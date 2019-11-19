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 Політика України
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Все про:Житомирщина (474) Зеленський (3583) РДА (123) Оханський Юрій (1)

 Зеленський призначив Оханського головою Житомирської РДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Оханського головою Житомирської районної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

"Призначити Оханського Юрія Миколайовича головою Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області", - йдеться в розпорядженні президента.

За даними місцевих ЗМІ, Оханський є ​​депутатом Барановської міської ради і до 14 березня 2018 року був секретарем цієї ради. Обраний від партії УКРОП.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160625
 
 
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зе уходи вместе с трампом! Два негодяя, для Украины от вас толку - 0.
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Оханський? Де стурбовані коментарі зебілів про те, що лише одна нація має право на владу?
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-Можна я відберу більшеньких? - питає жінка біля лотка, де написано "Дрібні помідори - зі знижкою".
-Це ж Ви за Зеленського голосували? - уточняє продавець.
-Як Ви догадалися? - дивується жіночка.
-А за нього всі хитровиєбані голосували, - відповідає чоловік - знижки не буде.
(C)
@Sob762
🤔
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