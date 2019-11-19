 Затримка легалізації грального бізнесу несе ризик ненадходження до держбюджету запланованих 4 млрд грн, - голова Рахункової палати Пацкан

Про це заявив голова Рахункової палат Валерій Пацкан в ефірі телеканалу "Рада", пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу органу контролю.

"Ці надходження до бюджету поки що не підкріплені законодавчими актами. Я дуже хочу, щоб ми побачили реальні законодавчі акти. Сподіваюсь, що закони по гральному бізнесу і по бурштину будуть проголосовані, і ми будемо отримувати реальні надходження до бюджету. Як і в який спосіб – це буде регулюватися виключно на рівні законів", – наголосив він.

Відповідно до держбюджету–2020, уряд розраховує на надходження понад 4 млрд грн від грального бізнесу та 0.5 млрд грн від діяльності з видобутку бурштину.

Валерій Пацкан наголосив, що законопроєкти, які врегульовують діяльність у зазначених сферах, ще розглядаються у профільних комітетах.

"Рахункова палата, аналізуючи проєкти державних бюджетів, неодноразово наголошувала на необхідності дотримуватися норм Бюджетного і Податкового кодексів. Неприпустимо включати до бюджету додаткові надходження від ще неприйнятих законодавчих змін. Для дотримання збалансованості бюджетних показників на 2020 рік належало б прийняти відповідні законопроєкти до затвердження бюджету на наступний рік. Неприйняття цих законів або прийняття в іншій редакції посилює ризик ненадходження до державного бюджету відповідних доходів", – зауважив голова Рахункової палати.

Крім того, додав він, від приватизації очікується надходження 12 млрд грн до державного бюджету. Валерій Пацкан висловив сподівання, що наступного року, на відміну від попередніх, надходження до державного бюджету від приватизації будуть реальними, а не лише запланованими.

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