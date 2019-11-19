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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Чехія (274) Вишеградська четвірка (23) Бабіш (12) Разумков Дмитро (281)

 Разумков обговорив з прем'єром Чехії Бабішем активізацію співпраці з Вишеградською четвіркою. ФОТО

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся з Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Разумков подякував прем’єр-міністру Чеської Республіки за сталу підтримку України у питаннях територіальної цілісності і повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Він також висловився на підтримку активізації співпраці у рамках "Вишеградської четвірки", групи "Балтік плюс" та залучення до роботи цієї групи інших країн.

Разумков також поінформував Бабіша про особливості законодавчого процесу в українському парламенті, зауваживши, що за період від початку роботи Верховної Ради дев’ятого скликання вже ухвалено 86 законів.

Разумков обговорив з премєром Чехії Бабішем активізацію співпраці з Вишеградською четвіркою 01

Своєю чергою, прем’єр-міністр Чехії наголосив на підтримці України. "Ми засуджуємо анексію Криму, підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Чехія беззаперечно на вашому боці", - зазначив він.

Бабіш також підкреслив, що обрання нових органів влади з величезним рівнем довіри дозволить Україні бути більш активною, аніж інші країни в Європі. Він передав запрошення від Голови Парламенту Чеської Республіки відвідати Чехію з офіційним візитом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія запросила Зеленського на зустріч Вишеградської четвірки

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160661
 
 
 Топ коментарі
 
В субботу 250-300 тысяч Чехов протестовали против пророссийского премьера Чехии , а ЗЕ и РОЗУМКОВ на подтанцовках у мацквы приняли изгоя в Киеве.
Ермак украинцев явно держит за лохов
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Новые друзья Украины- Лукашенко, Назарбаев, пророссийский молдованин, пророссийский премьер Чехии?
НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ УКРАИНЕ ГОТОВЯТ РУЦКИЕ СТРАТЕГИ. ???
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Ця стаття вже подібна статтям газети "Правда" радянського періоду.
Разумков также проинформировал Бабиша об особенностях законодательного процесса в украинском парламенте, отметив, что за период с начала работы Верховной Рады девятого созыва уже принято 86 законов. Источник: https://censor.net.ua/n3160661
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Особливості у тому, що СН не читають законопроекти, але голосують за них.
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Потрібно закупити у словаків та чехів нові БМП Шакал, для ЗСУ, бо наші старі БМП вже не витримують вибухів мін та снарядів, мають малу потужність двигунів, які потрібно розігрівати перед використанням за рахунок відкритого вогню, бо в них масло стигне навіть влітку!
Excalibur Army - Czech Slovak BVP-M2 SKCZ Sakal Infantry Fighting Vehicle
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В субботу 250-300 тысяч Чехов протестовали против пророссийского премьера Чехии , а ЗЕ и РОЗУМКОВ на подтанцовках у мацквы приняли изгоя в Киеве.
Ермак украинцев явно держит за лохов
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А вони і є лохи які посадовили на табуретку блазня. Хлєба і зрєліщ!
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Новые друзья Украины- Лукашенко, Назарбаев, пророссийский молдованин, пророссийский премьер Чехии?
НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ УКРАИНЕ ГОТОВЯТ РУЦКИЕ СТРАТЕГИ. ???
 показати весь коментар
 
 
Ця стаття вже подібна статтям газети "Правда" радянського періоду.
Разумков также проинформировал Бабиша об особенностях законодательного процесса в украинском парламенте, отметив, что за период с начала работы Верховной Рады девятого созыва уже принято 86 законов. Источник: https://censor.net.ua/n3160661
-------------------------------------------------
Особливості у тому, що СН не читають законопроекти, але голосують за них.
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А що там робить у них посольство ДЬІНЬІРЬІ?
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Не следует забывать, что у России с Чехией давние культурные связи. Например, в Праге на Ольшанском кладбище похоронены многие представители российских
княжеских, графских династий, писатели, генералы, белогвардейцы, бежавшие в
эмиграцию от большевиков. В нынешнее время в Чехии действуют многие российские
организации типа "Русская традиция" и т.п., и влияние таких
организаций в Чехии значительно.
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В Чехии прошла крупнейшая за 30 лет акция протеста
В Праге, на Летенском поле, вновь собралось около 300 тысяч чехов, потребовавших отставки премьер-министра Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешовой.

Митинг собрал около 300 тысяч человек и продолжался два часа. Участники акции обвиняли премьера в причастности к коррупции и призывали оппозиционные партии к укреплению своего влияния на политическую обстановку в стране.

Чехи выражают опасения, что неподотчётность премьер-министра государственным и гражданским институтам может привести к отказу европейских партнёров от выделения Чехии средств из союзных фондов.

Протестующие подозревают Андрея Бабиша в попытках влиять на ход уголовного расследования по делу о его злоупотреблении финансами, полученными из средств Европейского союза.
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