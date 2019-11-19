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Все про:зґвалтування (98) Бутусов Юрій (1121) Слуга народу (495) Іванісов (1)

 "Слуга народу" Іванісов сидів у в'язниці за зґвалтування, але судимість знято і його долю має вирішити фракція

Стосовно депутата від "СН" Романа Іванісова, про якого з'явилася інформація, що він був у 1996 році засуджений за зґвалтування неповнолітньої, має настати політична відповідальність. Фракція "Слуга народу" має сама вирішити - залишати його депутатом чи ні, оскільки судимість вже погашена і юридично він має право бути народним депутатом.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у Фейсбуці.

Він зазначив: ""Слуга народу" Роман Іванісов виявився ґвалтівником неповнолітньої, але судимість за це у нього погашена і за законом він має право бути народним депутатом. Що тепер зробить фракція з таким однопартійцем?

Джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах підтверджують - народний депутат партії "Слуга народу" Роман Валерійович Іванісов, обраний у мажоритарному окрузі № 153 Рівненської області, уродженець міста Бердянськ Запорізької області, в 1996-му році був засуджений Запорізьким обласним судом за статтею 117 частина 3 - зґвалтування неповнолітньої і статті 118 частина 2 - зґвалтування неповнолітньої неприродним чином. І відбув покарання - 2 роки і 6 місяців у Маріупольській виправно-трудовій колонії. Судячи з усього, на момент скоєння злочину Іванісову було 17 років, цим пояснюється невеликий термін покарання.

Роман Іванісов після оприлюднення цієї інформації в інтернеті вирішив її висміяти.

Слуга народу Іванісов сидів у вязниці за зґвалтування, але судимість знято і його долю має вирішити фракція 01

Також Іванісов опублікував на сторінці довідку про відсутність судимості. У довідці МВС Іванісова, яку він пред'являв при реєстрації його кандидатом, написано: "Не знятої або непогашеної судимості не має". Це правда.

Але самого факту засудження за зґвалтування Іванісов не спростував. Тому що це теж правда.

Читайте також: Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою"

Справа в тому, що закон дозволяє в законному порядку зняти або погасити судимість. Закон вважає, що за певних обставин з людини необхідно знімати судимість, щоб повертати громадянина до повноцінного суспільного життя, і не обтяжувати його вантажем минулого, якщо він не порушує закон. Тому формального порушення в діях народного депутата Іванісова немає. Але Іванісов, безумовно, невиправдано веселиться у своєму тексті.

Відповідальність тут політична - самої партії "Слуга народу", і порядку перевірки кандидатів, яких партія підтримує.

Деякі "нові обличчя" виявилися занадто новими, настільки новими, що дізнатися про їхнє минуле з інтернету не можна, а треба відкривати старі паперові кримінальні справи. А цього ніхто не робив.

Минуле Іванісова каже, що він професійний український політик, який багато разів змінював політичні команди, успішно робив кар'єру, і завжди на його минуле було всім його колегам наплювати.

У 2010-му Іванісов був обраний депутатом Рівненської обласної ради від партії "Батьківщина".

У 2012-му став помічником народного депутата від партії "УДАР" Віталія Чугуннікова.

У 2015-му балотувався в Рівненську обласну раду як член партії "Блок Петра Порошенка" "Солідарність".

У 2019-му Володимир Зеленський допоміг йому стати "слугою народу" і зробити крок нагору в політичній кар'єрі, Іванісов як "нове обличчя" пройшов до Верховної Ради.

Іванісов захотів великої влади - а у публічності та влади є своя ціна - і, безумовно, тепер, оскільки Іванісов народний депутат, у законному порядку правоохоронні органи повинні будуть надати інформацію про законність погашення судимості. Депутат сам покарав цією публічністю себе і свою сім'ю - а в нього дружина і двоє синів, які, хочу нагадати, не причетні до жодних злочинів, і не заслуговують образ і неповаги. Крім того, треба розуміти, що перебування Іванісова в одній з найжорсткіших донецьких зон напевно було незабутнім життєвим випробуванням.

А партія "Слуга народу" має дати публічну оцінку щирості свого колеги і можливості його подальшого перебування в статусі народного депутата "Слуги народу".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му окрузі (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що в 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

У свою чергу, Іванісов у Фейсбуці написав пост, в якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є помилковою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160655
 
 
 Топ коментарі
 
Клуб уродов, насильник им не помешает...
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Згвалтування не може бути погашено.
Перед законом може і так. А як щодо моралі ? Чи має право бути така людина при владі ?
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червона шапка‏ @rosakatzman 11 ч.11 часов назад

Партия "Слуга народа" должна сама определить лишать ли мандата Иванисова, судимость за изнасилование которого погашена, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1166

Новие літца від слуг народу. Зрадники, куми, полові підстилки, колобранти, агенти кремля, ригі, гвалтівники, бандюки та наркобарони... нікого не забула Ніні це не зрада, це такая стратегія покращення плять....
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какой народ, такие и слуги... плоть от плоти
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"Повертати громадянина до повноцінного суспільного життя"? Серйозно? Він не заслуговує на це.
На нього треба одягати елетронний браслет і стежити за ним протягом всього життя (я вже не говорю про те, що він повинен би був сидіти кілька десятків років, а може й довічне)
Нагадаю, що він двічі скоював зґвалтування неповнолітньої, але першого разу наш самий гуманний суд відпустив його із СІЗО через три дні
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До того ж, по зеківським законам, він не міг не бути на зоні "пєтушком", опущєнцем.
І тепер всі, хто потискав йому руку - "законтачені". Вся фракція ЗН (зелені народу), принаймні.
Що це таке - люди в курсі.
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У них там в партии походу одни збоченці
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru/dzhoker_opublikoval_perepisku_s_zamestitelem_ministra_klitinoj_vokrug_kotoroj_razgorelsja_skandal_n1236472/amp
Джокер опубликовал переписку с заместителем министра Клитиной, вокруг которой разгорелся скандал
Интересно описаны секс вличения Богдана , гончарука и ко
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А що далі?
напевно по поняттям (понятиям) повинний відбутися сходняк фракції і вручення цьому педофілу карточки для голосування з диркою
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Колись і про Януковича так писали, ще до того, як він подався у високу політику, але схоже ми не вчимося на своїх помилках
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Да не партия должна решать, а народ Украины!
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"народ Украины" уже нарешал, выбрал клоунов и преступников во власть "по-приколу".
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Скоро и про других СлугУрода много чего узнаем. Партія "Слуга народу" має сама визначити, чи позбавляти мандата Іванісова, судимість якого за зґвалтування погашена, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2710
"Новые лица", ****...
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Порохоботы не читают дальше своих методичек

===В 2015-м баллотировался в Ривненскуий областной совет как член партии "Блок Петра Порошенко" "Солидарность".===
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Так то причина тягти його в парламент? Петя та Юля могли його навіть не бачити і не чути, таких кандидатів в областях тисячі і навіть десятки тисяч, а нинішня ********* 250 в парламенті, це відповідальність монокоаліційного блазня.
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Та вы шо!
Это ж идеальный член Слуги Урода.
Во всех смыслах этого слова!!!
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прямь на фракции отрежут яцо в прямом эфире
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Я так понимаю,в партии зеленых соплей свадебный фотограф это лучший представитель... Наголосовали слабоумные
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Хроника одного Президента ... 20.11.2019 г.

В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания и имеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка".
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Этот самый "вуз" штамповал дипломы пачками. Достаточно посмотреть на список криминалите Украины (ставшего успешными "предпринимателями" и депутатами). Google в помощь.
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в этой партии не хватает только зоофила и никрофила и будет стрит-флеш...
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Мы многого не знаем. И в этом наше счастье.
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"слуга народу" це не партія і ніколи нею не була, не мала програми, ідеології, установчих зборів, тощо, "слуга народу" це кіношний бренд розкручений каналом та студією 95кв Г+Г
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В 2015-м баллотировался в Ривненскуий областной совет как член партии "Блок Петра Порошенко" "Солидарность". Источник: https://censor.net.ua/n3160655

....как то прошло не замеченным комментаторами
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якось пройшло не помітним у вас, що відомо це стало не тоді, а зараз і реакція має бути не у минулому, а *********
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Петя сам особисто вибирав депутатів для обласної і сільських рад.
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Цікаво, як він фізично міг це встигнути зробити?
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250-300 людей в парламент міг і особисто, на відміну від десятків тисяч в областях.
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От ти за кого голосував? За педофіла? Чи за того кого привів блазень? Якщо він особисто не вибрав людей значить він плюнув тобі в морду.
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Так Пеця - тоже лайно.
Но Зебил - более вонючее...
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Отягощающее обстоятельство - был а порошенковской партии
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А в сильраду не балотувався? Его ж в ВР не тянули, в отличие от...
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Разве дело в погашении? Дело в сокрытии факта судимости.🎈
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В 1996-м году был осужден Запорожским областным судом по статье 117 часть 3 - изнасилование несовершеннолетней и статье 118 часть 2 - изнасилование несовершеннолетней неестественным образом. И отбыл наказание - 2 года и 6 месяцев в Мариупольской исправительно-трудовой колонии.

Ипать, зеленые, он же по-любому вышел "опущенным". Лучше уже смотреть как Кива причандалы разминает Партія "Слуга народу" має сама визначити, чи позбавляти мандата Іванісова, судимість якого за зґвалтування погашена, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4980
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Теперь понятно, почему после избрания Зебобика в стране пошел разгул педофилии!

Я хренею с нынешнего правительства - дрочат в зале, снимают шлюх, спят, дерибанят бабки в конвертах, да еще педофилов набрали в свои ряды.....
Вот уж действительно - Слуги Урода!!!
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І найголовніше - Порошенко досі на волі і продовжує шкодити. Це, виходить, що Пєця і Зєля одна і та шобла? А їх протистояння фальшиве? Удаване? Постановочне?
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Я хорошо помню, как 5 месяцев назад Вы рьяно поддерживали Монику Зелински. А что вдруг случилось с Вами? Где поддержка действующей власти?
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Он из тех дураков-юлианцев, которые считали, что ЗЕлупа чем-то лучше Пецы. Через полгода дураки, подобные Ваньке, убедились, что не лучше, а, может быть, даже хуже. Я во втором туре не голосовал за обоих - зачеркнул их, чтоб моим голосом в списках не фальсифицировали в пользу кого-то из них. Даже сейчас, когда стало видно, что ЗЕлупа куда опаснее Пецы для Украины в силу своей антиукраинской совковости и открытого рускамирства, считаю, что поступил правильно. А Ванька что? Остается ему чесать "репу" за его выбор. При этом он дураком все равно останется.
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За Петю не было настолько стыдно, как за Зелю. Моника конкретно ведет программу уничтожения Украины.
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Це було не п'ять, а два місяці тому. Вчора Вовік ще був "котом у мішку". А сьогодні - нова реальність: Вовік - ліквідацйна комісія.
Висновок:
Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигнуа. І протистояння між ними фальшиве, удаване, постановочне. Насправді перехід влади від одного до іншого відбувавсь гармонічно, без покарань попередників, навіть без аудиту.
Гірше за все, що Вовік штовхає Україну у прірву рекордними темпами і мова йде вже не за роки, а за місяці.
Дострокові. Негайно.
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Вы привели Зелю к власти, вам и на Майдан выходить! А те, кто понимал еще до выборов, что из себя представляет Моника, посмотрят, как вы героически будете сражаться за дострокові вибори президента.
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По всій біографії видно--лайно і безсовісний нахрапистий рішало--вибрали майже ідіотів, а тепер незнають що з ними робити. Вже за хабарі і обшори мовчать,на сцикунів і втікачів від армії--бо і президент такий.
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Так. Дрочила в ВР есть, сладострастник в наличии, Лиза Богуцкая на месте, истеричка в наявности, теперь насильник объявился - какая разнообразно богата наша Рада. Кто же следующий будет? Взяточников не предлагать, опт не интересует.
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Стоит ли удивляться, что зеленые сопли хотят изнасиловать всю страну?
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Нормальний слуга. Там ще є Яременко. А скільки, що ми не знаємо. Самі недавно говорили, що посади отримують через ліжко. Такої партії у Раді ще не було. Чого там тільки немає, гвалтівники, сепари, хабарники, дебіли.... І всі всим задоволені. Немає мітингів нацсук, націоналісти, зробивши свою справу, тихенько палять в стороні і чекають, що воно буде. А вже нічого не буде, хавайте те, чого хотіли.
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Вопрос в том, что было НА САМОМ ДЕЛЕ.
Одно дело, если изнасилование. Другое - если 17летний трахнул 17летнюю, а её родители застукали его и засадили.
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та смотри - это лихие 90-е, там таких схем с "застукали и засадили" не очень много было т.к. молодые отморозки, состоящие в банде, спокойно тех родителей могли убить.
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Я не говорю про банду. Я про совсем ДРУГУЮ ситуацию.
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Закон жара ни сколько не поменялся: лигитимный тоже был дважды "не судим", что не помешало ему добраться до вершины власти.
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Клоун набирал в свою команду кого попало..... Давай деньги и проходи....
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Так опустили его на зоне или нет, вот в чём вопрос!
Скорее всего-таки да.
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а как, интересно с ним за одним столом седят воры? в раде же их большинство. а может в ВР понятия отменили?
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В зале нужно срочно создавать отдельный сектор (возле параши)
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це шо за подлый поклеп на честного холуя народа?
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На основании чего снимают такие судимости. Он женился на изнасилованной или стал импотентом ?
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Судимості знімають коли оформляють стукачем, там всі мають бути чисті і непорочні як немовля.
А хто сидів в тюрмі, той залишається другом компетентних органів до кінця свого життя.
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зелебобіки ви зробили це разом з цим покидьком
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Ну, що "зелебобіки" зробили, ти вже сказав, тепер розкажи, може дехто забув, що такі бобіки, як ти, зробили.
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Гасіть всім гвалтівникам, грабіжникам і вбивцям, гамузом, всі судимості і в Раду їх.
І буде в Україні щастя.
Хоча, вони і так там завжди були, просто, їх ніколи ніхто не судив.
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"От сральня!"©
Любитель вздрочнуть Кива, специалист ледей делать Яременко, теперь вот ценитель и пользователь трепетного несовершеннолетнего девичьего тела без взаимного согласия Иванисов - подбирается прехорошенькая кампания, хоть депутатскую группу подонкоff создавай. А младым мандатоносным барышням ухо-то надо держать востро, а то, чего доброго, на законотворчестве излишне сосредоточишься, не успеешь глазом моргнуть, а уже нахлобучили.
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я чего-то думал...что не по всем статьям можно снять судимость...х/з чего я так думал? ))))
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