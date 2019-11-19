 ЗСУ збили на Донбасі ворожий безпілотник. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "На Горлівському напрямку, російські окупаційні війська використали БПЛА, який здійснював політ над позиціями наших підрозділів з метою уточнення побудови системи оборони і викриття системи вогню підрозділів Об'єднаних сил.
Завдяки злагодженим діям спостерігачів і розрахунків чергових вогневих засобів, ворожий безпілотний літальний апарат був збитий зосередженим вогнем зі стрілецької зброї. Під час падіння на безлюдне подвір'я БПЛА здетонував, що може свідчити про небезпечний вантаж, яким ворог намагався вразити наших військових.
Залишки збитого БПЛА передано фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації".
4 год · Есть две новости.
Плохая новость состоит в том, что виртуоз популизма Тимошенко ответила Зеленскому в стиле КВН, а не "Это ваша реакция на смерть комбрига и обстрелы с российской территории?" Т.е. не Зеленский не готов говорить о судьбе Украины, а украинцы не готовы слушать. КВН давай.
А хорошая новость состоит в том, что если и будет другой Премьер, то это будет не Тимошенко.»
9 ч. ·
- Смерть комбрига-128 можно смело записывать Зеленскому в цену разведения.
По неофициальной информации, полковник Коростелев подорвался на мине при осмотре новых позиций для отведения подразделений бригады.
Это второй комбриг ВСУ, павший на этой войне.
Первым был комбриг-51, полковник Пивоваренко, погибший во время выхода по Иловайскому коридору.
И ещё два начальника 73 центра, капитаны первого ранга Зинченко и Олефиренко.
Я говорил: хирург, пока научится, оставляет кладбище за спиной.
Верховный главнокомандующий пока научится, оставляет десять кладбищ.
Это даже при условии, что он вообще хочет учиться.
А президент Турции Эрдоган как-то заметил Зеленскому, что рук не хватит для браслетов.
Оказывается, боеприпасы взрываются, сапёры гибнут, комбриги наступают на мины не только потому, что их заставляют проклятый Порошенко и Муженко.
21.10.Кулеба:в грудні 2019 ніякого саміту не буде!, буде зустріч членів, партнерів туди не запрошують!
19.11. Столтенберг: Північна Македонія буде присутня на САМІТІ!! НАТО у Лондоні в грудні як ЗАПРОШЕНА СТОРОНА!!! Проср@ли саміт.
19.11.2019, 20:14 • 484 • 0
Посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття із приводу смерті командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова. Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
"Він супроводжував нас 7 листопада в Петрівському під час розведення. Полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті", - наголосив дипломат.
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Комбриг Коростельов зазнав поранення 12 листопада біля Новотроїцького під час обходу передових позицій, а сьогодні, 19 листопада, зранку помер у лікарні.
Полковник Коростельов став командиром 128-ї бригади лише у вересні цього року. До того він служив у 25-й десантній бригаді, де був начальником артилерії та заступником командира.
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Це другий український комбриг, який загинув під час війни на Донбасі. Першим був командир 51-ї окремої механізованої бригади Павло Півоваренко, який загинув під час виходу з Іловайська.
Натомість верховний головнокомандувач ЗСУ ігнорує загибель нашого захисника. Мовчать про це й у Зеленського: досі жодних коментарів на сторінках ОПУ та скандальної прессекретарки Юлії Мендель.
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Чесно кажучи, не знаю як можна вирішити питання війни ?
Ти або воюєш, або капітулюєш. Ну, щоб вирішити - вперше чую.
Назвати бомбардуванням, не назвеш, але це акт приниження щодо ЗСУ.
Неужели опять набрехали?
Багно гнилеє між країв Європи,
Покрите цвіллю, зеленню густою!
Розсаднице недумства і застою,
Росіє! Де лиш ти поставиш стопи,
Повзе облуда, здирство, плач народу,
Цвіте бездушність, наче плісень з муру.
Ти тиснеш і кричиш: «Даю свободу!»
Дреш шкуру й мовиш: «Двигаю культуру!»
Ти не січеш, не б'єш, в Сибір не шлеш,
Лиш, мов упир, із серця соки ссеш,
Багно твоє лиш серце й душу дусить.
Лиш гадь і слизь росте й міцніє в тобі,
Свобідний дух або тікати мусить,
Або живцем вмирає в твоїм гробі.
4 окт[ября] 1889
Це Зеленський вбив комбрига Коростильова, бо саме Він взяв відповідальність за сіру зону Вбивці з засідки активували радіокерований фугас, коли комбриг був поруч
Це вбивство не випадкове - Путін демнструє ціну домовленностей з Зеленським
Ми платимо кров'ю кращих за вибір гірших(