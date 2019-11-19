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 Політика України
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Все про:Німеччина (1327) Порошенко (9963) Бундестаг (43)

 Ми маємо спільно протистояти будівництву "Північного потоку - 2", - Порошенко на зустрічі з ексглавою Бундестагу Ламмертом

П'ятий президент України Петро Порошенко провів зустріч з ексголовою Бундестагу ФРН Норбертом Ламмертом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.

У повідомленні зазначається: "Радий зустрічі з колишнім головою Бундестагу ФРН Норбертом Ламмертом та можливості подякувати за багаторічну підтримку України.

Ми обговорили ключові виклики, які стоять перед Україною. Надзвичайно важливо забезпечити виконання Росією безпекових умов Мінських домовленостей. Також погодилися, що санкції ЄС мають залишатися до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Маємо спільно протидіяти завершенню будівництва "Північного потоку 2", адже проект становить загрозу для енергетичної безпеки як України, так і ЄС.

Приємно, що пан Ламмерт як голова Фонду Конрада Аденауера розглядає перспективи розвитку партнерства між партією "Європейська солідарність" та Фондом. Вдячні за співпрацю!"

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Ми маємо спільно протистояти будівництву Північного потоку - 2, - Порошенко на зустрічі з ексглавою Бундестагу Ламмертом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160622
 
   
 Топ коментарі
 
я думаю,что Петру сейчас не Северный поток должен быть в приоритете,а нужно поднимать вопрос об улучшении содержания заключенных в тюрьмах в Украине-потом пригодится
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петя - ти п'ять років тільки те й робив, що "потужно" протистояв то будівництву ПП2, то кримського мосту.. Відпочинь вже.. Суши сухарики, з дня на день - зняття з тебе недоторканості та згода Ради на твій арешт.. Підеш до сірожі пашинського, будите разом під себе ходити в потужному "патріотичному" ражі..
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Немецкие пуесосы хутина уже деньги считают,а вы ,,прекратите,,.
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Суть нормандского сходняка: Гнусавый соглашается на условия Путина по Донбассу, при этом ПЫТАЕТСЯ(без каких-либо гарантий) сохранить транзит. Что получится - очевидно. Результат: отказ от претензий к Газпрому, орки в Раде. А там и дерибан земельки. Хотели порядок и стабильность, получили вот это. Про рост цен не говорю, это не самое неприятное во всей этой истории.
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И доллар по стописят, ты забыл. В общем , капец тебе в твоём выдуманном мире
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Мир сегодня не заканчивается. На доллар мне наплевать, а вот цены уже пошли вверх. Учителя вдруг лишними оказались. Ну и ....еще не вечер. Зима и все остальное еще впереди.
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Ну доллар сегодня по 25 не брали . А на што цены пошли вверх , подскажи , может заранее закуплюсь на зиму ?? )) . Картошку , отборную по 15 не взял на зиму . Морковку по 7 грн . не захотел . Капуста по 8 , - тоже пропустил . Купил олію 8 литров по 28 грн . , из частной маслобойни . Можно ещё гречку взять - пакетов шесть , - больше нет смысла - жучки поедят ... . Так в чём пошли цены вверх ?? . ))
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Скоро получишь платежки, увидишь все это там. А за электричеством и теплом и остальное пойдет вверх. Кроме субсидий, они-то как раз уйдут вниз.
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Можно узнать где доллар по 25 не брали?! Курс такой есть, но доллара в наличии нет! Так почти по всему Киеву.
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Так всегда . Можно , у менял , если есть знакомые . В Киеве почему-то всегда держится курс в обменниках , но чаще всего возникает паника . ))
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Звиздунишка . У знакомых .... Иди закупись капустой до апреля , будешь щи варить и лаптем хлебать .

..
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барыга совсем стал плох умом . поток уже почти достроили и одобрили во всех бундесах
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ну да конечно, вот сейчас возьмут и свернут СП-2, когда строить его месяц осталось. брехун шоколадный
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Дя сбитых летчика вспоминают былые подвиги. Но это пете не поможет.
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Ну все можно спокойно ложиться спать, Северного потока -2 НЕ БУДЕТ.
Так заявил лучший гений-международник всех времен и народов, талантище, без которого ***** всю Европу уже давно завоевал Петя!
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Бывший договаривается с бывшим - оригинальнл
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Свиночолий займається звичною справою імітує діяльність сенсу за яку 0 все,як і коли воно було президентом.
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Пятый президент Украины Петр Порошенко провел встречу с экс-председателем Бундестага ФРГ Норбертом Ламмертом.
"Приятно, что господин Ламмерт как председатель Фонда Конрада Аденауэра рассматривает перспективы развития партнерства между партией "Европейская солидарность" и Фондом. Благодарны за сотрудничество!"
А какую роль сейчас играет Ламмерт в политике Германии, он реально может повлиять на решение каких-то вопросов? В общем встретился пэдра, поговорил о том, о сём, порешал свои вопросы, и на этом всё.
Кстати председатель фонда Конрада Аденауэра является Ханс Герт Пёттеринг, так что кто-то "гражданин соврамши". Првда они немного похожи издалека, может и обознался. ))
Пёттеринг Ламмерт

Ми маємо спільно протистояти будівництву "Північного потоку - 2", - Порошенко на зустрічі з ексглавою Бундестагу Ламмертом - Цензор.НЕТ 1379 Ми маємо спільно протистояти будівництву "Північного потоку - 2", - Порошенко на зустрічі з ексглавою Бундестагу Ламмертом - Цензор.НЕТ 5490
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Экс-президент и экс-глава решили что-то решать. Это даже не вторая лига, это дом почти умалишенных старперов.
Если кто не знает, что означает приставка "экс", так ее смысл "никто" или "ничто".
Другими словами. Никто встретился с ничто и они что-то обсудили на улице кой-кого.
Это событие конечно нужно освещать в нашей прессе. А то как же.
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