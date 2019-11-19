 "Це був жарт": Данилюк про пропозицію Віндману очолити Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Екссекретар РНБО України сказав, що пам'ятає, як одного разу говорив з Віндманом про посаду міністра оборони. Це сталося під час їхньої розмови про те, як вони жили недалеко один від одного ще за часів СРСР. І тоді Данилюк нібито жартома сказав Віндману, що він має влаштуватися на роботу міністра оборони в Україні.

"Ми обоє усміхалися і сміялися. Це був явно жарт", - сказав Данилюк.

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Данилюк зазначив, що не зміг би серйозно запропонувати Віндману цю посаду без прямого підпису президента Зеленського.

Нагадуємо, Віндман під час публічних слухань у Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа заявив, що колишній секретар РНБО України Данилюк тричі пропонував йому очолити Міністерство оборони України.