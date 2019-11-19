 Ми маємо спільно протистояти будівництву "Північного потоку - 2", - Порошенко на зустрічі з ексглавою Бундестагу Ламмертом

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.
У повідомленні зазначається: "Радий зустрічі з колишнім головою Бундестагу ФРН Норбертом Ламмертом та можливості подякувати за багаторічну підтримку України.
Ми обговорили ключові виклики, які стоять перед Україною. Надзвичайно важливо забезпечити виконання Росією безпекових умов Мінських домовленостей. Також погодилися, що санкції ЄС мають залишатися до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
Маємо спільно протидіяти завершенню будівництва "Північного потоку 2", адже проект становить загрозу для енергетичної безпеки як України, так і ЄС.
Приємно, що пан Ламмерт як голова Фонду Конрада Аденауера розглядає перспективи розвитку партнерства між партією "Європейська солідарність" та Фондом. Вдячні за співпрацю!"
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Так заявил лучший гений-международник всех времен и народов, талантище, без которого ***** всю Европу уже давно завоевал Петя!
"Приятно, что господин Ламмерт как председатель Фонда Конрада Аденауэра рассматривает перспективы развития партнерства между партией "Европейская солидарность" и Фондом. Благодарны за сотрудничество!"
А какую роль сейчас играет Ламмерт в политике Германии, он реально может повлиять на решение каких-то вопросов? В общем встретился пэдра, поговорил о том, о сём, порешал свои вопросы, и на этом всё.
Кстати председатель фонда Конрада Аденауэра является Ханс Герт Пёттеринг, так что кто-то "гражданин соврамши". Првда они немного похожи издалека, может и обознался. ))
Пёттеринг Ламмерт
Если кто не знает, что означает приставка "экс", так ее смысл "никто" или "ничто".
Другими словами. Никто встретился с ничто и они что-то обсудили на улице кой-кого.
Это событие конечно нужно освещать в нашей прессе. А то как же.