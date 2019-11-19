 Ми маємо спільно протистояти будівництву "Північного потоку - 2", - Порошенко на зустрічі з ексглавою Бундестагу Ламмертом

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.

У повідомленні зазначається: "Радий зустрічі з колишнім головою Бундестагу ФРН Норбертом Ламмертом та можливості подякувати за багаторічну підтримку України.

Ми обговорили ключові виклики, які стоять перед Україною. Надзвичайно важливо забезпечити виконання Росією безпекових умов Мінських домовленостей. Також погодилися, що санкції ЄС мають залишатися до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Маємо спільно протидіяти завершенню будівництва "Північного потоку 2", адже проект становить загрозу для енергетичної безпеки як України, так і ЄС.

Приємно, що пан Ламмерт як голова Фонду Конрада Аденауера розглядає перспективи розвитку партнерства між партією "Європейська солідарність" та Фондом. Вдячні за співпрацю!"

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