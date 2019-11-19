 "Людина, на яку можна покластися", - Аваков висловив співчуття у зв'язку зі смертю комбрига Євгена Коростельова

Про це глава МВС написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Життя і смерть завжди так поруч. 7 листопада ми не святкували червоний день календаря. Того дня разом з начальником генштабу і радником президента я показував наші позиції на лінії фронту послам G7 в Золотому і Петрівському. На пункті пропуску та на самому передку, в Петрівському/Новобогданівці. Там нас приймав, показував позиції, водив по вікнах і бліндажах комбриг 128 ОГШБ Євген Коростельов", - написав Аваков.
За його словами, бійці бригади були прекрасно підготовлені, позиції - в порядку.
"Світило сонце, тиша, ніхто не стріляв, попереду стояла машина ОБСЄ начебто символізуючи весь час миру, всі були раді і задоволені", - зазначив міністр.
"Ми з послами полетіли, Євген залишився. Майже вночі. Подякували йому - великій впевненій, красивій людині - і полетіли. Він був трохи втомлений, зарослий щетиною воїн, людина, на яку можна покластися. Через день Євген підірвався на ворожій міні ... А вчора ... вчора він помер від ран у Харківському госпіталі. Ось таке життя ... життя за тих, хто, може, про це і не думає ... і така смерть ... для мене це дуже особисте, дуже важливе і важке. Хочу щоб і для вас було важливим. Пам'ятаю. Ціную і плачу з близькими, ось така вона сука - війна - життя і смерть. Слава ГЕРОЮ!", - написав Аваков.
Нагадаємо, 19 листопада в харківському військовому госпіталі помер командир 128-ї бригади Євген Коростельов, який 12 листопада підірвався на міні в зоні ООС.
Посли висловлюють свої співчуття
з приводу смерті полковника Є.Коростильова, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведенняПолковник Коростильов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності ніколи не будуть забуті.
Земля пухом воїну.
І чомусь дійсно, які він пише, смерть комбрига наше керівництво замочує.
вважаю, що комбриг був гідною людиною, і потрібно з'ясувати правду, а не вчиняти свари в соцмережах.
Питання було: «А що не так в пості Доніка?»
країна втратила комбрига, головнокомандувач мовчить, тільки про юлькіну хвігуру пожартував.
От чего он умер если у него было не смертельное ранение.
Почему там были мины?
То ли сепары гуляют и минируют безконтрольно наши территории то ли это наше не разминированное.
Поэтому говорить об этом кощунство.
Что может быть не ясно?
Вважаю, що факт його загибелі мають розслідувати правохоронці. Хтось таки винний в недбалості чи злочинні накази верхівки до цього призвели.
Хоч Арсен.
Але я про Владу.
4 год · Есть две новости.
Плохая новость состоит в том, что виртуоз популизма Тимошенко ответила Зеленскому в стиле КВН, а не "Это ваша реакция на смерть комбрига и обстрелы с российской территории?" Т.е. не Зеленский не готов говорить о судьбе Украины, а украинцы не готовы слушать. КВН давай.
А хорошая новость состоит в том, что если и будет другой Премьер, то это будет не Тимошенко.»
Тому що воно говнокомандувач..........