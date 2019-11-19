EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  2912  35
Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1296) смерть (3639) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (56) Коростельов Євген (1)

 "Людина, на яку можна покластися", - Аваков висловив співчуття у зв'язку зі смертю комбрига Євгена Коростельова

7 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом із начальником генштабу і радником президента показував позиції ЗСУ в Золотому і Петрівському послам країн G7. Водив делегацію комбриг 128-ї ОГШБ Євген Коростельов.

Про це глава МВС написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Життя і смерть завжди так поруч. 7 листопада ми не святкували червоний день календаря. Того дня разом з начальником генштабу і радником президента я показував наші позиції на лінії фронту послам G7 в Золотому і Петрівському. На пункті пропуску та на самому передку, в Петрівському/Новобогданівці. Там нас приймав, показував позиції, водив по вікнах і бліндажах комбриг 128 ОГШБ Євген Коростельов", - написав Аваков.

За його словами, бійці бригади були прекрасно підготовлені, позиції - в порядку.

"Світило сонце, тиша, ніхто не стріляв, попереду стояла машина ОБСЄ начебто символізуючи весь час миру, всі були раді і задоволені", - зазначив міністр.

Читайте також: Із комбригом 128-ї ОГПБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС, прощатимуться завтра в Сумах. ФОТО

"Ми з послами полетіли, Євген залишився. Майже вночі. Подякували йому - великій впевненій, красивій людині - і полетіли. Він був трохи втомлений, зарослий щетиною воїн, людина, на яку можна покластися. Через день Євген підірвався на ворожій міні ... А вчора ... вчора він помер від ран у Харківському госпіталі. Ось таке життя ... життя за тих, хто, може, про це і не думає ... і така смерть ... для мене це дуже особисте, дуже важливе і важке. Хочу щоб і для вас було важливим. Пам'ятаю. Ціную і плачу з близькими, ось така вона сука - війна - життя і смерть. Слава ГЕРОЮ!", - написав Аваков.

Людина, на яку можна покластися, - Аваков висловив співчуття у звязку зі смертю комбрига Євгена Коростельова 01

Також читайте: День жалоби оголошено в Мукачеві у зв'язку зі смертю комбрига 128-ї ОГШБр Коростельова

Нагадаємо, 19 листопада в харківському військовому госпіталі помер командир 128-ї бригади Євген Коростельов, який 12 листопада підірвався на міні в зоні ООС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160628
 
   
 Топ коментарі
 
А наш Президент хоть знает, что умер комбриг, или у нас миролюбие и капитуляция и его это не волнует?
 показати весь коментар
 
президент забув чи не знає ?
країна втратила комбрига, головнокомандувач мовчить, тільки про юлькіну хвігуру пожартував.
 показати весь коментар
 
Посли висловлюють свої співчуття,а янелох ні..

Посли "Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 4987"Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 3066"Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 855"Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 7826 висловлюють свої співчуття "Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 3887
з приводу смерті полковника Є.Коростильова, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведенняПолковник Коростильов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності "Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 3887 ніколи не будуть забуті.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Посли висловлюють свої співчуття,а янелох ні..

Посли "Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 4987"Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 3066"Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 855 висловлюють свої співчуття "Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 3887
з приводу смерті полковника Є.Коростильова, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведенняПолковник Коростильов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності "Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 3887 ніколи не будуть забуті.
 показати весь коментар
 
 
А наш Президент хоть знает, что умер комбриг, или у нас миролюбие и капитуляция и его это не волнует?
 показати весь коментар
 
 
Його це не стосується. Він - "преЗЕдент миру"капітуляції) . А людина загинула, отримавши поранення на війні. Загинула, щоб не було капітуляції. Тому людина була апріорі антагоністом капітулянту. Тож співчуття немає. Але вочевидь є роздратування. Бо смерті героїв не дають зняти війну з порядку денного. Капітулянт не знає, що Герої не вмирають. Вони кладуть життя на олтар боротьби. Вічна пам'ять бойовому офіцеру.
 показати весь коментар
 
 
Це початок і ви зробили це разом.
Земля пухом воїну.
 показати весь коментар
 
 
Шо тут скажеш.Ще один доказ,шо песдякули не люди
"Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 3779
 показати весь коментар
 
 
Мерзость и кощунство - это еще слишком мягко сказано з приводу цього запроданця
 показати весь коментар
 
 
Вот пост доника. Пусть каждий оценит степень кощунства и мерзости...

"Человек, на которого можно положиться", - Аваков выразил соболезнования по случаю смерти комбрига Евгения Коростелева - Цензор.НЕТ 1636
 показати весь коментар
 
 
Справа в тому, що в Донніка є вагомі доводи. І відповідь на пост Бутусова.
І чомусь дійсно, які він пише, смерть комбрига наше керівництво замочує.
 показати весь коментар
 
 
так. Не хочу репостити тут відповідь Доніка - вони явно з бутусовим в контрах, але те що обставини смерті комбрига нікого не цікавили аж до того як Донік про них написав - пьюр труіс...
 показати весь коментар
 
 
якось я теж не наважуюсь зробити репост, тим більше там про нього згадують..
вважаю, що комбриг був гідною людиною, і потрібно з'ясувати правду, а не вчиняти свари в соцмережах.
 показати весь коментар
 
Ти не зрозумів.
Питання було: «А що не так в пості Доніка?»
 показати весь коментар
 
 
По моєму з посту Доніка і відповіді бутусова все зрозуміло любій нормальній людині
 показати весь коментар
 
Загинув офіцер, рівня Комбриг... Жодного слова від Верховного Головнокомандувача..... "Людина, на яку можна покластися", - Аваков висловив співчуття у зв'язку зі смертю комбрига Євгена Коростельова - Цензор.НЕТ 5709
 показати весь коментар
 
 
Гинуть найкращі, найхоробріші, справжні Патріоти. Сум і біль у серці. Найщиріші співчуття рідним, побратимам і усім небайдужим.
 показати весь коментар
 
 
Єдине, що він не спізнає тієї ганьби, до якої ведуть Україну ті 73,22%, що: «Только нє Порошенко !»
 показати весь коментар
 
 
президент забув чи не знає ?
країна втратила комбрига, головнокомандувач мовчить, тільки про юлькіну хвігуру пожартував.
 показати весь коментар
 
 
Ну потому что есть много вопросов по его гибели.
От чего он умер если у него было не смертельное ранение.
Почему там были мины?
То ли сепары гуляют и минируют безконтрольно наши территории то ли это наше не разминированное.
Поэтому говорить об этом кощунство.
Что может быть не ясно?
 показати весь коментар
 
Співчуття висловити. Хоча би.
Вважаю, що факт його загибелі мають розслідувати правохоронці. Хтось таки винний в недбалості чи злочинні накази верхівки до цього призвели.
 показати весь коментар
 
 
Загинув офіцер, рівня Комбриг... Жодного слова від шмаркли...Вофку обідєла Йуля, він плаче.
 показати весь коментар
 
 
Порошенко висловив співчуття рідним та близьким комбрига 128 Євгена Коростельова ще до авакова.
 показати весь коментар
 
 
Порошенкові болить ,коли гинуть наші воїни.А ЗЄ хвилює тільки фігура косатої.
 показати весь коментар
 
 
«Светлана Самборска
4 год · Есть две новости.
Плохая новость состоит в том, что виртуоз популизма Тимошенко ответила Зеленскому в стиле КВН, а не "Это ваша реакция на смерть комбрига и обстрелы с российской территории?" Т.е. не Зеленский не готов говорить о судьбе Украины, а украинцы не готовы слушать. КВН давай.

А хорошая новость состоит в том, что если и будет другой Премьер, то это будет не Тимошенко.»
 показати весь коментар
 
Чому нема співчуття від презедента ???
Тому що воно говнокомандувач..........
 показати весь коментар
 
 
Як та мне було, але все ж таки висловив співчуття, на відміну від інших уЗеленських! (п.с.просто констатую факт).
 показати весь коментар
 
 
Зельц на похороны приедет ? Уклонист-главнокомандующий. Что же вы наделали...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору