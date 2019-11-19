 Данилюк тричі пропонував мені очолити Міноборони України, - співробітник Ради національної безпеки США Віндман

Про це Віндман заявив під час публічних слухань у Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, він відхилив всі три пропозиції. "Я американець ... Я негайно відхилив ці пропозиції", - сказав Віндман, додавши, що поінформував про це своє начальство і контррозвідувальні органи. На думку Віндмана, пропозиція очолити йому таку високу посаду має "досить комічний" вигляд.
Віндман народився в Києві. Коли йому було три роки, він разом зі своєю родиною виїхав до США. Віндман - підполковник армії США. Під час служби в Іраку отримав бойове поранення. Став членом Ради національної безпеки при Білому домі в липні 2018 року.
Віндман є одним зі свідків у розслідуванні Палати представників США щодо імпічменту глави Білого дому.
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