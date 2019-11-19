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 У ДБР вже отримали доступ до близько 60 справ Майдану, до ранку отримають до всіх, - слідчий ГПУ

Слідчі ГПУ у справах Майдану не можуть більше мати доступ до відповідних кримінальних проваджень в єдиному реєстрі досудових розслідувань і не можуть продовжувати їх розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про те, що прямо зараз відбувається зі справами Майдану, розповів у коментарі LB.ua слідчий, заступник начальника управління спеціальних розслідувань Управління спеціальних розслідувань ГПУ, Іван Бабенко.

"Фізично справи ГПУ не передає. Але нібито існують постанови, підготовлені керівництвом ГПУ, про передачу кримінальних проваджень за підслідністю. І в єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відповідну інформацію про їхню передачу, у зв'язку з чим я ці кримінальні провадження під своїм доступом у систему вже не бачу. Тобто, у кожного слідчого або прокурора є свій доступ до ЄРДР. І ті кримінальні провадження, які були закріплені за Управлінням, я вже не бачу. Я мав до них доступ. Якщо вони передаються за підслідністю, відповідно, я це провадження вже не бачу", - пояснив він.

За словами Бабенка, станом на ранок 19 листопада справ Майдану, які розслідувалися УСР ГПУ і зникли з доступу УСР в ЄРДР, було 56. "До завтра у нас в доступі буде нуль таких справ, наскільки я розумію", - прогнозує слідчий.

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Він додав, що постанови про передачу кримінальних проваджень за підслідністю він не бачив.

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Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації.

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Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня 2019-го генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а за два дні колишнього начальника Управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке займалося справами Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160651
 
 
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Портнов готовиться расследовать... Убийство беркута в трусиках...
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Да не. настоящий крах зебилов, которые ждали конец эпохи бедности. Ждали для себя, а наступила для коломойского...
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Без работы теперь будут, сколько лет держались .на этих дела х
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Если не расследовали до сих пор - значит есть что- то такое, что всегда будут скрывать.
Направление полёта пуль и характер ранений и увязка к месту и переговорам ..
Кому нужна такая правда?
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О, кацапня пошла потихоньку свою версию проталкивать?
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"Я розповім тобі всю правду про Майдан!"
У ДБР вже отримали доступ до близько 60 справ Майдану, до ранку отримають до всіх, - слідчий ГПУ - Цензор.НЕТ 7894
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