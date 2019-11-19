 Разумков обговорив з прем'єром Чехії Бабішем активізацію співпраці з Вишеградською четвіркою. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Разумков подякував прем’єр-міністру Чеської Республіки за сталу підтримку України у питаннях територіальної цілісності і повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Він також висловився на підтримку активізації співпраці у рамках "Вишеградської четвірки", групи "Балтік плюс" та залучення до роботи цієї групи інших країн.

Разумков також поінформував Бабіша про особливості законодавчого процесу в українському парламенті, зауваживши, що за період від початку роботи Верховної Ради дев’ятого скликання вже ухвалено 86 законів.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Чехії наголосив на підтримці України. "Ми засуджуємо анексію Криму, підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Чехія беззаперечно на вашому боці", - зазначив він.

Бабіш також підкреслив, що обрання нових органів влади з величезним рівнем довіри дозволить Україні бути більш активною, аніж інші країни в Європі. Він передав запрошення від Голови Парламенту Чеської Республіки відвідати Чехію з офіційним візитом.

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