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 Політика України
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 На Донбасі 20 тисяч дітей навчаються в школах у зоні досягнення обстрілів і на лінії зіткнення

Через російську агресію на територіях Донецької та Луганської областей майже 20 тисяч дітей навчаються у школах в зоні досягання обстрілів та на лінії зіткнення.

Про це повідомила представник Уповноваженого Верховної Ради України з дотримання прав дитини та сім’ї Аксана Філіпішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про певні цифри і дітей, які піддаються ризику, то станом на 2019 рік, наприклад, говоримо про небезпеку в освітньому процесі, за нашими даними, за тією інформацією, яку надали нам цивільні військові адміністрації у Донецькій та Луганській області, у Донецькій області в зоні досягнення обстрілів було розташовано 119 навчальних закладів, у яких навчається понад 12 тисяч дітей. У Луганській області на лінії зіткнення знаходиться 66 закладів освіти, у яких навчається понад 8 тисяч дітей. Я говорю про сторону, яка підконтрольна урядові України", - сказала Філіпішина.

Також вона повідомила про відсутність інформації щодо кількості таких навчальних закладів, розташованих по інший бік лінії розмежування, та дітей, які в них навчаються.

Читайте також: Зеленського звинуватили у зустрічі з підставними вчителями в Золотому, глава Луганської ОДА Гайдай спростував звинувачення. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160633
 
 
 Топ коментарі
 
Може саме про це і мріяли матусі, татусі та бабусі з дідусями цих діточок, волаючи натужно в 2014 році :" путєн ввєді!"?
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гыы)))

Шото потерялся он из инсты уже

На Донбассе 20 тысяч детей учатся в школах в зоне достижения обстрелов и на линии соприкосновения - Цензор.НЕТ 6147
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Логічне запитання: якщо до повернення кораблів Зеленський пообіцяв не голити єблєт, то до якої події він голив собі цицьки?

На Донбассе 20 тысяч детей учатся в школах в зоне достижения обстрелов и на линии соприкосновения - Цензор.НЕТ 3584
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В зоні обсьрілів не має бути ніяких місцевих мешканців і ніяких дітей, потрібно ввести воєнний стан і провести евакуацію!
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Може саме про це і мріяли матусі, татусі та бабусі з дідусями цих діточок, волаючи натужно в 2014 році :" путєн ввєді!"?
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Логічне запитання: якщо до повернення кораблів Зеленський пообіцяв не голити *****, то до якої події він голив собі цицьки?

На Донбассе 20 тысяч детей учатся в школах в зоне достижения обстрелов и на линии соприкосновения - Цензор.НЕТ 3584
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Гена Крокодил fc8e26e2
Вы там вопели всем даунбассом путин введи . а когда он вам ввёл теперь недовольны на пороха . что он до сих пор не вывел то . что вам по вашей же просьбе ввели
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Поскромничала уполномоченная, у нас в стране любую школу расстреляют росиянцы, а правительство только на очередной минск спроможно.
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На Донбассе 20 тысяч детей учатся в русскоязычных школах в зоне достижения обстрелов - газета "Дети Беслана"
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..і шо ..треба ще км на 100 відвисти ВСУ? клоун нарколига на це спроможний..зебілоіди ви кончені дегенерати..балалайку вам в сраку..
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Странные цифры. Весь Мариуполь- в зоне возможного поражения РСЗО противника. Весь! До последнего сантиметра. Только в нашем полумиллионнике- детей поболее, чем 20 тысяч.
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І не тільки Маріуполь. Радіус ураження залежить від ступеня божевілля кремлівського карлика.
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