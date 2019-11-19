 Разумков обговорив з прем'єром Чехії Бабішем активізацію співпраці з Вишеградською четвіркою. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.
Разумков подякував прем’єр-міністру Чеської Республіки за сталу підтримку України у питаннях територіальної цілісності і повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Він також висловився на підтримку активізації співпраці у рамках "Вишеградської четвірки", групи "Балтік плюс" та залучення до роботи цієї групи інших країн.
Разумков також поінформував Бабіша про особливості законодавчого процесу в українському парламенті, зауваживши, що за період від початку роботи Верховної Ради дев’ятого скликання вже ухвалено 86 законів.
Своєю чергою, прем’єр-міністр Чехії наголосив на підтримці України. "Ми засуджуємо анексію Криму, підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Чехія беззаперечно на вашому боці", - зазначив він.
Бабіш також підкреслив, що обрання нових органів влади з величезним рівнем довіри дозволить Україні бути більш активною, аніж інші країни в Європі. Він передав запрошення від Голови Парламенту Чеської Республіки відвідати Чехію з офіційним візитом.
Excalibur Army - Czech Slovak BVP-M2 SKCZ Sakal Infantry Fighting Vehicle
Ермак украинцев явно держит за лохов
НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ УКРАИНЕ ГОТОВЯТ РУЦКИЕ СТРАТЕГИ. ???
Разумков также проинформировал Бабиша об особенностях законодательного процесса в украинском парламенте, отметив, что за период с начала работы Верховной Рады девятого созыва уже принято 86 законов. Источник: https://censor.net.ua/n3160661
-------------------------------------------------
Особливості у тому, що СН не читають законопроекти, але голосують за них.
княжеских, графских династий, писатели, генералы, белогвардейцы, бежавшие в
эмиграцию от большевиков. В нынешнее время в Чехии действуют многие российские
организации типа "Русская традиция" и т.п., и влияние таких
организаций в Чехии значительно.
В Праге, на Летенском поле, вновь собралось около 300 тысяч чехов, потребовавших отставки премьер-министра Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешовой.
Митинг собрал около 300 тысяч человек и продолжался два часа. Участники акции обвиняли премьера в причастности к коррупции и призывали оппозиционные партии к укреплению своего влияния на политическую обстановку в стране.
Чехи выражают опасения, что неподотчётность премьер-министра государственным и гражданским институтам может привести к отказу европейских партнёров от выделения Чехии средств из союзных фондов.
Протестующие подозревают Андрея Бабиша в попытках влиять на ход уголовного расследования по делу о его злоупотреблении финансами, полученными из средств Европейского союза.