 "Це був жарт": Данилюк про пропозицію Віндману очолити Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Екссекретар РНБО України сказав, що пам'ятає, як одного разу говорив з Віндманом про посаду міністра оборони. Це сталося під час їхньої розмови про те, як вони жили недалеко один від одного ще за часів СРСР. І тоді Данилюк нібито жартома сказав Віндману, що він має влаштуватися на роботу міністра оборони в Україні.
"Ми обоє усміхалися і сміялися. Це був явно жарт", - сказав Данилюк.
Данилюк зазначив, що не зміг би серйозно запропонувати Віндману цю посаду без прямого підпису президента Зеленського.
Нагадуємо, Віндман під час публічних слухань у Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа заявив, що колишній секретар РНБО України Данилюк тричі пропонував йому очолити Міністерство оборони України.
Трепачи.
но народ Украины.скоро эту 'шутку' исправит
Стандартная фуйня: задумать говнище,катнуть пробного шарика и громко верещать:
"вы нас нитак понели"
9 минут! Ровно за 9 минут до проезда кортежа Зеленского перекрывают мост Патона, набережную в 4 полосы - а это почти весь левый берег Киева ждёт 9 минут!!! Стоит весь Печерск... Стоят скорые, опаздывают люди и все ради ОДНОГО КОРТЕЖА.
Львовский метрополитен @natohawks
Ахренеть #НовеОбличчя! Избранный по 153 округу народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в 90-е годы отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней
Ronin @ligovs
Ну як вам, зебіли, подобається обирати до ради педофілів, які дітей ґвалтують? Ця банда повинна у тюрмі сидіти, а не в Раді! Що там Рябошапка скаже, може знову нічого страшного, що він приховав таку статтю?
Еспресо @EspresoTV
• Новосад: в Україні більше вчителів, ніж потрібно
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• ДБР вважає, що Порошенко публічно закликав повалити самого себе, - адвокат Головань
NEWSUA Ми ж Вас попереджали! @politkyxnya
• Новосад пропонує перевести вчителів на контракт
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Homer @ItechVK
Самка зелебоба неопредельонных годов на остановке торжествуя: - Порошенке выдвинули пидозру! Я, с трудом сдерживаясь и изображая нейтральность: - А за что хоть? - А КАКАЯ РАЗНИЦА! ХОТЬ БЫ УЖЕ ПОСАДИЛИ СКАРЕЙ! В этом вся их суть.
Volodymyr Horbach @horbachvolod
Дружній візит Андрія Портнова до Офісу президента - це символічне закріплення політичного реваншу янучар. Просніться! Це не сон.
Дарія @darspiwak
2014: Руслан Требушкин, мэр Димитрова на Донеччине: "Я благодарен Путину" 2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки. Цим сказано все...
Yes! Dopeless @_dopeless
Я так розумію, цирк з арештом Пороха буде проходити паралельно з нормандською зустріччю. Запитання: скільки відсотків українців займуть позицію: "чхати, що там на тій зустрічі, аби баригу посадили"?
Кам'янські 25 @************
Мій ранок почався з того, що зелейоби на роботі почали хизуватися,що зараз їх зелений патрон посадить Петра і «плокулола», а Вятровича викинули з ради,як ганебну вош... але після того,як я зачитав про сраку Трампа,в курилці зацарювала тиша! Тепер зелейоби шукають аргументи)
Моніка Левінськи @mykolayovych45
пам'ятаю,довбйоби писали про мільярди вкрадені Порошенком,а тут справа про втручання в роботу ВРП. це означає,що свинособаки,Портнов і "наша" нова влада,взагалі нічого не мають на Порошенка.
Volodymyr Ariev @VolodymyrAriev
Мене складно запідозрити в симпатії до Тимошенко. Чудово, навіть на собі знаю її політичні кульбіти. Але коли глава держави натяками глузує із зовнішнього вигляду жінки, це сором і ганьба! І цей сором він кидає на всю країну. У мене все.
Taras Berezovets @TarasBerezovets
А ведь если бы не слуги народа, мы бы, пожалуй, так никогда и не узнали, какое количество недалеких, жадных и бездарных людей живет с нами в одной стране. Уже за одно это открытие им стоит сказать «дякую, дуже дякую!».
Адам Смит @_Smithchenko
Разговаривал со знакомым - авторитетным социологом. Спросил про Зе. Он: "Мы рейтинги с лета не считали, но ГОВОРЯТ (в профессиональной среде), что СИЛЬНО упало..." (Мопед не мой, за что купил - за то и продаю)
Дана Сандо @Sandorovichd
Більшість в парламенті отримує хабарі в конвертах кожного місяця, группа депутатів посилаючись на президента вказують начальнику поліції Кривого Рогу як йому вести справи, а ДБР оголошує підозру П.О.Порошенку. Президент уклоніст, який вімивав гроші вкрадені у ПБ. Очищення влади?!
Just Do It @NataBelova
То есть, эти идиоты, кроме "кумовства", на Порошенко ничего не нашли. Очень хотелось бы послушать по каким конкурсам на должности были назначены зелины и бенины друганы, и половина 95-квартала.
Сергій Таран / Sergiy Taran @sergiy_taran
Міністр освіти Новосад заявила, що вчителів у нас «забагато». І тому наступного року треба, вочевидь, передбачити кошти на їх «сертифікацію». От, бачите! А ви, невдячні, казали, що у Зеленського у Бюджеті-2020 забули про вчителів із зарплатою у $4000!
Мойсейович @ViktorMoiseich
При Порохі не було думок не сплачувати податки та перевести бізнес за кордон. Зараз вже тони інфи прочитав про те, як це зробити. Чому зі своїх податків я винен спонсувати -ІгарьВалєрича -житло тещам слуг -донбасятину -поліцію -громадян рф -українофобів у всіх держустановах?
Сніжок @snizhok_snizhok
На медичну сферу Дніпра з бюджету виділено лише 200 млн грн, цього вистачить лише на перший квартал.. Тривожні новини повідомляє місцеве радіо.. Кінець епохи бідності..
С Меркель та же песня, чихвостят ее и считают агентом *****, но в новости о том как Зе пожаловался на неё Трампу, хватались за сердце и называли Меркель благодетельницей Украины, без которой никак
Александр Яневский@yanevskyy3 ч
Ничего зазорного в предложении Данилюка Виндману возглавить Минобороны Украины нет. Мы если бы Данилюк предложил такое Сергею Кужугетовичу - был бы смысл обсуждать новость.
Александр Яневский@yanevskyy18 ****.
29) Фиона Хилл отметила, что во время встречи 10 июля с Джоном Болтоном Александр Данилюк просил помочь с налаживанием работы СНБО Украины. Данилюк также просил помочь с оборудованием. СНБ не занимается такими вопросами - это прерогатива Госдепартамента.
Первый раз штоле назначают кого попало?
Кто у нас радник секретаря РНБО?