 "Людина, на яку можна покластися", - Аваков висловив співчуття у зв'язку зі смертю комбрига Євгена Коростельова

Про це глава МВС написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Життя і смерть завжди так поруч. 7 листопада ми не святкували червоний день календаря. Того дня разом з начальником генштабу і радником президента я показував наші позиції на лінії фронту послам G7 в Золотому і Петрівському. На пункті пропуску та на самому передку, в Петрівському/Новобогданівці. Там нас приймав, показував позиції, водив по вікнах і бліндажах комбриг 128 ОГШБ Євген Коростельов", - написав Аваков.

За його словами, бійці бригади були прекрасно підготовлені, позиції - в порядку.

"Світило сонце, тиша, ніхто не стріляв, попереду стояла машина ОБСЄ начебто символізуючи весь час миру, всі були раді і задоволені", - зазначив міністр.

Читайте також: Із комбригом 128-ї ОГПБр Коростельовим, померлим від поранень, зазнаних у зоні ООС, прощатимуться завтра в Сумах. ФОТО

"Ми з послами полетіли, Євген залишився. Майже вночі. Подякували йому - великій впевненій, красивій людині - і полетіли. Він був трохи втомлений, зарослий щетиною воїн, людина, на яку можна покластися. Через день Євген підірвався на ворожій міні ... А вчора ... вчора він помер від ран у Харківському госпіталі. Ось таке життя ... життя за тих, хто, може, про це і не думає ... і така смерть ... для мене це дуже особисте, дуже важливе і важке. Хочу щоб і для вас було важливим. Пам'ятаю. Ціную і плачу з близькими, ось така вона сука - війна - життя і смерть. Слава ГЕРОЮ!", - написав Аваков.

Також читайте: День жалоби оголошено в Мукачеві у зв'язку зі смертю комбрига 128-ї ОГШБр Коростельова

Нагадаємо, 19 листопада в харківському військовому госпіталі помер командир 128-ї бригади Євген Коростельов, який 12 листопада підірвався на міні в зоні ООС.