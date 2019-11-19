 Затримка легалізації грального бізнесу несе ризик ненадходження до держбюджету запланованих 4 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан

Про це заявив голова Рахункової палат Валерій Пацкан в ефірі телеканалу "Рада", пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу органу контролю.
"Ці надходження до бюджету поки що не підкріплені законодавчими актами. Я дуже хочу, щоб ми побачили реальні законодавчі акти. Сподіваюсь, що закони по гральному бізнесу і по бурштину будуть проголосовані, і ми будемо отримувати реальні надходження до бюджету. Як і в який спосіб – це буде регулюватися виключно на рівні законів", – наголосив він.
Відповідно до держбюджету–2020, уряд розраховує на надходження понад 4 млрд грн від грального бізнесу та 0.5 млрд грн від діяльності з видобутку бурштину.
Валерій Пацкан наголосив, що законопроєкти, які врегульовують діяльність у зазначених сферах, ще розглядаються у профільних комітетах.
"Рахункова палата, аналізуючи проєкти державних бюджетів, неодноразово наголошувала на необхідності дотримуватися норм Бюджетного і Податкового кодексів. Неприпустимо включати до бюджету додаткові надходження від ще неприйнятих законодавчих змін. Для дотримання збалансованості бюджетних показників на 2020 рік належало б прийняти відповідні законопроєкти до затвердження бюджету на наступний рік. Неприйняття цих законів або прийняття в іншій редакції посилює ризик ненадходження до державного бюджету відповідних доходів", – зауважив голова Рахункової палати.
Крім того, додав він, від приватизації очікується надходження 12 млрд грн до державного бюджету. Валерій Пацкан висловив сподівання, що наступного року, на відміну від попередніх, надходження до державного бюджету від приватизації будуть реальними, а не лише запланованими.
«Попала на должность через постель»: Поляков опубликовал новый компромат на «слуг»Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина якобы получила свою должность в министерстве через постель.
Проституція і рулетка.
"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.
Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.
Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.
Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.
Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.
Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.
Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.
Ющенко вэтировал запрет на игорный бизнес, который почему-то Юлия Владимировна посчитала ущербным в результате трагедии в Днепропетровске но в унисон с запретом игорного бизнеса в России в 2009 году ..Совпадение ? Тогда рада что б пройти вэто Юща дала 300 голосов ... просто если сейчас 250 голосов примут Закон то что они перевесят те 300 в 2009 ?
Дбають про канапку з маслом та чорною ікрою, оскільки з червоною вже просто не лізе...
5+ за тролінг
И заметте...бюджет наполнялся...без игорного бизнеса...без продажи земли...и без приватизации стратегических предприятий..
При этом на армию денег было больше...на субсидии больше...на медицину больше...
аргументы по теме будут?
Средства на депозитах в иностранной валюте и банковских металлах "просели" с 116 до 70 млрд или на 40%.
Портфель ОВГЗ уменьшился на 10 млрд до 351 млрд.
На 1 октября Нацбанк получил убыток 11,7 млрд.
Банкноты и монеты в обращении сократились на 10 млрд до 390 млрд.
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для сайта dubinsky.pro
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342075-aktivy_natsbanka_ruhnuli_na_90_mlrd_grn._ubytok_sostavil_117_mlrd
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це горе для родини, якщо в ній з'явиться якийсь ігроман, та ж сама залежність як в наркомана..
Це страшно.
Какая публика на "Цензоре"!)😂
И сейчас время не в легализации этого, а в упорядочивании, чтобы они и далее не плодились, как грибы после дождя, а были поставлены в определенные рамки.
Толсторылые с охраной за заборами.
Народ будет страдать, отцы, матери, семьи.