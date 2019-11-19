 Росія відпрацьовує в Україні кібератаки, які направить проти Заходу, - РНБО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр РНБО.

"В Україні Росія відпрацьовує кібератаки, які в майбутньому можуть бути спрямовані проти країн – членів НАТО та Європейського союзу", – сказав він.

Данілов вважає, що Україна і НАТО мають активізувати співпрацю у сфері кібербезпеки.

Він додав, що досвід, який Україна здобуває в боротьбі з російською гібридною агресією, корисний для країн – членів НАТО.

Сторони обговорили практичні аспекти двостороннього співробітництва, зокрема матеріальну, технічну та консультативно-дорадчу допомогу, яку Україні надають у межах трастових фондів НАТО, зазначили у пресслужбі

Вінніков заявив, що Альянс підтримує територіальну цілісність України й далі продовжуватиме "спільну роботу на благо євроатлантичної інтеграції України". За його словами, НАТО й надалі буде допомагати Україні як у межах комплексного пакету допомоги, так і в питаннях підтримки реформи сектору безпеки та оборони.

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