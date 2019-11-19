 Ексглава Апеляційного суду Чернушенко, якого в 2015-му підозрювали в роботі на ФСБ, подав позов проти Нацполіції і СБУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду Києва, позивач просить суд зобов'язати Нацполіцію виключити з бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України його персональні дані.

Серед інших вимог позову - визнати протиправною бездіяльність ГУ СБУ в Києві та Київській області та Нацполіції щодо невиключення з бази розшуку МВС персональних даних Антона Чернушенка.

Зараз вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 24 червня 2015 року ГПУ повідомила про підозру голові Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка. Він підозрювався в скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 376 і 375 Кримінального кодексу України - незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу, винесенні суддею свідомо неправосудного рішення. 30 червня ВР проголосувала за його арешт. Після цього одіозний суддя, який стверджує, що перебуває в Україні, безслідно зник. 8 липня Генпрокуратура оголосила його в розшук.

В оприлюдненій роздруківці окремих смс-повідомлень Чернушенка були вказані прохання (доручення) про те, які рішення потрібно приймати в тих чи інших справах, вказувалися також прізвища фігурантів справ.

10 липня він був відсторонений від посади.

Під час обшуку в кабінеті Чернушенка було виявлено та вилучено комп'ютерне обладнання, на якому була база автоматизованої системи документообігу суду, грошові кошти невизначеного походження, картки на 14 тонн пального, а також ключі від п'яти автомобілів.

Служба безпеки України перевіряла інформацію про те, чи був колишній глава Апеляційного суду міста Києва Антон Чернушенко співробітником Федеральної служби безпеки Росії.