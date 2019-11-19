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 Політика України, За кордоном
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 Через санкціоновану Білим домом затримку, частина допомоги Україні досі не надійшла адресатові, - сенатори-демократи

Сенатори-демократи, Ричард Дурбін, Патрик Ліхі, Джек Рід та Роберт Менендез, звернулися із листом до міністра оборони США Марка Еспера, вимагаючи відповіді щодо військової допомоги Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, в документі йдеться, що минулої п’ятниці Пентагон повідомив, що 35,2 мільйони доларів із 250 мільйонів, які були виділені на допомогу Україні через фонд Ініціатива безпекової допомоги Україні, залишаються невитраченими. Раніше гроші, які проходять через цей фонд, нагадують сенатори, були заблоковані Офісом із менеджменту та бюджету згідно із розпорядженням Білого дому. Половина цієї суми, кажуть сенатори, мала бути витрачена на закупівлю летальної зброї та радарів.

Таким чином, роблять висновок демократи, це "прямо протирічить фальшивим заявам, які робили особи за межами Міністерства оборони, що блокування військової допомоги Україні не мало практичних наслідків".

Саме внаслідок того, що фонди були заблоковані, частина з них залишається на рахунках Міністерства фінансів, а не в Україні, вказують вони.

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У листі також вказується, що 25 українських військових загинули від обстрілів підтримуваних Росією сепаратистів в період між липнем та жовтнем цього року. Сенатори вимагають від Пентагона пришвидшити надання решти допомоги.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160656
 
 
 Топ коментарі
 
зеля оголосив мир
то навіщо штатам квапитись ?
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Переводя с дипломатического языка на понятный даже зебилам: из-за тупых тёрок Зели и Трампа гибнут наши ребята на фронте.
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Можно брать деньгами, а можно услугами.

Как оказалось, Трамп такой же коррупционер, как и украинские коррупционеры, никакой разницы нет.
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Из-за санкционированной Белым домом задержки часть помощи Украине по-прежнему не поступила адресату, - сенаторы-демократы

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Это не Украине помощь, а какому то адресату. Из-за санкционированной Белым домом задержки часть помощи Украине по-прежнему не поступила адресату, - сенаторы-демократы - Цензор.НЕТ 7264
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Один фрегат США класу Олівер Хазард Перрі переданий Україні, покриє всі затримки по військовій допомозі!
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Игорь--как всегда весело и доходчиво. Но такой кораблик зараза крепко дорого стоит, мало того учить служить на таком надо тоже там, как минимум человек 300 для начала и года два. А что бы этот кораблик пугал кого надо---каждый год ганять на месяца полтора где его построили. А что тогда делать тут пока он там? А второй такой же иметь! А теперь считай бабло. Катерам обойдёмся. Лучше с берега лупить по врагу---он не далеко. Абы попадало с первого разу.
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а ты знаешь на сколько береговой защиты хватит? Думаю только на то время за сколько долетит ракета или авиация, потом все. На самом деле проблем много и денег нет ибо в кредитах как шелках. Наследие от ссср просрали как и халявную независимость, по кредитам зависимы, от газа русского зависимы, от международного сообщества зависимы, даже не знаю от чего не зависимы по сути
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Если реально то демократия все же у нас есть, очень приятно
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Ну впрям апокалипсис. Но тем не менее фрегаты ведь тоже попадают тогда под подобное. Опять выходит---катерами обойдёмся. По принципу по воробьям с пушки не стреляют.
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Катери не мають потужної ППО та ПРО, РЕБ та РЛС, тому замінити великий корабель малим катером чи навіть десятью катерами просто неможливо! Катер звичайно дешевше, але на ньому немає місця для потужних генераторів, та безлічі бойових систем, які мають блокувати та нейтралізовувати активність ворога і завдавати ударів по ворожим кораблям, катерам та підводним човнам! У випадку бойових кораблів розмір має значення і тому крейсер Україна конче потрібен для ВМСУ бо він великий і на ньому можна розмістити величезну кількість бойових систем та озброєння! Шкода що наша влада боїться приймати непопулярні рішення - повертати крейсер в склад ВМСУ, брати фрегати в США, купляти підводні човни хоча б в Варшавянку в Польщі. Кожен рік міноборони не може витратити 10-15 млрд грн бюджету міноборони і ці гроші просто повертаються на казначейський рахунок, або йдуть на безглузді проекти, а справді важливі статті витрат лишаються без фінансування! Корвети досі недобудовані!
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зеля оголосив мир
то навіщо штатам квапитись ?
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у тебя заказ на Зеленского, не удивительно. На самом деле в США есть серьезные изменения, на которые Украина не влияет. Мы уже как пять лет клянчи деньги на что либо, только усваиваются они очень ни как, по всей вероятности по карманах, это естественная реакция. Пять лет реформ и изменений, в экономическом плане нет изменений, зато деньги кредитные усвоены. Жалко только, что многие не понимают истину, что "что долг красен платежом" и это ни кто не избежит
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Можно брать деньгами, а можно услугами.

Как оказалось, Трамп такой же коррупционер, как и украинские коррупционеры, никакой разницы нет.
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Трамп самый натуральный коррупционер, да еще и вымогатель.
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у кого и что он вымогал , ЗЕботяра ? уж более корумпированых чем демократы в Америке нет .
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Переводя с дипломатического языка на понятный даже зебилам: из-за тупых тёрок Зели и Трампа гибнут наши ребята на фронте.
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моника вляпалась в договорняки в первые 100 дней...
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еще есть возможность спасти от распила Зелебятами деньги американских налогоплательщиков .
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Самое интересное то в том, что ребята демократы не по Украине волнуются. Там свою страну любят и уважают. Особенно уважают законы. Ну почти все. Что бы закон работал. А нахрен закон что не работает? Вот и всё. Выделили---ну так выдайте.
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