 Росія відпрацьовує в Україні кібератаки, які направить проти Заходу, - РНБО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр РНБО.
"В Україні Росія відпрацьовує кібератаки, які в майбутньому можуть бути спрямовані проти країн – членів НАТО та Європейського союзу", – сказав він.
Данілов вважає, що Україна і НАТО мають активізувати співпрацю у сфері кібербезпеки.
Він додав, що досвід, який Україна здобуває в боротьбі з російською гібридною агресією, корисний для країн – членів НАТО.
Сторони обговорили практичні аспекти двостороннього співробітництва, зокрема матеріальну, технічну та консультативно-дорадчу допомогу, яку Україні надають у межах трастових фондів НАТО, зазначили у пресслужбі
Вінніков заявив, що Альянс підтримує територіальну цілісність України й далі продовжуватиме "спільну роботу на благо євроатлантичної інтеграції України". За його словами, НАТО й надалі буде допомагати Україні як у межах комплексного пакету допомоги, так і в питаннях підтримки реформи сектору безпеки та оборони.
"Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич в шестой раз подряд победил на международном соревновании по программированию Google Code Jam, прошедшем в этом году в Сан-Франциско 9 августа"
Противостоять им могут только украинские спецы - наследники общей советской математической школы.