 Партія "Слуга народу" має сама визначити, чи позбавляти мандата Іванісова, судимість якого за зґвалтування погашена, - Бутусов

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у Фейсбуці.
Він зазначив: ""Слуга народу" Роман Іванісов виявився ґвалтівником неповнолітньої, але судимість за це у нього погашена і за законом він має право бути народним депутатом. Що тепер зробить фракція з таким однопартійцем?
Джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах підтверджують - народний депутат партії "Слуга народу" Роман Валерійович Іванісов, обраний у мажоритарному окрузі № 153 Рівненської області, уродженець міста Бердянськ Запорізької області, в 1996-му році був засуджений Запорізьким обласним судом за статтею 117 частина 3 - зґвалтування неповнолітньої і статті 118 частина 2 - зґвалтування неповнолітньої неприродним чином. І відбув покарання - 2 роки і 6 місяців у Маріупольській виправно-трудовій колонії. Судячи з усього, на момент скоєння злочину Іванісову було 17 років, цим пояснюється невеликий термін покарання.
Роман Іванісов після оприлюднення цієї інформації в інтернеті вирішив її висміяти.
Також Іванісов опублікував на сторінці довідку про відсутність судимості. У довідці МВС Іванісова, яку він пред'являв при реєстрації його кандидатом, написано: "Не знятої або непогашеної судимості не має". Це правда.
Але самого факту засудження за зґвалтування Іванісов не спростував. Тому що це теж правда.
Справа в тому, що закон дозволяє в законному порядку зняти або погасити судимість. Закон вважає, що за певних обставин з людини необхідно знімати судимість, щоб повертати громадянина до повноцінного суспільного життя, і не обтяжувати його вантажем минулого, якщо він не порушує закон. Тому формального порушення в діях народного депутата Іванісова немає. Але Іванісов, безумовно, невиправдано веселиться у своєму тексті.
Відповідальність тут політична - самої партії "Слуга народу", і порядку перевірки кандидатів, яких партія підтримує.
Деякі "нові обличчя" виявилися занадто новими, настільки новими, що дізнатися про їхнє минуле з інтернету не можна, а треба відкривати старі паперові кримінальні справи. А цього ніхто не робив.
Минуле Іванісова каже, що він професійний український політик, який багато разів змінював політичні команди, успішно робив кар'єру, і завжди на його минуле було всім його колегам наплювати.
У 2010-му Іванісов був обраний депутатом Рівненської обласної ради від партії "Батьківщина".
У 2012-му став помічником народного депутата від партії "УДАР" Віталія Чугуннікова.
У 2015-му балотувався в Рівненську обласну раду як член партії "Блок Петра Порошенка" "Солідарність".
У 2019-му Володимир Зеленський допоміг йому стати "слугою народу" і зробити крок нагору в політичній кар'єрі, Іванісов як "нове обличчя" пройшов до Верховної Ради.
Іванісов захотів великої влади - а у публічності та влади є своя ціна - і, безумовно, тепер, оскільки Іванісов народний депутат, у законному порядку правоохоронні органи повинні будуть надати інформацію про законність погашення судимості. Депутат сам покарав цією публічністю себе і свою сім'ю - а в нього дружина і двоє синів, які, хочу нагадати, не причетні до жодних злочинів, і не заслуговують образ і неповаги. Крім того, треба розуміти, що перебування Іванісова в одній з найжорсткіших донецьких зон напевно було незабутнім життєвим випробуванням.
А партія "Слуга народу" має дати публічну оцінку щирості свого колеги і можливості його подальшого перебування в статусі народного депутата "Слуги народу".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му окрузі (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що в 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
У свою чергу, Іванісов у Фейсбуці написав пост, в якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є помилковою.
2019: Руслан Требушкин, народный депутат: становится членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны разведки.
таке враження що вони поназбирали в свою кодлу всю ******* законтачену яка попалась під руку...
Насильник есть насильником, даже если с него и сняли судимость.
ТетянаЧорна @chernayaT_3 18 ****.
Hanna Cherkasska
18 листопада 1933 р. коли понад 10 мільйонів українців було вимордовано голодом, набула чинності Постанова ЦК КП(б)У про припинення політики українізації. Посеред навчального року за один день усі національні школи стали російськими, тільки українські - до війни побули українськими. Протягом 1933-1934 рр. більшість діячів українізації були ліквідовані або заподіяли собі смерть (М. Хвильовий, М. Скрипник), і відтоді почалася русифікація: відміна правопису 1928 р., заборона буржуазно-націоналістичної літери ґ.
І найжахливіше - 1940-го в Україні не було перших класів, не було дітей.
Когда он высшее образование получил и где?
Если он отбывал наказание в 1996 году, то как он мог закончить юрфак ЗГУ в 2000, о чем писал на сайте Ровенской обл.администрации, и в какой момент то же образование оказалось полученным в БУМиБ, о чем информирует Зекоманда?
Это не основание для проверки и вынесения на совет партии?
Как журналист и редактор издания пан Бутусов не желает поднять вопрос возможного подлога сейчас и очень вероятной фальсификации данных в депутатском прошлом?
Ото зібралось шобло. Страшно й подумати, яка "новина" завтра вранці на нас чекає...
Тільки от саме реакція керівника партії,фракції в парламенті,а також президента і прем'єра (так-так!,адже не взападло їм приходити в парламент,вказувати підлеглим депутатам ,за які закони кнопки тиснути)-показова.
"...К чему я... Владимирссаныч разразился сегодня постом, в котором с привычным ему хамством наехал на бабу Юлю - его зацепило то, что Тимошенко ушла в оппозицию. Заметьте, он не высказал соболезнований по поводу гибели командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева. Он никак не прокомментировал коррупционный скандал с Юзиком в Кривом Роге, противозаконное предоставление охраны смотрящему от Бени Богдану, преследование Порошенко по политическим мотивам, благосклонное отношение к Портнову, "лизание задницы Трампу", заискивание перед Путиным и многое другое. Игрок на рояле со спущенными штанами, а ныне волей случая преЗЕдент, оседлал свой любимый конёк - ёрничать и фиглярствовать. ....
Что меня порадовало, Владимирссаныч, так это то, что позитивно-восторженных комментов к Вашим фейсбучным "перлам" становится всё меньше, а озабоченных и протрезвевших - всё больше. Шутите дальше - это Ваше призвание, но привыкайте к тому, что объектом шуток всё чаще становитесь Вы сами...."
Конец это когда над ним просто смеются.
Это их лицо!!!
Подивився нарешті "Черное зеркало"... Пару серій...
Не наше кіно по духу... В першій серії прем'єр-міністр Британії, на вимогу терористів, змушений трахнути свиню в прямому ефірі...
Всі жаліли прем'єр-міністра...
У нас би всі жаліли свиню...
А якби це шоу вів Савік Шустер, то свиню б освободили прямо в студії, і може б даже назначили на якусь хорошу отвєтствєнну посаду...
Партийные списки надо отменять. Народ должен выбирать своего народного депутата! А списки позволяют продавать голоса всяким соскам и извращенцам.
Послушай Сусанин-клоун веди этих одичалых в ростовский лес
На перебор спешат рассказать нам.
Цирк продолжается
Не намагайся прикрасити реальність. Моя тобі така порада.
Всіх зебілів потрібно стерилізувати, як мінімум. Як бродячих котів, псів. Щоб собі подібних не продукували.
В неті вже є записи прослушок в кабінеті Труби. Наскільки ті записи правдиві (чи не фейк) - ще належить встановити. Але - є. Тут: https://emiliozk.livejournal.com/2439067.html
"...ось перша порція гівна з цієї труби для затравочки: пару годин цікавих розмов, які показують як вирішуються справи у правоохоронних органах.
Як рішають питання про закриття справи неякісних спальників в ЗСУ, відсторонення слідчих, які залізли у сферу інтересів Коломойського, як зупиняють обшуки на підприємствах Жеваго, а потім по дзвінку з Банкової їх відновлюють.
Головний контактер з ОП - Андрій Богдан. Роман Труба звертається до нього на ти і називає його не лише Андрієм Йосиповичем, також Андрієм, Ближайшим і Б.А.Й-єм.
З ОПУ в ДБР особисто приходить заступник Богдана Андрій Смирнов. Він прямо дає вказівки кого допитувати, кого «підвісити», а кого «доганяти».
«Пріоритетною справою», як визнає сам директор ДБР, є «справа екс-президента». Про хід розслідування Роман Труба телефоном повідомляє главу Офісу президента. Команди вручати «підозру» поставлені самим президентом Зеленським. І це стосується не лише Порошенка, а й міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, справи Київської міської державної адміністрації і багатьох інших резонансних справ.
Паралельно ДБР координується з людьми Коломойського щодо Центренерго, виконує їх завдання і по команді ОГПУ та ОПУ зупиняє всі обшуки щодо Приватбанку, «бо приїхав МВФ». Вказівки надходять службовим телефоном від Руслана (Рябошапки) та смс від Б.А.Й. (Богдана).
Найчастіший гість у кабінеті Труби - керівник його Патронатної служби Олександр Удовиченко. Це його гаманець і контактер на різних рівнях. Всі питання вирішуються через нього, як і делікатні питання закриття справ.
Особливо весело виглядає справа заарештованих у Миколаєві нафтопродуктів. Удовиченко пропонує Трубі забрати справу у слідчого, бо пішли з обшуками проти компаній Коломойського: «Вы что там охерели? Передайте этому ********, что его уволят! Вы даже себе не понимаете во что вы влезли!». Удовиченко показує Трубі ролик з каналу 1+1 і розповідає, що не лізти в цю справу просив «Андрій», якому «звонил лично Беня».
- Быстро, нахуj, закрывайте это дело ********. Я зашлю ему (Богдану) постанову. Потом скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману.
Іван каже - Уляні підозру. Плівки Вовка. Епізод відбувається 26 липня 2019. Дійові особи: Роман Труба, Олександр Удовиченко, Артем Ситник телефоном.
Удовиченко і Труба обговорюють справу Супрун. «Я був сьогодні з Іваном. Іван вже напряму каже - давай піздуй цій Уляні підозру», - нарікає директор ДБР. - «У неї чоловік сенатор чи хтось там. Ти будеш мати найбільший негатив у цій країні…Це політичне рішення. Я не хочу». У результаті Труба робить висновок: «Треба іти до Президента і питати в Бліжайшого (Богдана)».
Удовиченко і Труба також обговорюють справу компанії «Арселор Міттал», яку називають «Сіл міт»: «що там нема негативу? Є. Але Боснія затримала».
Дзвонить директор НАБУ Артем Ситник. Він повідомляє Трубу про те, що його заступники фігурують на плівках НАБУ, знятих в кабінеті у судді Вовка. «На звуке попали или что?» - переживає Удовиченко.
«Може він мав на увазі, щоб їх зараз захуRрить?» - переживає про замів Труба.
«Артемчик вас хочет затянуть. Не втягиваемся» - не дуже розбірливо шепоче Удовиченко, але ми почули .«Треба обговорити з Бліжайшим» - відповідає Труба. Його у цій історії найбільше турбує, що «відпустка може накритися мідним тазом»".
На нього треба одягати елетронний браслет і стежити за ним протягом всього життя (я вже не говорю про те, що він повинен би був сидіти кілька десятків років, а може й довічне)
Нагадаю, що він двічі скоював зґвалтування неповнолітньої, але першого разу наш самий гуманний суд відпустив його із СІЗО через три дні
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru/dzhoker_opublikoval_perepisku_s_zamestitelem_ministra_klitinoj_vokrug_kotoroj_razgorelsja_skandal_n1236472/amp
Джокер опубликовал переписку с заместителем министра Клитиной, вокруг которой разгорелся скандал
Интересно описаны секс вличения Богдана , гончарука и ко
напевно по поняттям (понятиям) повинний відбутися сходняк фракції і вручення цьому педофілу карточки для голосування з диркою