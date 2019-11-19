 Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Маасом ситуацію на Донбасі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Президент України висловив вдячність за послідовну підтримку з боку ФРН територіальної цілісності та суверенітету України, комплексну допомогу у впровадженні структурних реформ у нашій державі, сприяння ініціативам щодо відновлення пошкодженої війною інфраструктури Донеччини", - говориться в повідомленні.
Глава держави поінформував німецького високопосадовця про безпекову ситуацію на Донбасі, а також висловив сподівання, що запланована на 9 грудня зустріч у Нормандському форматі відкриє шлях до мирного врегулювання конфлікту.
Також було обговорено ситуацію довкола схвалення у ФРН закону про імплементацію так званої газової директиви ЄС. Гайко Маас запевнив, що зміни німецького законодавства відповідають положенням цієї директиви.
Обговорювалися також питання практичної співпраці сторін у контексті реалізації курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.
2 реакції:
- Головнокомандувач
- чмо
Загинув офіцер, рівня Комбриг... Жодного слова від Верховного Головнокомандувача.....
Любить сраку Трампа.
Жере шаурму.
Бігає проміж фонтанчиків.
Носить браслетики.
Не голиться через забобони.
Вгадай.Те, як його завут?
По мнению Линкявичюса, возврат россиянами кораблей можно сравнить с ситуацией, «когда кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сто».
«Возможно это и грубое сравнение, но я не считаю, что это большая победа… Эти суда они и так должны были вернуть. В конце концов, напомню, что моряков должны были вернуть по решению Морского трибунала ООН, однако они были возвращены путем обмена», - цитирует Линкявичюса Delfi.lt.
tZE inform
@tZEinform
Министр иностранных дел Германии Heiko Maas имеет поручение от федерального канцлера Германии Ангелы Меркель передать президенту Украины какие то документы, объемом около 200 страниц. Даже в ведомстве федерального канцлера о содержании этого документа никто не знает.
tZE inform
@tZEinform
Информация о том что кто то уже знает о содержании бумаг Мааса аккуратно донесена германскому правительству. Посмотрим что они предпримут.
радію, що нарешті кацап погодився з тим, що цидульки та виправдання його влади дурнуваті.
Olka
@Lelka_1
·3 ч
Чоловік розказує. біля сусіднього під'їзду ********** пацанва років по 11. Зупинився, дай,думає, подивлюсь.Хотів всипати.виявилось, вони дзвонять в домофон, чекають поки там хтось озветься і кричать хором "ДумайТе!!!" на зеленій Борщагівці та ще й після платіжок. Тролінг годний