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Все про:позов (255) Нацполіція (8524) СБУ (4912) Чернушенко (1) Окружний адмінсуд Києва (31)

 Ексглава Апеляційного суду Чернушенко, якого в 2015-му підозрювали в роботі на ФСБ, подав позов проти Нацполіції і СБУ

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов Антона Чернушенка до Національної поліції України та Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду Києва, позивач просить суд зобов'язати Нацполіцію виключити з бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України його персональні дані.

Серед інших вимог позову - визнати протиправною бездіяльність ГУ СБУ в Києві та Київській області та Нацполіції щодо невиключення з бази розшуку МВС персональних даних Антона Чернушенка.

Зараз вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 24 червня 2015 року ГПУ повідомила про підозру голові Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка. Він підозрювався в скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 376 і 375 Кримінального кодексу України - незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу, винесенні суддею свідомо неправосудного рішення. 30 червня ВР проголосувала за його арешт. Після цього одіозний суддя, який стверджує, що перебуває в Україні, безслідно зник. 8 липня Генпрокуратура оголосила його в розшук.

В оприлюдненій роздруківці окремих смс-повідомлень Чернушенка були вказані прохання (доручення) про те, які рішення потрібно приймати в тих чи інших справах, вказувалися також прізвища фігурантів справ.

10 липня він був відсторонений від посади.

Під час обшуку в кабінеті Чернушенка було виявлено та вилучено комп'ютерне обладнання, на якому була база автоматизованої системи документообігу суду, грошові кошти невизначеного походження, картки на 14 тонн пального, а також ключі від п'яти автомобілів.

Служба безпеки України перевіряла інформацію про те, чи був колишній глава Апеляційного суду міста Києва Антон Чернушенко співробітником Федеральної служби безпеки Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160660
 
 
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ничего удивительного, ведь на каналах мертвечука уже все побывали кому не лень. упырям была дана команда вылазить из щелей и стучать ложкой...
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а чо не сказано, де він є?
Я не здивуюся, якщо повернувся разом з портновим і спокійно вичікує на дебаркадері у Коломойського - https://espreso.tv/news/2019/11/19/portnov_zhyv_u_kolomoyskogo_na_debarkaderi_chornovol
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Це не проста справа.Швидше за все,цього корумпованого мудла реабілітують і закриють на нього справи взамін на покази проти Порошенка (15 липня ДБР відкрило за його заявами справу).Вони ще цього хабарника визнають політично переслідуваним.
Тут усе про цю сімейку (тато,синок і невістка): http://blog.prosud.info/koshova_olga_valentinivna.html
Вся мерзота з нір вилазить.Знадобилися...
Ексглава Апеляційного суду Чернушенко, якого в 2015-му підозрювали в роботі на ФСБ, подав позов проти Нацполіції і СБУ - Цензор.НЕТ 4102
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1.Судья всегда прав .
2.Если судья не прав .....
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"Подумайте, что если изменится политическая ситуация, что будет с вами". (Чернобук на заседании суда, март 2019г)
Источник: https://censor.net.ua/n3118745
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Доречі,а що там з розслідуванням вбивства Тимчука,який виклав інформацію про службу цього судді в фсб рф ? https://youtu.be/R8e26rNEtB8
Суддя-ефесбешник з території рф приїде давати покази на Порошенка.Нєожидано.
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