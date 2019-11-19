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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2946) США (5845) Данилюк Олександр (358) Віндман Александер (2)

 "Це був жарт": Данилюк про пропозицію Віндману очолити Міноборони

Колишній секретар РНБО України Олександр Данилюк стверджує, що жартома пропонував співробітникові Ради національної безпеки США Олександру Віндману очолити Міністерство оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Екссекретар РНБО України сказав, що пам'ятає, як одного разу говорив з Віндманом про посаду міністра оборони. Це сталося під час їхньої розмови про те, як вони жили недалеко один від одного ще за часів СРСР. І тоді Данилюк нібито жартома сказав Віндману, що він має влаштуватися на роботу міністра оборони в Україні.

"Ми обоє усміхалися і сміялися. Це був явно жарт", - сказав Данилюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мені добре відомий цей факт", - чиновник Білого дому Віндман підтвердив, що Путін поширював версію про "втручання" України у вибори в США

Данилюк зазначив, що не зміг би серйозно запропонувати Віндману цю посаду без прямого підпису президента Зеленського.

Нагадуємо, Віндман під час публічних слухань у Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа заявив, що колишній секретар РНБО України Данилюк тричі пропонував йому очолити Міністерство оборони України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160663
 
 
 Топ коментарі
 
свято наближається - шантрапа здувається

"Это была шутка": Данилюк о предложении Виндману возглавить Минобороны - Цензор.НЕТ 4305
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Это не шутки, это - данилюк талпайоп.
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Талпайобы 73%. В детстве не нашутились на горшке.
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свято наближається - шантрапа здувається

"Это была шутка": Данилюк о предложении Виндману возглавить Минобороны - Цензор.НЕТ 4305
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Эта шантропа хотя бы из Голливудских киношек должна бы давно уже знать, что "каждое ваше слово может быть использовано против вас".
Трепачи.
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Это не шутки, это - данилюк талпайоп.
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знаете так тенденция-Слуги народа=шутники...но не государственные служащие...и не патриоты...100%...это клиника... "Это была шутка": Данилюк о предложении Виндману возглавить Минобороны - Цензор.НЕТ 8227
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Речь идет об Агенстве Национальной Безопасности?
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Талпайобы 73%. В детстве не нашутились на горшке.
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""Слуга народа" Роман Иванисов тоже считает что он не насиловал а шутил .Источник: https://censor.net.ua/n3160655
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шутка!это зеЛя и остальные зеленые упыри!
но народ Украины.скоро эту 'шутку' исправит
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прицепить ему в шютку балайку и пускай ходит с ней... будет узнаваем)
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шутки так и сыплются и все от слуг и о слугах. Думала что 95 в стране, а оказалось страна в 95
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аж три раза??? Ты офигенный шутник тогда, прям душа компании))))))
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Тричі .Видно,вирішив що Віндману,як динозавру,з першого разу не дійшло.От такий він,квартальний гумор,діє лише на бидланів.
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Зеленосопливые тридварасы тупы и скучны. Предсказуемы на 2743 процента.
Стандартная фуйня: задумать говнище,катнуть пробного шарика и громко верещать:
"вы нас нитак понели"
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Roman Davydenko @RomanDmitrich
9 минут! Ровно за 9 минут до проезда кортежа Зеленского перекрывают мост Патона, набережную в 4 полосы - а это почти весь левый берег Киева ждёт 9 минут!!! Стоит весь Печерск... Стоят скорые, опаздывают люди и все ради ОДНОГО КОРТЕЖА.
Львовский метрополитен @natohawks
Ахренеть #НовеОбличчя! Избранный по 153 округу народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в 90-е годы отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней
Ronin @ligovs
Ну як вам, зебіли, подобається обирати до ради педофілів, які дітей ґвалтують? Ця банда повинна у тюрмі сидіти, а не в Раді! Що там Рябошапка скаже, може знову нічого страшного, що він приховав таку статтю?
Еспресо @EspresoTV
• Новосад: в Україні більше вчителів, ніж потрібно
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NEWSUA Ми ж Вас попереджали! @politkyxnya
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Homer @ItechVK
Самка зелебоба неопредельонных годов на остановке торжествуя: - Порошенке выдвинули пидозру! Я, с трудом сдерживаясь и изображая нейтральность: - А за что хоть? - А КАКАЯ РАЗНИЦА! ХОТЬ БЫ УЖЕ ПОСАДИЛИ СКАРЕЙ! В этом вся их суть.
Volodymyr Horbach @horbachvolod
Дружній візит Андрія Портнова до Офісу президента - це символічне закріплення політичного реваншу янучар. Просніться! Це не сон.
Дарія @darspiwak
2014: Руслан Требушкин, мэр Димитрова на Донеччине: "Я благодарен Путину" 2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки. Цим сказано все...
Yes! Dopeless @_dopeless
Я так розумію, цирк з арештом Пороха буде проходити паралельно з нормандською зустріччю. Запитання: скільки відсотків українців займуть позицію: "чхати, що там на тій зустрічі, аби баригу посадили"?
Кам'янські 25 @************
Мій ранок почався з того, що зелейоби на роботі почали хизуватися,що зараз їх зелений патрон посадить Петра і «плокулола», а Вятровича викинули з ради,як ганебну вош... але після того,як я зачитав про сраку Трампа,в курилці зацарювала тиша! Тепер зелейоби шукають аргументи)
Моніка Левінськи @mykolayovych45
пам'ятаю,довбйоби писали про мільярди вкрадені Порошенком,а тут справа про втручання в роботу ВРП. це означає,що свинособаки,Портнов і "наша" нова влада,взагалі нічого не мають на Порошенка.
Volodymyr Ariev @VolodymyrAriev
Мене складно запідозрити в симпатії до Тимошенко. Чудово, навіть на собі знаю її політичні кульбіти. Але коли глава держави натяками глузує із зовнішнього вигляду жінки, це сором і ганьба! І цей сором він кидає на всю країну. У мене все.
Taras Berezovets @TarasBerezovets
А ведь если бы не слуги народа, мы бы, пожалуй, так никогда и не узнали, какое количество недалеких, жадных и бездарных людей живет с нами в одной стране. Уже за одно это открытие им стоит сказать «дякую, дуже дякую!».
Адам Смит @_Smithchenko
Разговаривал со знакомым - авторитетным социологом. Спросил про Зе. Он: "Мы рейтинги с лета не считали, но ГОВОРЯТ (в профессиональной среде), что СИЛЬНО упало..." (Мопед не мой, за что купил - за то и продаю)
Дана Сандо @Sandorovichd
Більшість в парламенті отримує хабарі в конвертах кожного місяця, группа депутатів посилаючись на президента вказують начальнику поліції Кривого Рогу як йому вести справи, а ДБР оголошує підозру П.О.Порошенку. Президент уклоніст, який вімивав гроші вкрадені у ПБ. Очищення влади?!
Just Do It @NataBelova
То есть, эти идиоты, кроме "кумовства", на Порошенко ничего не нашли. Очень хотелось бы послушать по каким конкурсам на должности были назначены зелины и бенины друганы, и половина 95-квартала.
Сергій Таран / Sergiy Taran @sergiy_taran
Міністр освіти Новосад заявила, що вчителів у нас «забагато». І тому наступного року треба, вочевидь, передбачити кошти на їх «сертифікацію». От, бачите! А ви, невдячні, казали, що у Зеленського у Бюджеті-2020 забули про вчителів із зарплатою у $4000!
Мойсейович @ViktorMoiseich
При Порохі не було думок не сплачувати податки та перевести бізнес за кордон. Зараз вже тони інфи прочитав про те, як це зробити. Чому зі своїх податків я винен спонсувати -ІгарьВалєрича -житло тещам слуг -донбасятину -поліцію -громадян рф -українофобів у всіх держустановах?
Сніжок @snizhok_snizhok
На медичну сферу Дніпра з бюджету виділено лише 200 млн грн, цього вистачить лише на перший квартал.. Тривожні новини повідомляє місцеве радіо.. Кінець епохи бідності..
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Порохоботы, что с вами? Вы ж тут молнии метали, когда Данилюка уволили.
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Рассчитано на то что никто не помнит

С Меркель та же песня, чихвостят ее и считают агентом *****, но в новости о том как Зе пожаловался на неё Трампу, хватались за сердце и называли Меркель благодетельницей Украины, без которой никак
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У нас это национальное---удачно пошутить, посмеяться чуть над собой. Но есть ещё одно национальное---горько заплакать, осознав спустя время что шутили но не сделали. Последний шанс был в оранжевую эпоху в начала 2005 года набрать массово из своих бывших же граждан сильную команду из советников и непосредственно исполнителей во все основные профильные ведомства. Очень много бы не произошло что случилось позже. Многие бы нанятые даже бы работали за условные деньги. Польша так и сделала с Бальцеровичем---полная воля была дана. Когда так делают, то те кому дают сильные права и ответственность несут полную. Тогда и результат.
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Все правление блаЗЕня - одна большая не смешная ШУТКА!

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-это ми так шютим..-ничаво сибе шютка, винимай бистрее савсем дишать нечим!
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Не умеет шутить Данилюк - Виндман с трех раз не допер...
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Александр Яневский@yanevskyy3 ч

Ничего зазорного в предложении Данилюка Виндману возглавить Минобороны Украины нет. Мы если бы Данилюк предложил такое Сергею Кужугетовичу - был бы смысл обсуждать новость.
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А Данелюк має рацію. Саме американець може пересадити всіх наших муженків і гелетеїв з порошенками.
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Чесно? Я за те, щоб саме американець міг посадити. Саме американець. Я за диктатуру Джеймса Меттіса(Скаженого Пса)
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Александр Яневский@yanevskyy18 ****.

29) Фиона Хилл отметила, что во время встречи 10 июля с Джоном Болтоном Александр Данилюк просил помочь с налаживанием работы СНБО Украины. Данилюк также просил помочь с оборудованием. СНБ не занимается такими вопросами - это прерогатива Госдепартамента.
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Беда в том, что на Западе всех нас считают клоунами и ворами. И для них такое заявление, даже бывшего официального главы РНБО, есть очередным аргументом считать нас придурками... Печально.
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Самое оно для безмозглых восьмибитных приставок к телеку.
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Краще б заява Моніки в новорічну ніч 2019-го жартом була.
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Моя співробітниця, яка голосувала за Зе тепер говорить, що жити у цій країні неможливо і готується імігрувати. Ось така трансформація зеприхильників🐸
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не смог бы серьезно предложить Виндману эту должность без прямой подписи президента Зеленского/ а для передачи предложения Коломойского занять эту должность еврею Видману для каких своих игр никакой подписи Зеленского не нужно.
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Дурак. Если бы во главе минобороны были-бы такие безупречные люди как Александр Виндман -- то над Донбасом уже давно-бы полыхал Синьо-жовтий. И это всё потому что вы деляте людей на этнических Украинцев и всех остальных. Та й Муженко і буде ваш герой.
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Власть выбрали дураки, а способ увезти из страны дураков семью теперь ищут нормальные люди. ..........
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Мародерські тролі вже не вміють працювати, як нормальні люди? Порохоботи думають, що вони все життя будуть за гроші гадити а мережі по методичках?
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"Так это была просто шутка??? Не смей с коллективом шутить! "(с)
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В *********** все життя - суцільні жарти... Тепер от з країною жарти роблять..
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Какая ещё нахер шутка?
Первый раз штоле назначают кого попало?
Кто у нас радник секретаря РНБО?
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