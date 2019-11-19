 Мосійчук оприлюднив документи про те, що нардеп від "СН" Іванісов був засуджений за зґвалтування неповнолітньої. Той назвав це "дешевою чорнухою"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Згідно з опублікованими матеріалами, Іванісов Роман Валерійович, 02.11.1978 р. н. був заарештований 14 вересня 1995 Куйбишевським райвідділом Запорізької області за ст. 117 ч. 3 (зґвалтування неповнолітньої), і ст. 118 ч. 2 (зґвалтування неповнолітньої неприродним чином) діючого на той момент Кримінального кодексу. 22 вересня того ж року він прибув до СІЗО, звідки за постановою Куйбишевського суду Запорізької області через три дні випущений.
Втім, ненадовго. Вже 25 жовтня 1995 СУ УМВС України в Запорізькій області повторно затримала Іванісова за тими ж статтями.
У результаті 21 березня 1996 майбутній нардеп від "Слуги народу" був засуджений до 3 років 6 місяців позбавлення волі. За визначенням Запорізького обласного суду від 17 квітня 1996 вирок був змінений на 2 роки 6 місяців виправних колоній загального режиму. Відбував вирок у Маріупольській ВТК Донецької області.
У свою чергу, Іванісов у Фейсбуці написав пост, в якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є помилковою.
А Мосійчук перетворюється в *бабу базарну * ..Лаври Тарасика Чорновола ..не дають спокою ?
получается, ты тот самый зеленый тридварас, которому мы обязаны этими Зелеными Идиотами..
В Одессе недавно такой же ушлепок УБИЛ после неудачной попытки изнасилования. Да, несовершеннолетний. Но, ком от этого легче?
Дочка есть?
Мерзость какая у власти,сброд,цирк уродов.
https://defence-line.org/2019/11/o-plevkax-v-kolodec/
Вчера мы воздержались от комментариев по поводу «подозрения», которое после обеда было объявлено Пороху. Тут нет смысла комментировать именно правовые аспекты этого фарса, поскольку в этой ситуации никто даже не скрывает того, кто, что и почему делает.
Но вот что тут надо понимать, Портнов - никто. Он хотел стать первым замом генпрокурора, чтобы иметь полномочия руления любыми криминальными процессами, но что-то там не заладилось и потому он побил горшки с главой этого ведомства. Но как бы там ни было, все испирированные им процессы двигают люди, облеченные полномочиями. А это значит, что когда маятник неизбежно качнется в обратную сторону, то гражданин Портнов просто скажет, что писать заявления - не преступление, а право любого гражданина, вот им-то он и воспользовался.
Мол, это дело правоохранительных органов, проверять заявление и делать соответствующие процессуальные выводы. А поскольку все эти лица, по закону, являются процессуально независимыми, то решения они принимали по «внутреннему убеждению», а он к этому не имеет никакого отношения. И что самое смешное, с точки зрения действующего законодательства, это так и есть. Поэтому каждый, кто считает, что все это пройдет для них без особых проблем - ошибаются.
Здесь мы не станем обсуждать и то, чего именно хотят добиться этими мероприятиями, скорей всего, увидеть бегство Пороха, но как видно, не на того нарвались. Причем, надо понимать менталитет наших людей. Как только его начали открыто и грязно гнобить, они начали работать на его рейтинг.
Все это - вторично. Здесь нет смысла все это обсуждать. Просто выскажу одну мысль, которую никто не озвучил и не написал вчера, а она - центральная во всей этой эпопее. Дело в том, что нынешняя власть зажралась и превратилась в стадо свихнувшихся люмпенов, внезапно оставшихся без хозяина и это уже видят все, но другое дело, что кому-то этого достаточно уже сейчас, а кому-то это надоест в ближайшем будущем.
Это даже не мои утверждения. Об этом говорил уже Богдан 15 ноября на закрытой пресс-конференции, об этом говорят сбежавшие из фракции слуг депутаты. Безнаказанность расслабляет и все то, что обычно делалось далеко за кулисами, теперь выворачивается на публику, а это всегда заканчивается плохо.
Так вот, сейчас уже понятно, что слуги не способны на что-то другое и расклад, приведенный выше - неизбежен. Они просто не смогут тихонько сидеть и точить свою пайку, им нужно что-то такое выкинуть, чтобы показать себя крутыми и важными. Но будь у них хоть немного чувства самосохранения, они бы поняли, что в случае шухера, писатель заявлений окажется в подмосковном элитном поселке, вождь уедет на выбор - в Москву, в Италию или Израиль. Так поступит и небольшая горстка тех, кто особенно не лезет на паблик, а вот остальным придется пояснять, что и зачем они делали.
И что тут важно. Порох - уперто придерживался и придерживается процедур, правил и законов. А это значит, что когда карта ляжет рубашкой вверх, им было бы за счастье иметь нового руководителя в лице Пороха. А ведь может случиться и совсем иначе. Вместо Пороха может оказаться тот, кто однажды плюнул и перестал делать зарубки на цевье или прикладе своего оружия, отмечая количество оккупантов, отправленных домой двухсотым экспрессом. А таких людей, латентных пока лидеров, достаточно много. И вот когда публика заиграется, им надо понимать разницу между такого рода лидером и Порохом. Но Пороха они хотят выдавить, а значит - не оставить иного выбора, в первую очередь - для себя.
И еще одна реплика. Те, кто сейчас пытается шить дело Пороху, должны быть готовы, что их дети возьмут мамину или бабушкину фамилию, чтобы не разделять позор своего папашки. У меня - все.
Правильно - Джордж Оруэлл
во главе с зеЛяй-беНяй
скоро всю эту шваль зеленую погоним на ростов
Навіть співчуття від посла Франції в Україні вже є, а від ПреЗЕдента і головнокомандувача немає нічого. Для дурниць час знайшов у фейсбуці сьогодні, але не для Героя який віддав життя за Україну.
Посли Франціі, США, Великобританії та Німеччини висловлюють свої співчуття з приводу смерті полковника Є.Коростильова, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади." Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведення."
Порохоскот явно не имеет новых идей, остаётся только лить грязь на СН и Зеленского. От себя лично предупреждаю - не поможет это ни мародеру ни его холуям.
и в то же время потом приходил дядя из конторы глубокого бурения ..выражал сочувствие ..и обещал помочь избежать неприятных последствий ))) И естественно насильник отказывался сотрудничать (как правильный пацан выросший в подворотне) и надеялся только самый справедливый советский суд
Неправильно голосував чи що?
Чубака лядей на заседаниях селекционирует,
Клиторкина через койку посаду получила,
А этот - вааще педофил.
Это ж как надо было вдумчиво выбирать!
Видать, по своему подобию, да, Зебил?