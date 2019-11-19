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 Політика України, За кордоном
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Все про:Міноборони (2946) США (5845) Данилюк Олександр (358) Віндман Александер (2)

 Данилюк тричі пропонував мені очолити Міноборони України, - співробітник Ради національної безпеки США Віндман

Колишній секретар РНБО України Олександр Данилюк тричі пропонував провідному спеціалісту з питань України в Раді національної безпеки США Олександру Віндману очолити Міністерство оборони України.

Про це Віндман заявив під час публічних слухань у Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, він відхилив всі три пропозиції. "Я американець ... Я негайно відхилив ці пропозиції", - сказав Віндман, додавши, що поінформував про це своє начальство і контррозвідувальні органи. На думку Віндмана, пропозиція очолити йому таку високу посаду має "досить комічний" вигляд.

Віндман народився в Києві. Коли йому було три роки, він разом зі своєю родиною виїхав до США. Віндман - підполковник армії США. Під час служби в Іраку отримав бойове поранення. Став членом Ради національної безпеки при Білому домі в липні 2018 року.

Віндман є одним зі свідків у розслідуванні Палати представників США щодо імпічменту глави Білого дому.

Читайте також: "Мені добре відомий цей факт", - чиновник Білого дому Віндман підтвердив, що Путін поширював версію про "втручання" України у вибори в США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160657
 
 
 Топ коментарі
 
ааааа)))))капец...нет такой ситуации,где зебилы б не обосрались
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Данилюк, ессно, косил под дурика. Искал повод соскочить. Таки ушёл, но под другим предлогом.
Данилюк умнее других; вовремя соскочил, и не будет толкаться в очереди к вертолёту на Ростов.
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ааааа)))))капец...нет такой ситуации,где зебилы б не обосрались
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Міністром оборони має бути Гриценко, а вони цю посаду пропонують випадковим людям! Ідіоти!
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там русские шоком исходят от таких новостей.
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Не следует оскорблять корабли таким сравнением.....
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я не удивлён, но у нас таких примеров не только с этим министерством хватает, воплощённых в жизнь, и справедливости ради - не зелёные это начали
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Человек просто просчитал все риски и решил остаться при своих тут как на минном поле особенно когда все по квоте не по проф способностям а по преданности партии и вылизывании дупы лидеру
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Я так понимаю, у Данилы вообще с головой плохо. Это было видно во время избирательной кампании. Но, к сожалению, Барыга ослепленный жаждой власти так и не понял, что пр вел к власти черта. И даст Бог он еще об этом не раз пожалеет...
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Данилюк, ессно, косил под дурика. Искал повод соскочить. Таки ушёл, но под другим предлогом.
Данилюк умнее других; вовремя соскочил, и не будет толкаться в очереди к вертолёту на Ростов.
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При непонятном гражданстве Зели и нескольких понятных- Бени подобное предложение гражданину США даже верхом зебилизма не выглядит. Данилюк тричі пропонував мені очолити Міноборони України, - співробітник Ради національної безпеки США Віндман - Цензор.НЕТ 4159
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Скоро все пирожки откроются
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Й за низьких температур не виконує Бєтховена...
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После того, как Петя технично дискредитировал всю идею по привлечению иностранцев к руководству в Украине - желающих найти у нас применение своим умениям не найти. Остаются исключительно панамские патриоты.
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Проффесор вже залучав сюди іноземних міністрів оборони. Що з цього вийшло, всім відомо.
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Только Ульяну Супрун
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В министры обороны?.... А что, в Европе сейчас так модно.....
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"Я американец... Я немедленно отклонил эти предложения", - сказал Виндман, добавив, что "вся эта концепция была достаточно комичной".
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Комично ? 😵 Зачётный троллинг ! 😁 👍
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