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 Політика України
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Все про:Німеччина (1327) Зеленський (3583) Гайко Маас (94)

 Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Маасом ситуацію на Донбасі. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Маасом ситуацію на Донбасі 01

"Президент України висловив вдячність за послідовну підтримку з боку ФРН територіальної цілісності та суверенітету України, комплексну допомогу у впровадженні структурних реформ у нашій державі, сприяння ініціативам щодо відновлення пошкодженої війною інфраструктури Донеччини", - говориться в повідомленні.

Глава держави поінформував німецького високопосадовця про безпекову ситуацію на Донбасі, а також висловив сподівання, що запланована на 9 грудня зустріч у Нормандському форматі відкриє шлях до мирного врегулювання конфлікту.

Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Маасом ситуацію на Донбасі 02

Також було обговорено ситуацію довкола схвалення у ФРН закону про імплементацію так званої газової директиви ЄС. Гайко Маас запевнив, що зміни німецького законодавства відповідають положенням цієї директиви.

Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Маасом ситуацію на Донбасі 03

Обговорювалися також питання практичної співпраці сторін у контексті реалізації курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Німеччини Маас скасував заплановану поїздку на Донбас через погані погодні умови

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160653
 
 
 Топ коментарі
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Зеленський, передай німцям від народу України, що вони лохи і кідараси! Всі їх мирні ініціативи провалились, всі їх санкції ні до чого не призвели - війна продовжується! Якщо німці і далі будуть валяти дурня і імітувати участь в мирних переговорах то будуть послані нах в грубій формі народом України і ти, Зеленський, нічого не зможеш виправити!
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Баба йуля стільки не заробляє щоб запрошувати Зеленського на приватний танець з роялем! За політичну проституцію бабі йулі вже стільки не платять, лазаренки вже не ті!
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Олександр Погребиський‏ @nasia014 2 ч.2 часа назад

Зеленский обсудил с министром иностранных дел Германии Маасом ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 2079

Загинув офіцер, рівня Комбриг... Жодного слова від Верховного Головнокомандувача.....
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Что Вы все время про Петю беспокоитесь? Он уже не Президент!!! Да и на Мальдивах он был совсем не долго и от путина не прятался (они даже встречались и ругались). Почему Вас беспокоит кто и чем будет в тюрьме заниматься? Хвора Ви людина, шановний!
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И за нынешнего клоуна сиплого, наймыта Бениного
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Грає причинним місцем на роялі.
Любить сраку Трампа.
Жере шаурму.
Бігає проміж фонтанчиків.
Носить браслетики.
Не голиться через забобони.
Вгадай.Те, як його завут?
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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не следует считать прогрессом возвращение Украине трех захваченных в Керченском проливе кораблей.

Зеленский обсудил с министром иностранных дел Германии Маасом ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 9053
По мнению Линкявичюса, возврат россиянами кораблей можно сравнить с ситуацией, «когда кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сто».

«Возможно это и грубое сравнение, но я не считаю, что это большая победа… Эти суда они и так должны были вернуть. В конце концов, напомню, что моряков должны были вернуть по решению Морского трибунала ООН, однако они были возвращены путем обмена», - цитирует Линкявичюса Delfi.lt.
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tZE inform

@tZEinform

Министр иностранных дел Германии Heiko Maas имеет поручение от федерального канцлера Германии Ангелы Меркель передать президенту Украины какие то документы, объемом около 200 страниц. Даже в ведомстве федерального канцлера о содержании этого документа никто не знает.




tZE inform

@tZEinform

Информация о том что кто то уже знает о содержании бумаг Мааса аккуратно донесена германскому правительству. Посмотрим что они предпримут.
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Говорят, Маас должен передать Зеленскому двухсотстраничный пакет документов, согласованный Францией, Германией и РФ..... Для ознакомления..... Подписание этого пакета и будет итогом парижской встречи 9 декабря..... Хотя, возможно это только слухи....
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якщо він ото підрише, то нехай одразу летить на ростов повз Київ.
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Не переживайте..... Подпишет и спокойно вернется в Киев....
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Да ну богоизбранный, к тебе полетит прямиком у Хайфу рассказывать про мир с Арабами и про отведение армии Израиля подальше от границы.
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На мой взгляд, глуповатая цидулька.....
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це для порівняння.
радію, що нарешті кацап погодився з тим, що цидульки та виправдання його влади дурнуваті.
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Там по ходу богоизбранный подельник нашего клоуна одной щиро украинской национальности..
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чому не було Сівохи? І хто він такий тоді?
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Сиплый кнур шо ты там обсуждаешь клоун, там тебя баба Юля ждёт на корпоратив..можно даже со своим пианино.
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Olka

@Lelka_1

·3 ч

Чоловік розказує. біля сусіднього під'їзду ********** пацанва років по 11. Зупинився, дай,думає, подивлюсь.Хотів всипати.виявилось, вони дзвонять в домофон, чекають поки там хтось озветься і кричать хором "ДумайТе!!!" на зеленій Борщагівці та ще й після платіжок. Тролінг годний
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Подкацапная шваль - те кто о мире щебечет, после того как убит один из лучших генералов.
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Трудно быть Свынею в Украине.... Режут, жарят....
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