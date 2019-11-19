 Тристоронні консультації щодо транзиту газу відбудуться завтра, - речник Єврокомісії Падурару

Про це повідомила "Інтерфаксу" офіційний представник Єврокомісії Анка Падурару, передає Цензор.НЕТ.

"Так, можу підтвердити: такі консультації на технічному рівні відбудуться завтра. Заходів для ЗМІ не передбачено", - сказала речниця.

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Як повідомлялося, російський монополіст "Газпром" направив на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України терміном на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік.

У пропозиції "Газпрому" зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

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Крім того, в офіційній пропозиції за підписом голови правління "Газпрому" Олексія Міллера серед умов перераховано: скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за "порушення економічної конкуренції"; відкликання клопотання "Нафтогазу" про ініціювання Європейською комісією розслідування проти російської компанії. Також "Газпром" чекає на позицію української сторони щодо її готовності безпосередньо закуповувати російський газ до 2020 року.

У "Нафтогазі" запропонований ПАТ "Газпромом" (РФ) варіант відмови від уже виграних $ 3 млрд у Стокгольмському арбітражі в обмін на "знижку" при купівлі газу назвали економічно недоцільним.