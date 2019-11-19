 На Дніпропетровщині податкова міліція блокувала безліцензійну торгівлю пальним на трьох АЗС, вилучено ТМЦ на 2,3 млн грн. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз - 2019" було встановлено три місцеві АЗС, які здійснюють зберігання та роздрібну реалізацію пального без отримання ліцензії на ведення зазначеного виду господарської діяльності.

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання підакцизних товарів та обладнання на загальну на суму 2,3 млн грн.

Проти правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення згідно з ч.1 ст.164 КУоАПП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Податкова міліція з незаконного обігу у Вінницькій області вилучила понад 30 тонн пального. ФОТО