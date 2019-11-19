 Під час телефонної розмови між Трампом і Зеленським згадувалася конкретна справа - щодо компанії Burisma, - помічниця Пенса Вільямс

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, до обіду перед представниками розвідувального комітету Палати представників свідчили Директор з європейських справ Ради національної безпеки Білого дому полковник Александер Віндман і помічниця віцепрезидента Майка Пенса Дженніфер Вільямс.
Остання заявила, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським 25 липня була "незвичайною", порівняно з розмовами з іншими світовими лідерами, адже "вона містила дискусію про те, що мало вигляд внутрішньополітичного питання" - там згадувалася конкретна справа - щодо компанії Burisma.
Вона відмовилася коментувати інший дзвінок між віцепрезидентом США Майком Пенсом і Зеленським 18 вересня, тому що він засекречений. Але Вільямс повідомила, що перше запитання, яке Зеленський поставив під час зустрічі з Пенсом у Варшаві 1 вересня, було про затримку військової допомоги Україні. За її словами, Пенс не пояснив Зеленському причини затримки, але "запевнив його в незмінній підтримці України".
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Италия - она такая Италия...\там одна каралевна из Даунбаса...\
Ладно, оставим пока валькирию взувать ботфорты и кожаную камізельку, вернемся в банковский сектор, там продолжает полыхать.
А в Укрэксиме так и вовсе происходит что-то очень занимательное. Если занимательное - это именно тот эпитет. Оказывается, в банке объявлен конкурс на нового главу правления. Но даже не это самое любопытное. Решение Наблюдательного совета о проведении этого конкурса было принято…15 ноября. А 16, если вы помните, действующего главу правления силовики пакуют прямо на улице, сажают в СИЗО и везут в суд.
Это что получается, в Набсовете знали, что 16 ноября Александра Гриценко запакуют? Стая слила вожака? Крайний срок подачи заявок на конкурс 2 декабря, поэтому такая спешка со сливом Гриценко выглядит очень нарядно, согласитесь. Это называется «зачистка банковской системы».
Напомню, что за последние несколько лет в каждой государственной структуре были созданы наблюдательные советы с участием иностранцев. Это должно было минимизировать коррупционные риски, ведь считается, что договориться с иностранцем о чем-то незаконном гораздо затруднительнее, чем с соотечественником. Если вообще возможно. А тут вдруг грубое задержание и арест главы банка и дикие обвинения в его адрес. Кстати, вот здесь можно прочитать, что именно шьет ГПУ. Там мед, говно и гвозди, намешали в кучу громких фамилий и создают политический хайп: https://finance.liga.net/…/bezumnoe-delo-glavy-ukreksimbank….
Разумеется, подобная скандальная операция нуждается в громком информационном сопровождении. Нанимается одиозный прокурор Кулик, запрессованному главе правления приписываются все смертные грехи, главные из которых - ворует народное добро и отдает его в волосатые руки Януковича, туда же вмешивают фамилии Порошенко и Ложкина. И вуаля - простий нарід™ вспенивается в благородной люмпенской ярости. А главное, он верит.
В эту же канву ложится и арест главы Райффайзена Писарука, только в его случае триггером была фамилия Гонтаревой, у которой Писарук был замом в НБУ, и которую не без помощи Коломойского сделали пугалом для наших всеядных хомяков.
И самое главное - тотальное молчание тех, кто давно уже должен был открыть рот и что-то сказать. Альо, у вас банкиров хватают на улицах и вяжут шо снопы, а на странице президента о «солоденьком» для Юли и ее фигуре. И Нацбанк, который типа независимый регулятор, тоже молчит. Или уже зависимый? А от кого? Дайте я угадаю: недавно бабушка Беня выскочил в панталонах и сказал «МВФ, я твой кредит шатал, мы возьмем деньги у Москвы, давай дасвиданья!»
И тоже все молчат, только Мендель что-то робко булькнула горлом такое обтекаемое.
Ну пусть дальше молчат, пока крупные банки и госкорпорации в самом деле пойдут к балалайкам на поклон денег просить. А мы потом рассчитаемся, а как же. Территориями, например.»
https://giperboloid.info/impichment-trampa-v-prjamom-jefire-na-russkom-jaz/
Завалят Трампа сами республиканцы.