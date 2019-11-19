 Зеленський призначив Оханського головою Житомирської РДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.
"Призначити Оханського Юрія Миколайовича головою Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області", - йдеться в розпорядженні президента.
За даними місцевих ЗМІ, Оханський є депутатом Барановської міської ради і до 14 березня 2018 року був секретарем цієї ради. Обраний від партії УКРОП.
-Це ж Ви за Зеленського голосували? - уточняє продавець.
-Як Ви догадалися? - дивується жіночка.
-А за нього всі хитровиєбані голосували, - відповідає чоловік - знижки не буде.
(C)
@Sob762
🤔