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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3583) Конгрес США (333) США (5845) Трамп (2260) Пенс (77) Burisma (9)

 Під час телефонної розмови між Трампом і Зеленським згадувалася конкретна справа - щодо компанії Burisma, - помічниця Пенса Вільямс

У Конгресі США 19 листопада проходить друга серія відкритих слухань у справі про можливий імпічмент президента Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, до обіду перед представниками розвідувального комітету Палати представників свідчили Директор з європейських справ Ради національної безпеки Білого дому полковник Александер Віндман і помічниця віцепрезидента Майка Пенса Дженніфер Вільямс.

Остання заявила, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським 25 липня була "незвичайною", порівняно з розмовами з іншими світовими лідерами, адже "вона містила дискусію про те, що мало вигляд внутрішньополітичного питання" - там згадувалася конкретна справа - щодо компанії Burisma.

Вона відмовилася коментувати інший дзвінок між віцепрезидентом США Майком Пенсом і Зеленським 18 вересня, тому що він засекречений. Але Вільямс повідомила, що перше запитання, яке Зеленський поставив під час зустрічі з Пенсом у Варшаві 1 вересня, було про затримку військової допомоги Україні. За її словами, Пенс не пояснив Зеленському причини затримки, але "запевнив його в незмінній підтримці України".

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160635
 
 
 Топ коментарі
 
Обоим клоунам импичмент и закончим с этим цирком.
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а зараз послухайте популярну пісню - "Зеленський любить дупу Трампа"!
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Обоим клоунам импичмент и закончим с этим цирком.
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Ну, если Трампу импичмент еще реален, то Шмаркле то как? Импичмент - это недоверие парламента к президенту. Ты веришь в то, что ВР будет голосовать против своего шефа?
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а на кости мужики бросаются как собаки...?\тем-более что обтянуты они дряблой кожей...)))\
Италия - она такая Италия...\там одна каралевна из Даунбаса...\
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а зараз послухайте популярну пісню - "Зеленський любить дупу Трампа"!
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Треба перекладать як на Цензорі "loves ur ass" не "любить дупу", а "в васторгє" Во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским упоминалось конкретное дело - в отношении компании Burisma, - помощница Пенса Уильямс - Цензор.НЕТ 3061
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Странно...😀 Зюзя, когда в трактире марафонил, нам другое втирал...
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«Олена Монова
Ладно, оставим пока валькирию взувать ботфорты и кожаную камізельку, вернемся в банковский сектор, там продолжает полыхать.
А в Укрэксиме так и вовсе происходит что-то очень занимательное. Если занимательное - это именно тот эпитет. Оказывается, в банке объявлен конкурс на нового главу правления. Но даже не это самое любопытное. Решение Наблюдательного совета о проведении этого конкурса было принято…15 ноября. А 16, если вы помните, действующего главу правления силовики пакуют прямо на улице, сажают в СИЗО и везут в суд.
Это что получается, в Набсовете знали, что 16 ноября Александра Гриценко запакуют? Стая слила вожака? Крайний срок подачи заявок на конкурс 2 декабря, поэтому такая спешка со сливом Гриценко выглядит очень нарядно, согласитесь. Это называется «зачистка банковской системы».
Напомню, что за последние несколько лет в каждой государственной структуре были созданы наблюдательные советы с участием иностранцев. Это должно было минимизировать коррупционные риски, ведь считается, что договориться с иностранцем о чем-то незаконном гораздо затруднительнее, чем с соотечественником. Если вообще возможно. А тут вдруг грубое задержание и арест главы банка и дикие обвинения в его адрес. Кстати, вот здесь можно прочитать, что именно шьет ГПУ. Там мед, говно и гвозди, намешали в кучу громких фамилий и создают политический хайп: https://finance.liga.net/…/bezumnoe-delo-glavy-ukreksimbank….
Разумеется, подобная скандальная операция нуждается в громком информационном сопровождении. Нанимается одиозный прокурор Кулик, запрессованному главе правления приписываются все смертные грехи, главные из которых - ворует народное добро и отдает его в волосатые руки Януковича, туда же вмешивают фамилии Порошенко и Ложкина. И вуаля - простий нарід™ вспенивается в благородной люмпенской ярости. А главное, он верит.
В эту же канву ложится и арест главы Райффайзена Писарука, только в его случае триггером была фамилия Гонтаревой, у которой Писарук был замом в НБУ, и которую не без помощи Коломойского сделали пугалом для наших всеядных хомяков.
И самое главное - тотальное молчание тех, кто давно уже должен был открыть рот и что-то сказать. Альо, у вас банкиров хватают на улицах и вяжут шо снопы, а на странице президента о «солоденьком» для Юли и ее фигуре. И Нацбанк, который типа независимый регулятор, тоже молчит. Или уже зависимый? А от кого? Дайте я угадаю: недавно бабушка Беня выскочил в панталонах и сказал «МВФ, я твой кредит шатал, мы возьмем деньги у Москвы, давай дасвиданья!»
И тоже все молчат, только Мендель что-то робко булькнула горлом такое обтекаемое.
Ну пусть дальше молчат, пока крупные банки и госкорпорации в самом деле пойдут к балалайкам на поклон денег просить. А мы потом рассчитаемся, а как же. Территориями, например.»
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А ведь если правда, что на кону стоял 1 млрд. баксов помощи Украине и предыдущая власть пошла на закрытие дела, то есть поддалась шантажу, то это же на госизмену тянет. Да и Трамп выходит просто борец за справедливость. Кому верить х.з.
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Трампу в самый раз корабли с топорами слать Неньки вчера и многа.
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Та может лучше топоры слать *****? Своим ходом...
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зачем, только голодомор на Рачке удовлетворит желания.
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О связях #Трампа с русской мафией. Трамп повязан грязными деньгами #КГБ а затем #ФСБ уже десятки лет : https://www.thedailybeast.com/the-alleged-russian-mobsters-in-trump-worlds-orbit-a-dirty-dozen?ref=scroll
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Импичмент Трампа в прямом эфире (на русском яз.)

https://giperboloid.info/impichment-trampa-v-prjamom-jefire-na-russkom-jaz/

Завалят Трампа сами республиканцы.
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А Моника молчит, как будто чего-то в рот набрала. Интересно, чего? Гусары, молчать!
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да оно дар речи потеряло - теперь, к его любви к дупе трампа, во всех мировых сми добавляется - зелю тимошенка, из оппозиции , позвала хреном на рояле сыграть...Я лично еще ни про одного преза такого не слышала...
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Обличителем Трампа оказался подполковник США выходец с Украины.
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