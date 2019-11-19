 Під час пожежі в навчальному центрі ЗСУ на Львівщині важких опіків зазнав т.в.о. командира Сергій Пантелейчук, - Бутусов

Про це написав у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні вночі сталася пожежа в приміщенні штабу тилу навчального центру. За даними джерел, у вогні загинув начальник служби ракетно-артилерійського озброєння навчального центру майор Олексій Останін. Зазнав важких опіків, але зумів врятуватися тимчасово виконуючий обов'язки командира 184-го центру майор Сергій Пантелейчук. Він перебуває в реанімації.

Будівля згоріла дотла. Причини займання та загибелі майора Останіна на даний момент вивчає Державне бюро розслідувань, відкрито слідство у статті 425 "недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану".

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Однак версію навмисного підпалу також на даний момент виключати не можна", - зазначив журналіст.

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Нагадаємо, 19 листопада 2019 року, близько 5 ранку в одній з військових частин, що дислокуються в селищі Старичі Яворівського району Львівської області, сталася пожежа, внаслідок якої один офіцер загинув, ще один зазнав опіків і був госпіталізований.