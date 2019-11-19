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Все про:безпілотник (425) Донбас (13699) ЗСУ (380)

 ЗСУ збили на Донбасі ворожий безпілотник. ФОТО

19 листопада Збройні сили збили ворожий безпілотник над Донбасом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "На Горлівському напрямку, російські окупаційні війська використали БПЛА, який здійснював політ над позиціями наших підрозділів з метою уточнення побудови системи оборони і викриття системи вогню підрозділів Об'єднаних сил.

Завдяки злагодженим діям спостерігачів і розрахунків чергових вогневих засобів, ворожий безпілотний літальний апарат був збитий зосередженим вогнем зі стрілецької зброї. Під час падіння на безлюдне подвір'я БПЛА здетонував, що може свідчити про небезпечний вантаж, яким ворог намагався вразити наших військових.

Залишки збитого БПЛА передано фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації".

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ЗСУ збили на Донбасі ворожий безпілотник 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160636
 
   
 Топ коментарі
 
Алексей Арестович
9 ч. ·

- Смерть комбрига-128 можно смело записывать Зеленскому в цену разведения.
По неофициальной информации, полковник Коростелев подорвался на мине при осмотре новых позиций для отведения подразделений бригады.
Это второй комбриг ВСУ, павший на этой войне.

Первым был комбриг-51, полковник Пивоваренко, погибший во время выхода по Иловайскому коридору.
И ещё два начальника 73 центра, капитаны первого ранга Зинченко и Олефиренко.
Я говорил: хирург, пока научится, оставляет кладбище за спиной.
Верховный главнокомандующий пока научится, оставляет десять кладбищ.
Это даже при условии, что он вообще хочет учиться.
А президент Турции Эрдоган как-то заметил Зеленскому, что рук не хватит для браслетов.
Оказывается, боеприпасы взрываются, сапёры гибнут, комбриги наступают на мины не только потому, что их заставляют проклятый Порошенко и Муженко.
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хорошая новость...почаще бы так..
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Светлана Самборска
4 год · Есть две новости.

Плохая новость состоит в том, что виртуоз популизма Тимошенко ответила Зеленскому в стиле КВН, а не "Это ваша реакция на смерть комбрига и обстрелы с российской территории?" Т.е. не Зеленский не готов говорить о судьбе Украины, а украинцы не готовы слушать. КВН давай.
А хорошая новость состоит в том, что если и будет другой Премьер, то это будет не Тимошенко.»
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Светлана Самборска
4 год · Есть две новости.

Плохая новость состоит в том, что виртуоз популизма Тимошенко ответила Зеленскому в стиле КВН, а не "Это ваша реакция на смерть комбрига и обстрелы с российской территории?" Т.е. не Зеленский не готов говорить о судьбе Украины, а украинцы не готовы слушать. КВН давай.
А хорошая новость состоит в том, что если и будет другой Премьер, то это будет не Тимошенко.»
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ВЛАДА МОВЧИТЬ ПРО ТЕ, ЩО РОСІЯ ПРИНИЗИЛА УКРАЇНУ, ПЕРЕДАВШИ СУДНА НА ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ
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Та як можуть ґебельсівські вигадки образити ЛЮДИНУ? З пукінських ґебельсів вже й діти не сміються.
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Пс. В УКРАЇНІ ВЛАДА НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ. А адміністрація шмарклі та інші службовці то не влада.
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Сивоха будет премьером? Или зеля найдёт какого-то другого ватника? Азиров может...
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Может Сивохо правильно делегировать на передовую? Туда, где погиб комбриг?
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Да, Сивоха своими яркими красками пламенеет на фоне любой зелени.
ЗСУ збили на Донбасі ворожий безпілотник - Цензор.НЕТ 4906
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Хех! Відкрив Гамерику. Хто тобі сказав шо Юлька хоче бути прем"єром?

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А на кордоні, в Луганській області, постіснялись збивати... А там - потреба завалити орлана була на порядки більшою.
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Какой Орлан, там был копеечный беспилотник сбросивший гранату.
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Алексей Арестович
9 ч. ·

- Смерть комбрига-128 можно смело записывать Зеленскому в цену разведения.
По неофициальной информации, полковник Коростелев подорвался на мине при осмотре новых позиций для отведения подразделений бригады.
Это второй комбриг ВСУ, павший на этой войне.

Первым был комбриг-51, полковник Пивоваренко, погибший во время выхода по Иловайскому коридору.
И ещё два начальника 73 центра, капитаны первого ранга Зинченко и Олефиренко.
Я говорил: хирург, пока научится, оставляет кладбище за спиной.
Верховный главнокомандующий пока научится, оставляет десять кладбищ.
Это даже при условии, что он вообще хочет учиться.
А президент Турции Эрдоган как-то заметил Зеленскому, что рук не хватит для браслетов.
Оказывается, боеприпасы взрываются, сапёры гибнут, комбриги наступают на мины не только потому, что их заставляют проклятый Порошенко и Муженко.
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Мозги иссушил тебе тоже Зеленский? Во гад!
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Віцепрем'єр обманув навіть не моргнувши оком.
21.10.Кулеба:в грудні 2019 ніякого саміту не буде!, буде зустріч членів, партнерів туди не запрошують!
19.11. Столтенберг: Північна Македонія буде присутня на САМІТІ!! НАТО у Лондоні в грудні як ЗАПРОШЕНА СТОРОНА!!! Проср@ли саміт.
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Северная Македония это практически член НАТО, а Украина и близко там не просматривается. Вот и всё "проср@ли!"
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Новые позиции для отвода были заминированы? Это по каким военным учебникам учат минировать свой тыл?
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В гибели этого воина виновен Зеленский и Хомчак,по приказу которых,подразделение было отведено на минное поле.
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ЗЕдегенерат, этот тыл был линией соприкосновения в 2016-м. С тех пор войска продвинулись вперёд, а мины остались.
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по каким военным учебникам заминированую территорию в тылу оставляют?
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у свиноботов так в методичке написано.
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Це ФСБ при Зєєєлє скрізь, як у *** вдома шастає та то міни ставить, то офіцерів спалює.
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У загибелі цього Воїна винуваті зеленський і хомчак, які виконують забаганки х*йла, надаючи накази Українській Армії відступати на заміновані території.
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напиши хоть шо-нибудь своё, хватит этой тупой копипасты из методички !
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давай я напишу своё: ты лишнехромосомный долбо_б ЗСУ збили на Донбасі ворожий безпілотник - Цензор.НЕТ 1326
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арестович арестович..уже и не котёл иловайский, а коридор..а пэтя с муженко ни в чём не виноваты..далеко не всегда ум и порядочность идут рука об руку..
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На відміну від Зеленського: посли країн Європи та США відреагували на загибель полковника Коростельова
19.11.2019, 20:14 • 484 • 0

ЗСУ збили на Донбасі ворожий безпілотник - Цензор.НЕТ 6447
Посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття із приводу смерті командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова. Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
"Він супроводжував нас 7 листопада в Петрівському під час розведення. Полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті", - наголосив дипломат.
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Комбриг Коростельов зазнав поранення 12 листопада біля Новотроїцького під час обходу передових позицій, а сьогодні, 19 листопада, зранку помер у лікарні.
Полковник Коростельов став командиром 128-ї бригади лише у вересні цього року. До того він служив у 25-й десантній бригаді, де був начальником артилерії та заступником командира.
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Це другий український комбриг, який загинув під час війни на Донбасі. Першим був командир 51-ї окремої механізованої бригади Павло Півоваренко, який загинув під час виходу з Іловайська.
Натомість верховний головнокомандувач ЗСУ ігнорує загибель нашого захисника. Мовчать про це й у Зеленського: досі жодних коментарів на сторінках ОПУ та скандальної прессекретарки Юлії Мендель.
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Зеленский виноват в том что комбриг поперся на непроверенную минерами территорию?
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Поперся?!... Ты, гражданский "антон"... паскудный. Гонтарэва виновата, да, упл ... юдок?
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Ну Петя ж виноват что кацапы обстреляли и захватили катера в нейтральных водах? Он же отдал приказ? А кто отдал приказ отступать? Не вовчка-шлимазл разве? ЗСУ збили на Донбасі ворожий безпілотник - Цензор.НЕТ 167
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Ьуло повідомлення, що кацапи навіть бомбардували наші позиції на Луганщині.
Чесно кажучи, не знаю як можна вирішити питання війни ?
Ти або воюєш, або капітулюєш. Ну, щоб вирішити - вперше чую.
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Скинули гранату з дрона.
Назвати бомбардуванням, не назвеш, але це акт приниження щодо ЗСУ.
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Знаєш, Ffydd, я уявив себе на місці наших бійців там... Нам сором тут, а їм то як... Але... я дуже старатимусь нічого не забути... По мірці совісті борги повернути. І діткам розповім. І своїм, і чужим. Собі не лишу.
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видно сепары к нормандскому формату готовятся
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Так ведь Зеленский запретил нашим войскам открывать огонь... ну так порохоботы говорили.
Неужели опять набрехали?
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У військовому шпиталі Харкова помер Євген Коростельов. Командир 128 бригади. 12.11 підірвався на міні поблизу Новотроїцького на Донбасі. Військовий помер близько 4 ранку 19.11, повідомив представник Міноборони Дмитро Чалий. Лікарі боролись за його життя цілий тиждень.
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В комитет ВР по нацбезопасности вошел политик, благодаривший пу@ла за Крым. ВР 2019 - дно. ВИДЕО https://sprotyv.info/politica/v-komitet-vr-po-nacbezopasnosti-voshel-politik-blagodarivshij-putina-za-krym-video
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есть еще одна новость..(страна ю.а), которая ну очень понравилась цар-бох-ПУ...принято итоговое комюнике по нормандскому формату, содержание не раскрывается. Подписали его все 4 участника.
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Коммерсант озвучил, что шут будет подписывать на саммите
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точнее их помощники, что одно и тоже.
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Молодцы . Может такой же сбрасывал бомбу на пограничников накануне .
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Іван Франко
Багно гнилеє між країв Європи,
Покрите цвіллю, зеленню густою!
Розсаднице недумства і застою,
Росіє! Де лиш ти поставиш стопи,
Повзе облуда, здирство, плач народу,
Цвіте бездушність, наче плісень з муру.
Ти тиснеш і кричиш: «Даю свободу!»
Дреш шкуру й мовиш: «Двигаю культуру!»
Ти не січеш, не б'єш, в Сибір не шлеш,
Лиш, мов упир, із серця соки ссеш,
Багно твоє лиш серце й душу дусить.
Лиш гадь і слизь росте й міцніє в тобі,
Свобідний дух або тікати мусить,
Або живцем вмирає в твоїм гробі.
4 окт[ября] 1889
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После того , шо я увидел на видео , што делали руские с пленными в чужой стране ..., - не знаю , - мабуть такого мало ... .
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Олександр Бригинець‏ @bryhynets 8 ч.8 часов назад

ЗСУ збили на Донбасі ворожий безпілотник - Цензор.НЕТ 1107

Це Зеленський вбив комбрига Коростильова, бо саме Він взяв відповідальність за сіру зону Вбивці з засідки активували радіокерований фугас, коли комбриг був поруч
Це вбивство не випадкове - Путін демнструє ціну домовленностей з Зеленським
Ми платимо кров'ю кращих за вибір гірших(
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