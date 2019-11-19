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 Політика України
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Все про:зґвалтування (95) бешкет (429) Мосійчук (204) Іванісов (1)

 Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою"

Екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му окрузі (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що у 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої. Сам Іванісов це заперечує.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Згідно з опублікованими матеріалами, Іванісов Роман Валерійович, 02.11.1978 р. н. був заарештований 14 вересня 1995 Куйбишевським райвідділом Запорізької області за ст. 117 ч. 3 (зґвалтування неповнолітньої), і ст. 118 ч. 2 (зґвалтування неповнолітньої неприродним чином) діючого на той момент Кримінального кодексу. 22 вересня того ж року він прибув до СІЗО, звідки за постановою Куйбишевського суду Запорізької області через три дні випущений.

Втім, ненадовго. Вже 25 жовтня 1995 СУ УМВС України в Запорізькій області повторно затримала Іванісова за тими ж статтями.

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У результаті 21 березня 1996 майбутній нардеп від "Слуги народу" був засуджений до 3 років 6 місяців позбавлення волі. За визначенням Запорізького обласного суду від 17 квітня 1996 вирок був змінений на 2 роки 6 місяців виправних колоній загального режиму. Відбував вирок у Маріупольській ВТК Донецької області.

Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від СН Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це дешевою чорнухою 01

Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від СН Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це дешевою чорнухою 02
Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від СН Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це дешевою чорнухою 03
Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від СН Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це дешевою чорнухою 04

У свою чергу, Іванісов у Фейсбуці написав пост, в якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є помилковою.

Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від СН Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це дешевою чорнухою 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160647
 
 
 Топ коментарі
 
самих збоченців та пройдисвітів пригріли.
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О редкие кадры лайна сбились в кучу в партии СН
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Вийди звідси розбійник!!! Ждем.....
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Шило в мешке не утаишь ! Все эти моази из шапито 💩🤡🤢КалоЗеленых -преступники , толкающие Украину в пасть рашистов-убийц
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Они дно до центра Земли пробивать будут, что ли?!!
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самих збоченців та пройдисвітів пригріли.
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я его лично знаю ещё с тех времён - шавка гавкающая из за спины папы бандита - и уже слуга народная . я просто хренею в этом зоопарке
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В 2015-м баллотировался в Ривненскуий областной совет как член партии "Блок Петра Порошенко" "Солидарность". Источник: https://censor.net.ua/n3160655
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О редкие кадры лайна сбились в кучу в партии СН
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Так может СН переводиться как -Союз Негодяев?
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У нас такой целым президентом был. Украинские граждане выбрали и не поморщились.. Мосийчук обнародовал документы о том, что нардеп от "СН" Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Тот назвал это "дешевой чернухой" - Цензор.НЕТ 7674
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Это не проблема граждан!!!Это закон должен быть !!Граждане со всякими уродами не живут по-соседству и пуд соли не сьедали
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Это не проблема граждан, что голосовали жопой, да.
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зато теперь у целого государства проблема из-за того, что у 80% граждан жопа вместо мозгов.
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Ну, кто только через пуд понимает, пусть ест. Остальные пусть пользуются средствами информации.
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"Ни дня без зашквара" лозунг ватного нарколыги, СН и его 73% прикацапленых избирателей
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Это очень легко проверить. Надо посмотреть где он жил, поговорить с соседями. Обычно такое там знают. Но вообще не удивительно будет, если правда, учитывая какой сброд набрали в слугу урода.
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что хочешь узнать ? отец его Валера Иванисов был бандит их \несколько братьев было не помню но по моему все судимые \. этот бегал шавкой и гавкал из за его спины. диплом юриста в Бердянске покупался как арбуз на базаре \ в городе если брали на работу юриста то сразу писали - выпускникам АРИУ и БИП не беспокоить\ отец имел ресторан . оформил на него и тот издох . жена дочка начальника штаба ГОВД в то время
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гарна біографія... ой, гарна; ой, яка зебільна...
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Ну вот почалося! - парикмахеры и домохозяйки вскроются и окажется что каждому из них есть что предъявить. Но, чтобы этого не случилось, они будут дружно нажимать кнопки по команде новоявленного Чечеткина-Разумкова. На это и расчитывал Беня и Со.
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Если ещё и шапки воровал - далеко пойдет парень. Может перед нами - будущий Президент?
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СН - тупе збіговисько збоченців і обдроченців :/. Жесть.
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Взагалі фіг знати за якими критеріями їх відбирали. Може з місцевої тюрми, чи з однокамерників. Одні збоченці й злочинці.
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..Судимість погашена . Деп *зелений * міг і не повідомляти ЦВК .
А Мосійчук перетворюється в *бабу базарну * ..Лаври Тарасика Чорновола ..не дають спокою ?
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Он будет сцать в глаза зебилам , а они скажут что это Божа роса ! Ложь и лицемерие , мои вам поздравления, привет Россия -2 . Хахаха
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Ай-яй-яй! Сволочи, рассказывают все про бубочкиных подельников.
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В минулому пiсюнковий розбiйник,а зараз депутат. Дуже логiчно.
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вот это партия!!! даже рыги обзавидовались! насильники гомофилы б л ядуны нарики шулера клоуны сепары ... вот это театр! осталось папе карло (калосыйскому) ключик найти и все.... ламца дрица гоп ца ца! и сразу заживем!!!
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Тобто, йому було 16 років. І його відправили в колонію для дорослих? Мариупольской ИТК Донецкой области Источник: https://censor.net.ua/n3160647
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Я уже ничему не удивлюсь. Жду новость, что Юзик попал в Раду через постель с Яременко. Без табу.
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Чур тебя!..Чур!.... Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою" - Цензор.НЕТ 7810..хотя от этих всего можно ожидать..
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Он будет сцать в глаза зебилам , а они скажут что это Божа роса ! Ложь и лицемерие , мои вам поздравления, привет Россия -2 . Хахаха
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а Мосийчук не опубликует аудио-запись, где жена-Леночка спрашивает мужа-Вовочку, мол как долго ты собрался бегать от повесток из военкомата?!.. а Вовочка в порыве откровенности говорит своей жене: "Лена!.. когда я стану перЗедентом, то я отменю призыв в Армию!"
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Он будет сцать в глаза зебилам , а они скажут что это Божа роса ! Ложь и лицемерие , мои вам поздравления, привет Россия -2 . Хахаха
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..А відео свого колишнього *патрона * ...*В р........брав * !?
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ты ж Дмытрику, голосовал за Зеленского?!..
получается, ты тот самый зеленый тридварас, которому мы обязаны этими Зелеными Идиотами..
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Дмытрику!.. твой гроб будет изнутри обит теми самыми тупыми картинками, которыми ты засоряешь Цензор.. просто, что б ты в Аду из видел и помнил..
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Достало ? То добре ..ПЕСики скавчать ! Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою" - Цензор.НЕТ 4408
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Судя по мерзости, ты порохобот
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судя по глупости, ты Зебил!.. черт! угораздило же меня жить во время "массового зебилизма"!
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Нормальные люди тебя поддерживают, чтобы ты не старался, воздух будет чище
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И шо этот Иванисив поборол, сделал такого полезного для страны , что на него сотню тысяч баксов потратили?
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интересный момент - на момент ареста ему еще не исполнилось 17 лет, судя по этим фоткам
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Возраст отменяет факт изнасилования?
В Одессе недавно такой же ушлепок УБИЛ после неудачной попытки изнасилования. Да, несовершеннолетний. Но, ком от этого легче? Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою" - Цензор.НЕТ 7315
Дочка есть?
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овощ також першу ходку по малолєтству тянув
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Мерзость какая у власти,сброд,цирк уродов.
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Рыба гниет с головы ! Какой през… , такие в нем и члены
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Надо запасаться попкорном , то ли еще будет ! Чувствует моя жо , что это будет самый ******** парламент за годы независимости!
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Замість того щоб інформувати народ що там наобіцяв недорос *****, піарщиками створюється білий шум з суцільних скандалів, відволікаючи увагу від цього.
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О плевках в колодецМосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою" - Цензор.НЕТ 9085

Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою" - Цензор.НЕТ 3018
https://defence-line.org/2019/11/o-plevkax-v-kolodec/

Вчера мы воздержались от комментариев по поводу «подозрения», которое после обеда было объявлено Пороху. Тут нет смысла комментировать именно правовые аспекты этого фарса, поскольку в этой ситуации никто даже не скрывает того, кто, что и почему делает.
Но вот что тут надо понимать, Портнов - никто. Он хотел стать первым замом генпрокурора, чтобы иметь полномочия руления любыми криминальными процессами, но что-то там не заладилось и потому он побил горшки с главой этого ведомства. Но как бы там ни было, все испирированные им процессы двигают люди, облеченные полномочиями. А это значит, что когда маятник неизбежно качнется в обратную сторону, то гражданин Портнов просто скажет, что писать заявления - не преступление, а право любого гражданина, вот им-то он и воспользовался.
Мол, это дело правоохранительных органов, проверять заявление и делать соответствующие процессуальные выводы. А поскольку все эти лица, по закону, являются процессуально независимыми, то решения они принимали по «внутреннему убеждению», а он к этому не имеет никакого отношения. И что самое смешное, с точки зрения действующего законодательства, это так и есть. Поэтому каждый, кто считает, что все это пройдет для них без особых проблем - ошибаются.
Здесь мы не станем обсуждать и то, чего именно хотят добиться этими мероприятиями, скорей всего, увидеть бегство Пороха, но как видно, не на того нарвались. Причем, надо понимать менталитет наших людей. Как только его начали открыто и грязно гнобить, они начали работать на его рейтинг.
Все это - вторично. Здесь нет смысла все это обсуждать. Просто выскажу одну мысль, которую никто не озвучил и не написал вчера, а она - центральная во всей этой эпопее. Дело в том, что нынешняя власть зажралась и превратилась в стадо свихнувшихся люмпенов, внезапно оставшихся без хозяина и это уже видят все, но другое дело, что кому-то этого достаточно уже сейчас, а кому-то это надоест в ближайшем будущем.
Это даже не мои утверждения. Об этом говорил уже Богдан 15 ноября на закрытой пресс-конференции, об этом говорят сбежавшие из фракции слуг депутаты. Безнаказанность расслабляет и все то, что обычно делалось далеко за кулисами, теперь выворачивается на публику, а это всегда заканчивается плохо.
Так вот, сейчас уже понятно, что слуги не способны на что-то другое и расклад, приведенный выше - неизбежен. Они просто не смогут тихонько сидеть и точить свою пайку, им нужно что-то такое выкинуть, чтобы показать себя крутыми и важными. Но будь у них хоть немного чувства самосохранения, они бы поняли, что в случае шухера, писатель заявлений окажется в подмосковном элитном поселке, вождь уедет на выбор - в Москву, в Италию или Израиль. Так поступит и небольшая горстка тех, кто особенно не лезет на паблик, а вот остальным придется пояснять, что и зачем они делали.
И что тут важно. Порох - уперто придерживался и придерживается процедур, правил и законов. А это значит, что когда карта ляжет рубашкой вверх, им было бы за счастье иметь нового руководителя в лице Пороха. А ведь может случиться и совсем иначе. Вместо Пороха может оказаться тот, кто однажды плюнул и перестал делать зарубки на цевье или прикладе своего оружия, отмечая количество оккупантов, отправленных домой двухсотым экспрессом. А таких людей, латентных пока лидеров, достаточно много. И вот когда публика заиграется, им надо понимать разницу между такого рода лидером и Порохом. Но Пороха они хотят выдавить, а значит - не оставить иного выбора, в первую очередь - для себя.
И еще одна реплика. Те, кто сейчас пытается шить дело Пороху, должны быть готовы, что их дети возьмут мамину или бабушкину фамилию, чтобы не разделять позор своего папашки. У меня - все.
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Петя сядет в тюрьму и все будет нормально, не волнуйтесь так.
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Сьогодні Захід вже висловив клоуну протест проти політичного переслідування Порошенка і проти Портнова який керує в генпрокуратурі.
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Это дети мародера Порошенко должны думать о смене фамилии
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Навпаки. Який приход, такого і попа собі обрали.
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Клоуны из 95 квартала думали, что только они умеют снимать фейковые новости и фильмы о действующих полтиках, купая тех в дерьме и снижая им рейтинги. А сейчас сами стали политиками и пробуют на вкус дерьмо черного пиара.
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Чукча не читатель, чукча - писатель?
Правильно - Джордж Оруэлл
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ОПГ 95 банда мразей и подонков...
во главе с зеЛяй-беНяй
скоро всю эту шваль зеленую погоним на ростов
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Срочно его в комитет по правоохранительной деятельности, опыт есть, однако...))
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ЗЕчара буде писати закони ! Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою" - Цензор.НЕТ 2396 Главноє шо не ВО Свобода ! Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою" - Цензор.НЕТ 2396
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та... така ж сама бичара. Наскільки бичара, що приносить гроба в офіс рухівської партії, бо конкрурує за електорат.
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За утаивание судимости от ЦИК нужно лишать мандата.
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Юридически у него судимости уже давным давно нет. Статус ранее судимого имеет четкие сроки, прописанные в законе. Разве что вот так помахать карточками, непонятно откуда взятыми.
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А вообще странно, он был задержан в 1995 а год рождения 1978, тоесть он и сам был несовершеннолетним.
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ДревляниН‏ @freeukrman 4 ч.4 часа назад

Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою" - Цензор.НЕТ 7383

Навіть співчуття від посла Франції в Україні вже є, а від ПреЗЕдента і головнокомандувача немає нічого. Для дурниць час знайшов у фейсбуці сьогодні, але не для Героя який віддав життя за Україну.
Посли Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою" - Цензор.НЕТ 3547Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою" - Цензор.НЕТ 3547Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою" - Цензор.НЕТ 3547Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою" - Цензор.НЕТ 3547 Франціі, США, Великобританії та Німеччини висловлюють свої співчуття Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою" - Цензор.НЕТ 3547 з приводу смерті полковника Є.Коростильова, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади." Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведення."

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послам стало бздьожно; зрозуміли, що самі могли на міну нарватися...
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Від кого ви ждете співчуття? Від того, хто називав Україну порноактрисою в той момент коли герої гинули за неї? Бойового генерала Марченка арештували. Хто з героїв-захисників наступний в списку портнова у нього на столі?
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Но в принципе это хорошо, в смысле на более чем 200 депутатов найти даже аморального или криминального ничего не удалось вот и высасывают прямо из петиной дупы фейки и сказки. Понятно, что ничего такого быть не могло, потому что все эти данные по уголовкам и отсидкам в реестрах и обмануть машину нереально. Как доказательство приводится, фото бумажек, а бумага может все вытерпеть.
Порохоскот явно не имеет новых идей, остаётся только лить грязь на СН и Зеленского. От себя лично предупреждаю - не поможет это ни мародеру ни его холуям.
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То, что мсродер это мразь, не означает, что на смену пришли лучше.
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а от парткома и первичной ячейки сн предупреждаешь ?
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в Миколаївський зоопарк або на Жовті води!
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Ахметов серйозно взявся за беню та його слуг уродів. І сволотівців спустить на них, і ригів (тих, які з ним залишились); і гоміків - вже спустив... Факти - знайде, бабло є...
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Что то маловато за изнасиловании несовершеннолетней 2, 5 года. Ну я думаю, на зоне ему все таки обьяснили, что неестественным образом, это плохо. И показали на личном примере. Один с проститутками в Раде в рабочее время общается. У другого мама любит быстро ездить и причем на разных машинах. Третий вообще, все в неестественный способ. Мне интересно, скоро хотя бы одного сделают украшен ем каштана или елки...
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Изнасилование несовершеннолетней неестественным способом - депутат Верховной Рады - занавес!!!!
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Должен быть не занавес, а звук передергиваемого затвора. Ну, мы к этому и идем....
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Да, мне без разницы. Пусть Киву повесят....
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Ей было 17 лет и 8 месяцев, а ему 18 лет и 2 месяца...при этом родители застали обоих в постели...она сказала.."я не хотела он меня заставил" Советский стандарт Аднако ))
и в то же время потом приходил дядя из конторы глубокого бурения ..выражал сочувствие ..и обещал помочь избежать неприятных последствий ))) И естественно насильник отказывался сотрудничать (как правильный пацан выросший в подворотне) и надеялся только самый справедливый советский суд Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою" - Цензор.НЕТ 8514
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Ну, скажу я вам суд в 1996 был намного порядочней, чем сейчас. А была еще статья по добровольным половым отношениям с несовершеннолетними.
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Вариант номер 2... В СИЗО ******* в жопу...жопа понравилась одному из снаходящихся в СИЗО рекетеров...и начал упругий ягодица с очком как дэвачка в люди виводыть )))
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Зелений чмирь - офігєвша рожа. Воно думає, що упіймло Бога за бороду. А це воно в гараж потрапило і щось "інше" за бороду упіймало. Вован захворів манією велечі
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Що це зливний бачок на своїх слуг гадить?
Неправильно голосував чи що?
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Кокие прыличные кадры у Зебила собрались!
Чубака лядей на заседаниях селекционирует,
Клиторкина через койку посаду получила,
А этот - вааще педофил.
Это ж как надо было вдумчиво выбирать!
Видать, по своему подобию, да, Зебил?
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