новоросії, - волонтерка 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160665
 
 
 Топ коментарі
 
потому что зеля, беззубое чмо...
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Сивуха шо-то тер про какие-то стратегии... Неужто подсуетился?
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он должен только своим родителям! ............................................................ ну и один корпоратив Юлии Тимошенко )))
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он должен только своим родителям! ............................................................ ну и один корпоратив Юлии Тимошенко )))
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ага это "зеля" телевышку на донбассе 5(!) лет строил!!!
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дак теперь уже точно никто строить не будя...будем "мириться"...
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и что ? тут из Киева каналы мертветчука 24 часа в сутки вещают кремлевскую пропаганду и все ок народу нравится
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кстати да ..... и по радио тоже вещает это ватное гавно уже не первый год.
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Сивуха шо-то тер про какие-то стратегии... Неужто подсуетился?
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Каждая такая хрень имеет имя и фапмилию.
Но я вот точно знаю,что если такую хрень пристрелить,то вторая такая хрень вряд ли появится.
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ЗЕбубачке некогда, он по привычке решил с бабой Юлей в остроумии посоревноваца...а каналы..то не на часи.
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поговаривают что ему подарили Рояль с короткими клавишами .......
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Передайте волонтеру-идиоту. что трансляция может идти из Донецка. где стоит 400 метровая антенна и сигнал нормально валит на 150-200 км
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Тактика тысячи дырочек в плотине...
..ядские зеленые дрищи!!!
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Та пофиг. Зейобикам важно в местными СМИ разобраться потому что они их рейтинг роняют.
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Местные СМИ надо ликвидировать, там остались коммунистические недобитки.
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Цензор тоже местное СМИ если что) Я про тех кто правду пишет ну и получается критикует новую власть.
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громада...! нас уже давно тихцем готують до -"мі же братья"...показ "Сватів",а тепер і анонс російського серіала "Кухня"- це повільне зтерання нашой самосвідомості як незалежних громадян Незалежної України...це метод який випробували при допомозі серіалу-"Слуга народу"...а вже ж "проканало"... тому й пан Сивохо на цій "хвилі" пропонує -"давайте прастим"...
ні-бо може забудемо...але-не пробачимо...!!! На Днепропетровщине транслируются запрещенные телеканалы РФ и "Новоросии", - волонтер - Цензор.НЕТ 9832
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Ну и что, на Закарпатье в некоторых районах там вообще все на иностранном, фактически это уже не Украина, хотя формально и считается ею.
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бред какой...
Мы жили на Прикарпатье, там всегда ловилась Польша, интересное было ТВ на фоне совковой нудоты.
Так что, это не СССР был?
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Яке "уже". Там і в кінці 60-х ТВ показувало і мадярське, і чеське і інше. Дуже вразило, що співак якогось гурту пристрастно і гучно співав, а хазяїн ( там і жителі знають по кілька мов) пояснив, що пісня про "кислий виноград". Ведучі новин західних були розкуті, усміхнені, а наші, з Москви, як роботи.
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А смысл им запрещать если рашисты украинский язык не понимают, там блокируют сайты, сажают за репосты и судят за лайке. О чем ты пишешь? И просто ради интереса, какие там кабельные компании транслируют украинские каналы?
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А вы шо дЫбилы? Может как совки восстановите глушилки как раньше против радио "Свобода" и "Голосов"? Вам что жалко? Если в интернете- смотри-нехочу и на спутниковых тарелках можно всем так почему крайним сделали тюнер Т2???
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Если бы не бдительный волонтер, мы так никогда бы и не узнали, что на Днепропетровщине телевещательный беспредел. Из всей Днепропетровщины только один, и то, наверное заезжий волонтер, заметил. И еще скрины выставил, а то не поверили бы. В общем, молодец. Пусть прокатится в другие области и доложит...конечно же с фотками.
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да скоро масса народу повернет тарелки на кацап спутники, ибо платить за тюнера и так называемый "качественный контент"( ахаха, а он есть?) многие не станут, лично я не собираюсь, буду становиться ватником, тем более все к тому идет
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ще з літа говорили, що сруцтв ретранслюється певними операторами.
реакції сбу --- нуль
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не мешайте маме моники смотреть любимое ТВ!!!!!!!!!
руки прочь!!!!!!!!!
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Та немає проблеми. До прикладу, у Покровську є українські канали, а їх мало хто дивиться. Так, як і тут -- ніхто не змушує дивитися антиукраїнські канали. Я взагалі переключаю на україномовні, бо їхній язик піднімає тиск.
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Покупала кконфеты на поминки и офигела , в Днепре полно конфет из Москвы, на вопрос чьи это конфеты продавцы до усеру пытаются доказать что они белорусские.
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Да росиянские каналы смотрят по всей Украине и даже во Львове через спутниковое ТВ! Это факт!
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А сейчас сделают спутниковое УкрТВ платным, вообще будут смотреть только рашку)))
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Дмитрий‏ @dmitriypaut

На Днепропетровщине транслируются запрещенные телеканалы РФ и "Новоросии", - волонтер - Цензор.НЕТ 2402

Янелох мы пабароли каррупцию!
-Зарплата в конвертах в ВР
-Гос охрана у Богдана
-зам министра за по@бацца
-родственники и знакомые на руководящие должности
-Депутатская банда в Кривом Роге
-Поездка на Ниагару
-Пресс конференция в ресторане
Это все не коррупция,ета жисть!
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тут всё в порядке вещей, если 92% народо-населения решило под руский мир ложится, то к этому и стремимся !
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Живу в Днепропетровщине. Зомбибокс смотрю редко. Недавно настраивал другу Т2 приставку. Работали все 32 канала . Обычный набор украинских каналов. Упомянутых автором каналов нет и в помине.
Но думаю, что в населенных пунктах расположенных у границы с донецкой областью все же возможен прием сепарского тв.
И вообще надо не каналы кодировать, а улучшать контент нашего телевидения а то куда ни глянь, то там брызгают слюной то Медведчук, то Рабинович, то Нюська Герман, то Бойко или Шуфрич и прочие регионалообразные представители нашей мафии..
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Це ПЗДЦь, а СБУ у Дніпровській області ТБ не дивиться?
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вы ещё интернет запретите, олухи. кто сейчас телевизор смотрит ?
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Может поэтому на форуме многоВАТО проватных любителей нынешнего из Днепра? Или просто воздух в городе такой...
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