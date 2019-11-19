 "Слуга народу" Іванісов сидів у в'язниці за зґвалтування, але судимість знято і його долю має вирішити фракція

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у Фейсбуці.
Він зазначив: ""Слуга народу" Роман Іванісов виявився ґвалтівником неповнолітньої, але судимість за це у нього погашена і за законом він має право бути народним депутатом. Що тепер зробить фракція з таким однопартійцем?
Джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах підтверджують - народний депутат партії "Слуга народу" Роман Валерійович Іванісов, обраний у мажоритарному окрузі № 153 Рівненської області, уродженець міста Бердянськ Запорізької області, в 1996-му році був засуджений Запорізьким обласним судом за статтею 117 частина 3 - зґвалтування неповнолітньої і статті 118 частина 2 - зґвалтування неповнолітньої неприродним чином. І відбув покарання - 2 роки і 6 місяців у Маріупольській виправно-трудовій колонії. Судячи з усього, на момент скоєння злочину Іванісову було 17 років, цим пояснюється невеликий термін покарання.
Роман Іванісов після оприлюднення цієї інформації в інтернеті вирішив її висміяти.
Також Іванісов опублікував на сторінці довідку про відсутність судимості. У довідці МВС Іванісова, яку він пред'являв при реєстрації його кандидатом, написано: "Не знятої або непогашеної судимості не має". Це правда.
Але самого факту засудження за зґвалтування Іванісов не спростував. Тому що це теж правда.
Справа в тому, що закон дозволяє в законному порядку зняти або погасити судимість. Закон вважає, що за певних обставин з людини необхідно знімати судимість, щоб повертати громадянина до повноцінного суспільного життя, і не обтяжувати його вантажем минулого, якщо він не порушує закон. Тому формального порушення в діях народного депутата Іванісова немає. Але Іванісов, безумовно, невиправдано веселиться у своєму тексті.
Відповідальність тут політична - самої партії "Слуга народу", і порядку перевірки кандидатів, яких партія підтримує.
Деякі "нові обличчя" виявилися занадто новими, настільки новими, що дізнатися про їхнє минуле з інтернету не можна, а треба відкривати старі паперові кримінальні справи. А цього ніхто не робив.
Минуле Іванісова каже, що він професійний український політик, який багато разів змінював політичні команди, успішно робив кар'єру, і завжди на його минуле було всім його колегам наплювати.
У 2010-му Іванісов був обраний депутатом Рівненської обласної ради від партії "Батьківщина".
У 2012-му став помічником народного депутата від партії "УДАР" Віталія Чугуннікова.
У 2015-му балотувався в Рівненську обласну раду як член партії "Блок Петра Порошенка" "Солідарність".
У 2019-му Володимир Зеленський допоміг йому стати "слугою народу" і зробити крок нагору в політичній кар'єрі, Іванісов як "нове обличчя" пройшов до Верховної Ради.
Іванісов захотів великої влади - а у публічності та влади є своя ціна - і, безумовно, тепер, оскільки Іванісов народний депутат, у законному порядку правоохоронні органи повинні будуть надати інформацію про законність погашення судимості. Депутат сам покарав цією публічністю себе і свою сім'ю - а в нього дружина і двоє синів, які, хочу нагадати, не причетні до жодних злочинів, і не заслуговують образ і неповаги. Крім того, треба розуміти, що перебування Іванісова в одній з найжорсткіших донецьких зон напевно було незабутнім життєвим випробуванням.
А партія "Слуга народу" має дати публічну оцінку щирості свого колеги і можливості його подальшого перебування в статусі народного депутата "Слуги народу".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му окрузі (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що в 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
У свою чергу, Іванісов у Фейсбуці написав пост, в якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є помилковою.
На нього треба одягати елетронний браслет і стежити за ним протягом всього життя (я вже не говорю про те, що він повинен би був сидіти кілька десятків років, а може й довічне)
Нагадаю, що він двічі скоював зґвалтування неповнолітньої, але першого разу наш самий гуманний суд відпустив його із СІЗО через три дні
І тепер всі, хто потискав йому руку - "законтачені". Вся фракція ЗН (зелені народу), принаймні.
Що це таке - люди в курсі.
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru/dzhoker_opublikoval_perepisku_s_zamestitelem_ministra_klitinoj_vokrug_kotoroj_razgorelsja_skandal_n1236472/amp
Джокер опубликовал переписку с заместителем министра Клитиной, вокруг которой разгорелся скандал
Интересно описаны секс вличения Богдана , гончарука и ко
напевно по поняттям (понятиям) повинний відбутися сходняк фракції і вручення цьому педофілу карточки для голосування з диркою
"Новые лица", ****...
===В 2015-м баллотировался в Ривненскуий областной совет как член партии "Блок Петра Порошенко" "Солидарность".===
Это ж идеальный член Слуги Урода.
Во всех смыслах этого слова!!!
В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания и имеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка".
....как то прошло не замеченным комментаторами
Но Зебил - более вонючее...
Ипать, зеленые, он же по-любому вышел "опущенным". Лучше уже смотреть как Кива причандалы разминает
Я хренею с нынешнего правительства - дрочат в зале, снимают шлюх, спят, дерибанят бабки в конвертах, да еще педофилов набрали в свои ряды.....
Вот уж действительно - Слуги Урода!!!
Висновок:
Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигнуа. І протистояння між ними фальшиве, удаване, постановочне. Насправді перехід влади від одного до іншого відбувавсь гармонічно, без покарань попередників, навіть без аудиту.
Гірше за все, що Вовік штовхає Україну у прірву рекордними темпами і мова йде вже не за роки, а за місяці.
Дострокові. Негайно.
Одно дело, если изнасилование. Другое - если 17летний трахнул 17летнюю, а её родители застукали его и засадили.
Скорее всего-таки да.
А хто сидів в тюрмі, той залишається другом компетентних органів до кінця свого життя.
І буде в Україні щастя.
Хоча, вони і так там завжди були, просто, їх ніколи ніхто не судив.
Любитель вздрочнуть Кива, специалист ледей делать Яременко, теперь вот ценитель и пользователь трепетного несовершеннолетнего девичьего тела без взаимного согласия Иванисов - подбирается прехорошенькая кампания, хоть депутатскую группу подонкоff создавай. А младым мандатоносным барышням ухо-то надо держать востро, а то, чего доброго, на законотворчестве излишне сосредоточишься, не успеешь глазом моргнуть, а уже нахлобучили.