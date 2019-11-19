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 Політика України
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 До кінця року ЗСУ отримають 2 800 одиниць озброєння і військової техніки, - Міноборони

До кінця 2019 року очікується поставка в ЗСУ 2 800 одиниць озброєння і військової техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Заплановано поставку ще близько 54 тисяч штук боєприпасів різного призначення, понад 800 приладів нічного бачення і більш ніж 2 800 зразків ОВТ, у т.ч. ракетно-артилерійського озброєння - майже 1 300 одиниць, бронетанкового озброєння і техніки - близько 80 од., понад 100 од. автомобільної техніки, близько 80 од. засобів інженерного обладнання, понад 30 комплексів БПЛА і більш ніж 30 засобів зв'язку.

У Міноборони зазначили, що також триватимуть поставки радіолокаційних станцій для ППО і комплексів та станцій РЕБ, модернізованих літаків і вертольотів.

Дивіться також: Міноборони отримало партію новітніх броньованих автомобілей підвищеної прохідності "Новатор". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160648
 
   
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І жодного нового танку Оплот чи Булат в ЗСУ не поступлять, як і не поступили з 2014 року! Що нам скаже пан Абромявічус? Коли будуть нові танки? Всі ці цифри про відремонтовану техніку-це все лайно! Де нові танки? Де нові БМП? Де нові БТР? Де нове озброєння? Абромявічус, де результати Вашої роботи?
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яка цивільна техніка - така й військова. Ці дві позиції пов'язані.
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Дохрініща "набудував" велічайший, за 5 місяців
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Как обычно, мусора из поцгвардии получат?
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Дякую нашим робітникам, конструкторам, інженерам за озброєння. Для незадоволених пояснюю, замовлення на озброєння здійснює Міністерство оборони.
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шановный- вона е...але глибоко прихована...бо це просто "обицянка"...пыль в глаз
а перед Нормандским форматом... До кінця року ЗСУ отримають 2 800 одиниць озброєння і військової техніки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3567
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после новой "пламенной "речи Сивохи-они видимо ничего не получат...кроме нового "разведения"...це пи_ць... До кінця року ЗСУ отримають 2 800 одиниць озброєння і військової техніки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5252
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Та не! Брехня! Не может без Потроха озброення в ЗСУ передаваться! Хто ж будет речи толкать? Кого все телеканалы со всех сторон снимать будут? Да и не могли вот эти вот зеленые шмаркли технику какую то произвести, потому как зрадныкы.Правильно все говорю? А, порохоскот?
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