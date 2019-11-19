 Через санкціоновану Білим домом затримку, частина допомоги Україні досі не надійшла адресату, - сенатори-демократи

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, в документі йдеться, що минулої п’ятниці Пентагон повідомив, що 35,2 мільйони доларів із 250 мільйонів, які були виділені на допомогу Україні через фонд Ініціатива безпекової допомоги Україні, залишаються невитраченими. Раніше гроші, які проходять через цей фонд, нагадують сенатори, були заблоковані Офісом із менеджменту та бюджету згідно із розпорядженням Білого дому. Половина цієї суми, кажуть сенатори, мала бути витрачена на закупівлю летальної зброї та радарів.

Таким чином, роблять висновок демократи, це "прямо протирічить фальшивим заявам, які робили особи за межами Міністерства оборони, що блокування військової допомоги Україні не мало практичних наслідків".

Саме внаслідок того, що фонди були заблоковані, частина з них залишається на рахунках Міністерства фінансів, а не в Україні, вказують вони.

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У листі також вказується, що 25 українських військових загинули від обстрілів підтримуваних Росією сепаратистів в період між липнем та жовтнем цього року. Сенатори вимагають від Пентагона пришвидшити надання решти допомоги.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.