 Зеленський призначив Оханського головою Житомирської РДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

"Призначити Оханського Юрія Миколайовича головою Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області", - йдеться в розпорядженні президента.

За даними місцевих ЗМІ, Оханський є ​​депутатом Барановської міської ради і до 14 березня 2018 року був секретарем цієї ради. Обраний від партії УКРОП.

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