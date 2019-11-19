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Все про:зґвалтування (95) Бутусов Юрій (1118) Слуга народу (491) Іванісов (1)

 Партія "Слуга народу" має сама визначити чи позбавляти мандата Іванісова, судимість за зґвалтування якого погашена, - Бутусов

Стосовно депутата від "СН" Романа Іванісова, про якого з'явилася інформація, що він був у 1996 році засуджений за зґвалтування неповнолітньої, має настати політична відповідальність. Фракція "Слуга народу" має сама вирішити - залишати його депутатом чи ні, оскільки судимість вже погашена і юридично він має право бути народним депутатом.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у Фейсбуці.

Він зазначив: ""Слуга народу" Роман Іванісов виявився ґвалтівником неповнолітньої, але судимість за це у нього погашена і за законом він має право бути народним депутатом. Що тепер зробить фракція з таким однопартійцем?

Джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах підтверджують - народний депутат партії "Слуга народу" Роман Валерійович Іванісов, обраний у мажоритарному окрузі № 153 Рівненської області, уродженець міста Бердянськ Запорізької області, в 1996-му році був засуджений Запорізьким обласним судом за статтею 117 частина 3 - зґвалтування неповнолітньої і статті 118 частина 2 - зґвалтування неповнолітньої неприродним чином. І відбув покарання - 2 роки і 6 місяців у Маріупольській виправно-трудовій колонії. Судячи з усього, на момент скоєння злочину Іванісову було 17 років, цим пояснюється невеликий термін покарання.

Роман Іванісов після оприлюднення цієї інформації в інтернеті вирішив її висміяти.

Партія Слуга народу має сама визначити чи позбавляти мандата Іванісова, судимість за зґвалтування якого погашена, - Бутусов 01

Також Іванісов опублікував на сторінці довідку про відсутність судимості. У довідці МВС Іванісова, яку він пред'являв при реєстрації його кандидатом, написано: "Не знятої або непогашеної судимості не має". Це правда.

Але самого факту засудження за зґвалтування Іванісов не спростував. Тому що це теж правда.

Читайте також: Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою"

Справа в тому, що закон дозволяє в законному порядку зняти або погасити судимість. Закон вважає, що за певних обставин з людини необхідно знімати судимість, щоб повертати громадянина до повноцінного суспільного життя, і не обтяжувати його вантажем минулого, якщо він не порушує закон. Тому формального порушення в діях народного депутата Іванісова немає. Але Іванісов, безумовно, невиправдано веселиться у своєму тексті.

Відповідальність тут політична - самої партії "Слуга народу", і порядку перевірки кандидатів, яких партія підтримує.

Деякі "нові обличчя" виявилися занадто новими, настільки новими, що дізнатися про їхнє минуле з інтернету не можна, а треба відкривати старі паперові кримінальні справи. А цього ніхто не робив.

Минуле Іванісова каже, що він професійний український політик, який багато разів змінював політичні команди, успішно робив кар'єру, і завжди на його минуле було всім його колегам наплювати.

У 2010-му Іванісов був обраний депутатом Рівненської обласної ради від партії "Батьківщина".

У 2012-му став помічником народного депутата від партії "УДАР" Віталія Чугуннікова.

У 2015-му балотувався в Рівненську обласну раду як член партії "Блок Петра Порошенка" "Солідарність".

У 2019-му Володимир Зеленський допоміг йому стати "слугою народу" і зробити крок нагору в політичній кар'єрі, Іванісов як "нове обличчя" пройшов до Верховної Ради.

Іванісов захотів великої влади - а у публічності та влади є своя ціна - і, безумовно, тепер, оскільки Іванісов народний депутат, у законному порядку правоохоронні органи повинні будуть надати інформацію про законність погашення судимості. Депутат сам покарав цією публічністю себе і свою сім'ю - а в нього дружина і двоє синів, які, хочу нагадати, не причетні до жодних злочинів, і не заслуговують образ і неповаги. Крім того, треба розуміти, що перебування Іванісова в одній з найжорсткіших донецьких зон напевно було незабутнім життєвим випробуванням.

А партія "Слуга народу" має дати публічну оцінку щирості свого колеги і можливості його подальшого перебування в статусі народного депутата "Слуги народу".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му окрузі (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що в 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

У свою чергу, Іванісов у Фейсбуці написав пост, в якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є помилковою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160655
 
 
 Топ коментарі
 
Клуб уродов, насильник им не помешает...
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Згвалтування не може бути погашено.
Перед законом може і так. А як щодо моралі ? Чи має право бути така людина при владі ?
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тим більше мова про згвалтування неповнолітньої..
так вони і країну погвалтують.
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Коротше гребешок....чалився під шконкою , а зараз депутат від 95 циркового батальону... Та навить не здивувався,
таке враження що вони поназбирали в свою кодлу всю ******* законтачену яка попалась під руку...
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Это еще намного хуже чем шапкосрыватель (Янукович).
Насильник есть насильником, даже если с него и сняли судимость.
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МЛЯ,родился в бердянске,прошел депутатом в ривненской обл., УКРАИНЦЫ вы сошли с УМА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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В шоке просто каких Скотов УРода понабирали..началось со шлюх, щас насильники педофилы, шо дальше? расчленёнка, шизофреники, гебня лубянская...
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А самое страшное, даже если бы он честно признался перед выборами, что насильник и отсидел, быдло все равно бы его выбрало.
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Даже если бы в списках Скотов Урода был сам *****, африканские каннибалы, Жириновский, Скабеева, Оноприенко то .ЗЕбильный лохторат всё равно бы за них проголосовал, бо то ж партия ЗЕбубачки, у ЗЕбубачки все честные и хорошие.
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Если действительно изнасиловал,тогда прям в 96-м и нужно было лишить мандата!
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Какого мандата? Того что в штанах? Ооооо теперь я начинаю догадываться почему Зе отклонил химичеескую кастрацию 🤮
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да,вы правильно поняли..а как же иначе!?
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Корпоратив: Яременко пропонує скоростний анал Дубінському. На фоні цього на роялі грає Ківою Зєля, виє Тимошенко...
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А яким чином, ну мало що, буде погашатись ґвалтування України?
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Рівняни, наступного кого виберете? Некрофіла?
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Так а с дипломом у него что?
Когда он высшее образование получил и где?
Если он отбывал наказание в 1996 году, то как он мог закончить юрфак ЗГУ в 2000, о чем писал на сайте Ровенской обл.администрации, и в какой момент то же образование оказалось полученным в БУМиБ, о чем информирует Зекоманда?
Это не основание для проверки и вынесения на совет партии?
Как журналист и редактор издания пан Бутусов не желает поднять вопрос возможного подлога сейчас и очень вероятной фальсификации данных в депутатском прошлом?
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Диплом - "липа" . Разве что зоновский у него точно есть . .
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Этот бердянский вуз - это локальный мем в Запорожской области. Несколько лет простого заноса денег, потом перевод в другой ВУЗ. Последний семестр и диплом - непростой занос денег и вот готов обладатель диплома приличного ВУЗа. Над теми же, кто эту схему не осиливает откровенно ржут - лучше дочь проститутка, чем сын выпускник этого ВУЗа.
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Це зоновська масть. На волі такої сеградації нема.
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Хоч до зелених не маю ніякого сантименту. Виключно справедливости заради
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а Капітельманша в Качанівці якої масті була?
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Что не день, то вылазит новая элита Украины!
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"элита" - тут контексті це слово я взяв би в лапки.
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Люди, що це робиться? Вчора міністр економіки Милованов розказував, що курить маріхуану. Сьогодні вдень чуємо, що заступниця міністра отримала посаду через ліжко, а на ніч виявляється, що один із слуг ґвалтівник.

Ото зібралось шобло. Страшно й подумати, яка "новина" завтра вранці на нас чекає...
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Якщо ось ці такі, можна лише уявити страшним був Порошенко...
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Помиляєтесь. Депутати попередніх скликань були на порядок вище цих. З кожним новим скликанням Верховна Рада все деградує й деградує.
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Пан редактор переконує нас,що все в рамках закону ? Та ми це й так знаємо (забув сказати про фальшивий диплом,але там викрутяться-"навішають" про дистанційне навчання в тюряжці,чи подібне).
Тільки от саме реакція керівника партії,фракції в парламенті,а також президента і прем'єра (так-так!,адже не взападло їм приходити в парламент,вказувати підлеглим депутатам ,за які закони кнопки тиснути)-показова.
"...К чему я... Владимирссаныч разразился сегодня постом, в котором с привычным ему хамством наехал на бабу Юлю - его зацепило то, что Тимошенко ушла в оппозицию. Заметьте, он не высказал соболезнований по поводу гибели командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева. Он никак не прокомментировал коррупционный скандал с Юзиком в Кривом Роге, противозаконное предоставление охраны смотрящему от Бени Богдану, преследование Порошенко по политическим мотивам, благосклонное отношение к Портнову, "лизание задницы Трампу", заискивание перед Путиным и многое другое. Игрок на рояле со спущенными штанами, а ныне волей случая преЗЕдент, оседлал свой любимый конёк - ёрничать и фиглярствовать. ....

Что меня порадовало, Владимирссаныч, так это то, что позитивно-восторженных комментов к Вашим фейсбучным "перлам" становится всё меньше, а озабоченных и протрезвевших - всё больше. Шутите дальше - это Ваше призвание, но привыкайте к тому, что объектом шуток всё чаще становитесь Вы сами...."
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Конец любого режима не когда народ восстаёт против него с оружием. Это ещё не конец.
Конец это когда над ним просто смеются.
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Становица скучно, банально и заурядно, очередной зашкваренный бандюк от Скотов Урода...зеваю..
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- Ще кілька шапок сп#з#дить залишилось і готовий кандидат у президенти від ЗЕКоманди.
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а вдруг он завтра изнасилует главу партии? у таких чуваков это сезонные обострения.... оно вам надо а слуги? уже один такой был с погашенными судимостями. он сейчас в ростове чалится.... кстати, я никогда не понимал что такое погашенная судимость? это что почтовая марка? типа погасил и можешь по новой? а что бывают судимости непогашенные?
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Vitalii Chepynoga:
Подивився нарешті "Черное зеркало"... Пару серій...
Не наше кіно по духу... В першій серії прем'єр-міністр Британії, на вимогу терористів, змушений трахнути свиню в прямому ефірі...
Всі жаліли прем'єр-міністра...
У нас би всі жаліли свиню...
А якби це шоу вів Савік Шустер, то свиню б освободили прямо в студії, і може б даже назначили на якусь хорошу отвєтствєнну посаду...
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А як у Януковича була погашена судимість? Кажуть, що у нього теж була стаття за зґвалтування. Погашення судимості законодавством передбачено.
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Ну так и я о том же! Погашена! Потому этот урод и имел право баллотироваться в ВР и Презы! Законы надо менять- те, что хамом написаны, а не плодить новых "погашенных" во власти!
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Несовершеннолетний несовершеннолетнюю..., но выбирали же президентом человека с несколькими погашенными судимостями.
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До должности президента не дотянул еще.. кроме изнасилования нужен гоп-стоп(шапку например).
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Что ни новость о СН, то какие то извращенцы сексуальные всплывают. И это правящая партия на сегодня!
Партийные списки надо отменять. Народ должен выбирать своего народного депутата! А списки позволяют продавать голоса всяким соскам и извращенцам.
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Вот это и я понимаю, слуги народа, одни бывшие уголовники, не уж-то народ хотел вот таких слуг?
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Откуда эти ребята: Охотник за проститутками, Педофил , Собака мендель?
Послушай Сусанин-клоун веди этих одичалых в ростовский лес
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Так о какой позе, там говорится о приёме в команду ЗЕ? Понятно что, не только миссионерская.
На перебор спешат рассказать нам.
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Та ладно, - на фоне дубинских-бужанских насильник-педофил в "слугах" сойдет за порядочного.
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И кто бы сомневался , что в слуге народа есть петушки ! Хахаха
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Як? Як так? Не може бути... Схоже останній зебіл на форумі здався😂
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Надо запасаться попкорном , то ли еще будет ! Чувствует моя жо , что это будет самый ******** парламент за годы независимости!
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Пане Бутусов, нам не достатньо президента з "погашеними судимостями" так давайте захищати народних депутатів. І нехай би він був з "ЄС" чі "Батьківщини"... НЕ МІСТО ТАКИМ "НАРОДНИМ ДЕПУТАТАМ" в раді. Руб за сто даю, що якби про його любов до "...изнасилование несовершеннолетней неестественным образом." знали до виборів , навідь наш пустоголовий народ не проголосував би за цю мерзоту.Источник: https://censor.net.ua/n3160655
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Та ладно. Партия простит и поймет. У нас даже президентами были дважды несудимые!
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Я то думаю чому кастрацію відмінили... Зелену кнопку тисне, доки тисне все буде добре. Таких і набрали щоб легше було лайном полити.
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Интересно. А как там в справке сформулировано? "Гр. Иванисов с такой то даты считается не судимым за изнасилование несовершеннолетней в извращенной форме"?
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