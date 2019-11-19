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 Політика України, За кордоном
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Все про:Єврокомісія (298) Росія (20875) Євросоюз (2691) транзит газу (103)

 Тристоронні консультації щодо транзиту газу відбудуться завтра, - речник Єврокомісії Падурару

У середу, 20 листопада у Брюсселі відбудеться черговий раунд тристоронніх консультацій ЄС-РФ-Україна на рівні експертів.

Про це повідомила "Інтерфаксу" офіційний представник Єврокомісії Анка Падурару, передає Цензор.НЕТ.

"Так, можу підтвердити: такі консультації на технічному рівні відбудуться завтра. Заходів для ЗМІ не передбачено", - сказала речниця.

Читайте також: Питання газу не обговорюватиметься на зустрічі в "нормандському форматі", - Вітренко

Як повідомлялося, російський монополіст "Газпром" направив на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України терміном на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік.

У пропозиції "Газпрому" зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

Читайте: "Нафтогаз" отримав пропозицію "Газпрому" щодо угоди про транзит, - Вітренко

Крім того, в офіційній пропозиції за підписом голови правління "Газпрому" Олексія Міллера серед умов перераховано: скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за "порушення економічної конкуренції"; відкликання клопотання "Нафтогазу" про ініціювання Європейською комісією розслідування проти російської компанії. Також "Газпром" чекає на позицію української сторони щодо її готовності безпосередньо закуповувати російський газ до 2020 року.

У "Нафтогазі" запропонований ПАТ "Газпромом" (РФ) варіант відмови від уже виграних $ 3 млрд у Стокгольмському арбітражі в обмін на "знижку" при купівлі газу назвали економічно недоцільним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160646
 
 
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Україні не потрібен транзит російського газу по території України, Україні потрібен транзит туркменського газу в Україну!
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вот вам ссылка на карты Гугл
https://www.google.com/maps/

смотрите - где Туркмения, и где Украина. Какой в ж* транзит туркменского газа? Через космос?
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Почему космос ? Построить газопровод из Туркменистана. Через Каспийское море, потом Чёрное море и в Одессу. А Газпром пусть засунет свою трубу в задницу пуйлу !
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газогін з Туркменії в Україну побудований ще в часи СРСР
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З Туркменії йде газогін Середня Азія-Центр, а далі від з'єднується з газогоном Союз і газ йде в Україну! Нам не потрібен путінський газ, нам потрібен газ з Туркменії щоб продавати його в Європу і обвалювати ціни, щоб путін не міг заробляти гроші і вести війну з Україною!
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Росіяни пишуть, що вже всі погодили документ, який буде піднисаний на норманській зустрічі. А там тільки будуть вирішувати, оприлюднити його, чи нам і знати не треба, про що там йдеться. Так що Зеленський там навіть не в ролі другого плана, а статист без слів. (с)
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А ще кацапюри пишуть про розіп'ятих хлопчиків, клаптик землі та 2 раба. І шо?
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Не будет никакого СП2.
И ЧМ по футболу в рф. И моста в Крым не будет (с) Гордон
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