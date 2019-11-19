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 Політика України
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Все про:Данілов (8) РНБО (598) Вінніков Олександр (21)

 Росія відпрацьовує в Україні кібератаки, які направить проти Заходу, - РНБО

Росія відпрацьовує в Україні кібератаки, які пізніше спрямує проти країн Заходу. Про це 19 листопада заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з делегацією представництва НАТО в Україні на чолі з головою представництва Олександром Вінніковим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр РНБО.

"В Україні Росія відпрацьовує кібератаки, які в майбутньому можуть бути спрямовані проти країн – членів НАТО та Європейського союзу", – сказав він.

Данілов вважає, що Україна і НАТО мають активізувати співпрацю у сфері кібербезпеки.

Він додав, що досвід, який Україна здобуває в боротьбі з російською гібридною агресією, корисний для країн – членів НАТО.

Сторони обговорили практичні аспекти двостороннього співробітництва, зокрема матеріальну, технічну та консультативно-дорадчу допомогу, яку Україні надають у межах трастових фондів НАТО, зазначили у пресслужбі

Вінніков заявив, що Альянс підтримує територіальну цілісність України й далі продовжуватиме "спільну роботу на благо євроатлантичної інтеграції України". За його словами, НАТО й надалі буде допомагати Україні як у межах комплексного пакету допомоги, так і в питаннях підтримки реформи сектору безпеки та оборони.

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Росія відпрацьовує в Україні кібератаки, які направить проти Заходу, - РНБО 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160659
 
 
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Тому що в Україні досі немає єдиного потужного центра протидії атакам CERT. Побудували малесенький CERT в мережі Держспецзв'язку, але через той центр проходить тільки мікроскопічна доля трафіку українського сегменту мережі Інтернет! Потрібен великий та потужний центр CERT, який надійно захистить Україну від кібератак ворога! А для такого центру потрібно мати потужну точку обміну трафіком в Києві, в це потрібно вкласти десятки мільйонів доларів, подати канали з різних сторін з різних країн, забезпечити безперебійну роботу цих каналів та кабелів, відродити службу первинної мережі Укртелекому, яка оперативно ліквідовувала пориви на магістральних кабелях по всій Україні, зробити ще сотні технічних та організаційних заходів! Але немає кому всім цим займатись! На заступників міністрів інфраструктури призначають абсолютно випадкових дівиць, замість професіоналів!
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Схоже що Данілов про кібербезпеку, Інтернет та телекомунікації знає стільки ж скільки про туманність Андромеди!
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Як Чудово, що під прапором нашої держави виступає експерт- енциклопед Igor L! У будь-якій сфері держ діяльності він може надати беззаперечні та авторитетні судження! З ним - перемога наша!!!
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У перепалках між Зеленським і Тимошенко мене особливо обурює те, що Зеленський знайшов час на це у своєму щільному графіку, і не знайшов часу, щоб написати про смерть комбрига 128 бригади Євгена Коростельова.
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Думаєш це хвилює актора жанру сатири?
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Зеленский - "Потерь в армии Малороссии нет"
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Угроза реальна. Кацапские программисты очень сильны.
"Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич в шестой раз подряд победил на международном соревновании по программированию Google Code Jam, прошедшем в этом году в Сан-Франциско 9 августа"

Противостоять им могут только украинские спецы - наследники общей советской математической школы.
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